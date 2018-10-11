Роспотреб – об итогах клещевого сезона-2018 в Приангарье: выросло число и укушенных, и заболевших

Иркутская область, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Управление Роспотребнадзора по Иркутской области подвело итоги клещевого сезона 2018 года. По сравнению с прошлым годом выросло как количество укушенных, так и число клещей-переносчиков энцефалита и боррелиоза, и, соответственно, число заболевших людей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, первые случаи присасывания иксодовых клещей на территории Иркутской области были зарегистрированы в конце марта 2018 года. В течение эпидсезона больше всего укусов произошло на территории Иркутского района.

Общее количество обратившихся по поводу присасывания клещей в сезон-2018 – 14 тысяч 921 человек, это в пределах среднемноголетних значений и на 1,7% выше уровня 2017 года (14 тысяч 665 человек). Кроме того, 23,3% обратившихся составили дети до 14 лет – это на уровне прошлого года.

– Эпидемический сезон характеризовался постепенным началом и высокой активностью клещей в мае-июне. Численность клещей в пик активности составила 198 экземпляров на флагокилометр, в 2017 году – 122 экземпляра на флагокилометр. По результатам проведенных лабораторных исследований зараженность клещей вирусом клещевого энцефалита составила 0,86%, боррелиями – 19,9%. В 2017 году – 0,5% и 19,6% соответственно, – говорят в регуправлении Роспотребнадзора.

В этом году заболели вирусным клещевым энцефалитом 104 человека, что на 2,9% выше, чем в прошлом году, боррелиозом – 96 человек, что на 9,2% выше уровня 2017 года. За девять месяцев этого года прививку от клещевого энцефалита поставили 74 тысячи 284 человека, в том числе 34 тысячи 806 детей, данные сравнимы с прошлогодними.

В течение эпидсезона осуществлялся контроль за объемом проводимых противоклещевых обработок и их эффективностью: обработано 2076 га территории зон массового отдыха, летних оздоровительных и образовательных учреждений, что позволило избежать случаев заболевания инфекциями, переносимыми клещами, при нахождении детей в оздоровительных учреждениях.