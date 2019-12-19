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20.12.2019

Рукой подать: где в Иркутске отдохнуть в новогодние каникулы?

Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), – В 2020 году иркутяне будут отдыхать на новогодних праздниках девять дней подряд – с 31 декабря по 8 января. О том, куда пойти и чем себя развлечь, если не хочется покидать пределы города – в материале Телеинформа.

Напомним, 19 декабря врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ о переносе выходного дня с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря. Тем самым жителям региона прибавился еще один день к новогодним каникулам.

Телеинформ уже писал о том, где иркутяне могут отдохнуть в праздничные дни подальше от родного города. Теперь посмотрим, чем можно заняться, когда одна мысль о путешествиях вызывает дрожь и хочется только завернуться в одеяло и всю неделю смотреть сериалы. Покидать город не придется. Ну, почти.

Экскурсии

Начнем с наиболее отдаленного из того, что «под боком», – архитектурно-этнографического музея «Тальцы». Там со 2 по 8 января с 12;00 до 16;00 ждут всех желающих, кто хочет отдохнуть на свежем воздухе в окружении старинных построек и заснеженной сказочной природы.

Посетителей ждут игры, конкурсы, веселые старты, новогодние хороводы, катание на лошадях и снежных горках, новогодняя ярмарка, праздничные лакомства, горячий чай, выпечка и встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Также можно посетить волшебную мастерскую Марьи-искусницы и домик Бабы Яги. Для семейного отдыха подготовлены пикниковые зоны.

  • Адрес: 47-й км Байкальского тракта. Телефоны для справок: 8 (3952) 72-76-83, 8-950-145-40-75. Офис в Иркутске: ул. Грязнова, 22, телефон: 8 (3952) 24-31-46.

Иркутский областной краеведческий музей в первую неделю января предлагает посетителям несколько автобусных экскурсий. Так, 3 и 4 января запланирована экскурсия по историческим и памятным местам города – у иркутян еще есть шанс успеть и записаться. Вниманию участников представят исторические события и архитектурные памятники, начиная с 1661 года до наших дней. Длительность экскурсии – два часа.

На 4 января еще есть места на поездку по «Иркутску Валентина Распутина». За два с половиной часа участники увидят места, связанные с великим писателем, побывают в его музее. На Бульваре Гагарина, 42 участники увидят дом, где Валентин Распутин жил с 70-х годов. Прогулки по набережной и этот дом упоминаются в рассказе «Что передать вороне?», также у экскурсантов будет возможность увидеть дом, расположенный по улице 5-й армии, 67, в котором Валентин Распутин жил с 1980-х годов и где 15 марта 2017 г. открыли мемориальную доску. Экскурсия завершается у стен Знаменской церкви Знаменского монастыря, где у участников будет возможность почтить память великого писателя, посетив место его последнего упокоения.

Кроме того, на Рождество – 7 и 8 января – краеведческий музей приглашает иркутян на автобусную экскурсию в поселок Листвянка, к зимнему Байкалу. Участникам расскажут о природе этого удивительного края, легендах, связанных с озером, об истории формирования Байкальской котловины. Туристы также смогут посетить Байкальский музей Иркутского научного центра СО РАН, в котором расположен аквариум живых байкальских рыб. Продолжительность экскурсии – шесть часов.

  • Все поездки начинаются в 11:00. К услугам посетителей – автобус на 15 мест. Телефон для справок: 8 (3952) 33-62-30.

Ботанический сад ИГУ также приглашает на экскурсии в новогодние каникулы. Программа насыщенная – каждый день со 2 по 6 января посетителям обещают интересные экскурсии, игры и мастер-классы. Кроме того, напомним, на территории ботанического сада находится Иркутский зоосад, который тоже работает все эти дни.

2 января, 13.00 – экскурсия по оранжереям «Тропическими маршрутами». Гостей ждет необыкновенное путешествие по оранжереям Ботанического сада. Участники экскурсии «побывают» в Латинской Америке и Африке, в пустыне с диковинными кактусами и в Средиземноморье, увидят, как зреет банан, и узнают, какие представители флоры играют роль новогодней елочки в южных странах, а также сделают красивые фотографии и насладятся радостью общения с природой.

2 января, 12.00 и 14.00 – мастер-класс по изготовлению бумаги из макулатуры. Изготовление бумаги ручной работы – это творческий и захватывающий процесс. При этом вам не потребуется дорогостоящее оборудование, ведь делать бумагу можно даже в домашних условиях. Результатом станут красивые фактурные листы бумаги, которые можно использовать для изготовления авторских открыток, рисунков, различных поделок.

3 января, 13.00 – игровая программа «Важная шишка». Хотите узнать много интересного о хвойных растениях? Выяснить, почему сибирский кедр на самом деле не кедр? Увидеть самые разнообразные шишки – от миниатюрных шишечек метасеквой и до гигантской шишки сосны Ламберта длиной 30 см? И все это в увлекательной игровой форме.

3 января, 12.00 и 14.00 – занятие в микроскопном классе «Молекулярный мир». Занятие посвящено знакомству с молекулами в нашем организме. Детей и взрослых ждут увлекательные опыты по определению крахмала в продуктах питания и работа с микроскопом. Участники занятия узнают много интересного о мире молекул и почувствуют себя настоящими учеными.

4 января, 13.00 – тематическое занятие «Растения – инженеры». Во время этой встречи вы узнаете, какие секреты хранят растения, как природа задолго до человека изобрела воздушные механизмы (на примере семечка-крылатки клена ясенелистного), плавательные суда (на примере кокосового ореха), конструкции железобетонных изделий (на примере стебля клейстокактуса Штрауса). Как в природе реализуется принцип золотого сечения? Почему колючки кактусов своей остротой и точностью превосходят медицинские приборы? Как растения могут путешествовать? На эти и другие вопросы гости получат исчерпывающие ответы, а также увидят всех героев рассказа.

4 и 5 января в 12.00 и 14.00 – мастер-класс «Лакомство для птиц в экостиле». Зимой птицам приходится особенно тяжело. По мнению орнитологов, для зимующих птиц наибольшую опасность представляет не холод, а недостаток пищи. Поэтому и необходимо мастерить кормушки и организовывать подкормку птиц. Мастер-класс познакомит с очень простым и оригинальным способом как сделать своими руками лакомство для птиц. Для него потребуется лишь мука и холодная вода для клеящей основы, смесь семян, шишки, ягоды рябины, калины или клюквы.

5 января, 13.00 – тематическая экскурсия «Пряности и специи». Зима особенно располагает к знакомству со специями. Ароматные булочки и пироги с корицей, запах гвоздики и кардамона создают неповторимую новогоднюю атмосферу. На экскурсии можно узнать о происхождении пряностей и специй, их лекарственных свойствах и применении в кулинарии, а также увидеть растения, дающие ваниль, имбирь, кардамон и куркуму.

6 января, 13.00 – кураторская экскурсия по выставке бромелиевых «Ананас и компания». Куратор коллекции тропических растений Сергей Калюжный проведет авторскую экскурсию по выставке и расскажет об этих удивительных растениях – эпифитах, которые растут на деревьях, камнях или других растениях. К ним относятся и удивительная тилландсия уснеевидная, похожая на седую бороду лесного чудовища, и эхмеи, гусмании и бильбергии с яркими необычными прицветниками.

6 января, 12.00 и 14.00 – занятие в микроскопном классе «Жизнь в капле воды». Знаете ли вы, что в капельке воды живет целый «зоопарк»? В ней можно встретить инфузорий, амеб, различные водоросли и много других существ. На занятии с микроскопами можно изучать микромир, знакомиться с жизнью простейших.

  • Количество мест ограничено. Адрес: Иркутск, ул. Кольцова, 93. Запись по телефонам: 8 (3952) 41-34-76, 97-91-41.

Все лучшее – детям

Детский парк «Любо-Город» 31 декабря и с 3 по 5 января приглашает маленьких иркутян и их родителей на «МегаСнегоНовыйГОД». Согласно анонсу на сайте, «Любо-Город» захватили Деды Морозы разных профессий и поспорили, кто же из них настоящий. Но главного знатока и жителя детского города профессий Любознайку просто так не проведешь. Чтобы выяснить правду и раскрыть мошенников дети вместе с Любознайкой примут участие в приключенческом квесте с разными хитрыми заданиями и захватывающими событиями. Осторожно: в квесте могут встретиться разные современные хайповые штуки. Завершит праздничную елку зажигательный танцевальный флэшмоб и мегаснегодискотека.

  • Время проведения: 31 декабря (11:00, 13:00), 3-5 января (11:00, 13:00, 15:00, 17:00). Адрес: Иркутск, ул. Советская 58/1, 2 этаж. Телефон для справок: 8 (3952) 43-06-90.

Иркутский областной художественный музей имени Сукачева распахнет свои двери посетителям 2 января. В рамках «Новогодних недель» юных гостей ждут мастер-классы, игры и интерактивные экскурсии.

В главном здании музея 2 января в 15.00 пройдет квест «Тайна музейного дворца». 3 января в 15.00 – Интерактивные игры «Тени исчезают в палитре» и «Музейный эрудит». 4 января в 15.00 – экскурсия для школьников «Музей – храм Муз». 5 января в 15.00 – беседа о картине Николая Дмитриева-Оренбургского «Великая княгиня Софья Витовтовна на свадьбе великого князя Василия Темного срывает пояс с князя Василия Косого». 6 января в 15.00 – квест для самых маленьких «Хранители». 7 января в 15.00 – мастер-класс «Рисуем Рождественского Ангела». 8 января с 12.00 до 18.00 – Рождество в музее. В программе: с 12.00 до 16.00 – кинопоказ фильмов об иркутских художниках, 14.00 – мастер-класс «Зимняя сказка», 16.00 – концерт народного вокального ансамбля «Элегия».

В галерее сибирского искусства 6 января в 15.00 проведут экскурсию «Ангелы – вестники Рождества» по экспозиции «Русская иконопись 16-19 веков». Усадьба Сукачева с 3 января приглашает всех желающих на мастер-классы.

Художница Хайтинского завода Ольга Вахрушева 3 января в 14:00 проведет мастер-класс по акварельному рисунку, 4 января в 14:00 – мастер-класс по изготовлению керамической елочной игрушки, 5 января в 14:00 – мастер-класс по изготовлению фарфоровой броши, 6 января в 14:00 – мастер-класс по рисованию щепой. Известная иркутская художница и дизайнер Лариса Рябцовская ждет желающих 4 января в 15:00 на мастер-класс «Плетение мандал», 6 января в 15:00 – на мастер-класс «Роспись по ткани и коже», 7 января в 12:00 и 15:00 – на мастер-класс по акварели. Дизайнер Ирина Буканович 3 января в 12:00 проведет мастер-класс «Хрустальная картина» в технике кристаллайзинг, в 14:00 – мастер-класс по изготовлению украшения из кожи и камней, а 5 января в 12:00 – мастер-класс «Зонтик с конфетами» в технике свит-дизайн. Кроме того, 2 января в 12:00 и 14:00 иркутян ждет мастер-класс по изготовлению вязаного Ангелочка от Елены Гордиенко, а 8 января в 14:00 мастер-класс по вязанию Ирландского кружева проведет Елена Гордиенко.

Адреса: главное здание музея – Иркутск, ул. Ленина, 5, телефон для справок: 8 (3952) 34-01-46, галерея сибирского искусства – Иркутск, ул. Карла Маркса, 23. Телефон для справок: 8 (3952) 33-41-12, усадьба Сукачева – Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 112. Телефон для справок: 8 (3952) 53-12-24.

Студия рисования песком СэндПРО приглашает юных иркутян и их родителей на песочные новогодние елки. В программе – песочное шоу-сказка о зимнем волшебстве, интерактивная развлекательная программа, головокружительные приключения и душевные подарки. «Все дети на свете любят мечтать об удивительных приключениях, далеких островах и победах над злодеями, мечтают оказаться в чудесной стране, где живут феи, русалки, эльфы. Взрослые скажут, что так не бывает, но дети знают, что возможны любые чудеса, стоит только в них поверить. Можно даже научиться летать, как удивительный мальчик Питер Пэн», – говорится в описании к мероприятию.

Новогодние песочные елки пройдут 4, 5 и 8 января. Продолжительность мероприятия – 60 минут. Новогодние костюмы приветствуются. Адрес: Иркутск, ул. Александра Невского, 50. Предварительная запись по телефонам: 8 (3952) 54-88-85, 8-904-118-31-77.

Новогодние спектакли и концерты

Неизменный поставщик прекрасного в организмы иркутян – областная филармония. Например, 6 и 8 января постоянных и новых слушателей зовут на новую концертную программу «Новогодний кино-караоке холл», где каждый желающий будет иметь возможность вместе с солистами филармонии спеть любимые песни из новогодних кинокомедий. Начало в 18:00.

Со 2 по 8 января там можно увидеть театрализованный новогодний концерт «Кабы не было зимы». По сложившейся традиции Дед Мороз и Снегурочка ждут детей на представлении вокруг новогодней елки. В программе прозвучат популярные песни для детей советских и российских композиторов Евгения Крылатова, Владимира Шаинского, Бориса Савельева, Геннадия Гладкова. 2, 3 и 6 января представления пройдут в 10:00, 12:00 и 14:30, 4, 7 и 8 января – в 10:00 и 12:00. Вдобавок к этому 7 января в 14:30 в концертном зале филармонии пройдет музыкальная сказка в исполнении Камерного хора «Кот в сапогах» – музыкальная фантазия советского композитора Станислава Горковенко, написанная по мотивам одноименной сказки Шарля Перро.

Органный зал филармонии в эти же дни ждет посетителей на музыкальный спектакль «Осторожно! Снегурочка!». Со 2 по 5, а также 8 января начало представления в 12:00, 14:00 и 16:00, 6 и 7 января – в 12:00 и 14:00. Также к Рождеству органный зал приглашает гостей на два концерта: 6 января в 17:00 состоится Рождественский концерт органной музыки (исполнитель – Яна Юденкова), а 7 января в 17:00 – концерт органной музыки «С Рождеством!» (исполнитель Дечебал Григоруцэ).

  • Адреса: Концертный зал – Иркутск, ул. Дзержинского, 2, органный зал – Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 1. Телефоны: касса (концертный зал): 8 (3952) 24-11-00, касса (органный зал): 8 (3952) 50-01-21.

Культурный центр «Орбита» с 4 по 6 января проведет для детей караоке-спектакль «Зимоград», который в 2018 году победил в номинации «Лучшее детское мероприятие» Сибирской премии Siberian Event Awards. В спектакле играют актеры музыкального театра «Театр Пилигримов».

В программе пять шоу: шоу ветра с танцующей героиней, театр теней, кристалл-шоу с детским акробатическим коллективом, шоу барабанщиков со световыми эффектами и танец ростовой куклы. До начала спектакля посетителей жду творческие арт-кварталы: 30 уникальных творческих мастерских – танцы, песни, лепка, рисование и другие. Специальный гость – иркутский Дед Мороз-Кудесник и его Поющая Снегурочка.

  • Адрес: Иркутск, ул. Советская, 139. Телефоны для справок: 8 (3952) 61-77-00, 74-76-90.

В иркутском Ледовом Дворце «Айсберг» 7 и 8 января покажут спектакли на льду – «Снежная королева» и «Волк и семеро козлят на новый лад» соответственно. Начало представлений в 16:30. Для зрителей выступит детский ледовый театр «Айсберг».

  • Адрес: Иркутск, ул. Лермонтова, 255/1, телефоны для справок: 8 (3952) 71-78-17, 8-914-914-62-92.

Кроме того, Иркутский городской театр народной драмы 5 января в 11:00 и 14:00 приглашает горожан на «Новый год в Прибайкальском лесу» – новогодний спектакль для детей.

  • Адрес: Иркутск, ул. Мухиной, 13А, телефон для справок: 8 (3952) 46-99-68.

Просто отдохнуть

Есть в Иркутске и мероприятия, которые не требуют от посетителей почти ничего, кроме присутствия. Так с 1 по 7 января по вечерам в сквере имени Кирова у главной городской елки запланированы игровые программы для детей и взрослых «Очень новогодние дела», до 7 января там будет работать и «Резиденция Деда Мороза».

С 1 по 7 января на острове Конный ежедневно в 13:00 будет проводиться «Новогодняя пора на Конном» – интерактивная праздничная программа, а 2, 4, 6, 8, 11 января в 15:00 на пляже Якоби – «Новогодняя пора на Якоби». На 7 января запланированы «Рождественские встречи» – массовый народный праздник на сквере Кирова – и «Рождество на Якоби» – шоу-программа для жителей и гостей города.

Также отметим, что в этом году в Иркутске будет достаточно ледовых катков. Большинство из них открываются уже на днях, как, например, площадки на острове Конный и в «Хрустальной сказке» (проспект Маршала Жукова, 36А/4). В спорт-парке «Поляна» расчищен и готовится к запуску каток на льду Ангары (ул. Старокузьмихинская, 37/3).

Уже открыты каток Юридического института ИГУ (ул. Улан-Баторская, 10), крытые катки в Ледовом Дворце «Айсберг» (ул. Лермонтова, 255/1) и развлекательном комплексе «ICE People» (ул. Сергеева, 3), катки в центре отдыха «Ерши» (ул. Якоби, 35) и на стадионе «Динамо» (ул. Баррикад, 42/2).

Обзор подготовила Мария Маякова, Телеинформ
 
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2019-12-18-09-37-10
Иркутск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Около 100 председателей и активистов органов территориального общественного самоуправления приняли участие в фестивале «Мы вместе!». В нем также принял участие мэр Иркутска Дмитрий Бердников.
Новости гемблинг-сферы: В Португалии снова зафиксировали рекордную прибыль от казино, Золотой Кубок официальный сайт привлекает своими бонусами18.12.2019
Интернет, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Благодаря онлайн-казино, азартные игры становятся всё более доступными. На сегодняшний день игровые порталы ежедневно посещают миллионы людей. Играть могут все, независимо от места проживания, пола, интересов и даже возраста. Многие предпочитают просто весело провести время, а есть и те, кто стремится обыграть казино. Всегда есть вероятность выиграть огромный джекпот, но чаще всего можно довольствоваться небольшими суммами отыгранных средств. Казино Золотой Кубок также привлекает геймеров своими бонусными программами.
En+ Group открывает в Иркутске новогоднюю мультимедийную выставку «Энергия света»18.12.2019
2019-12-18-08-02-15
Иркутск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, в рамках празднования 65-летия объединенной энергосистемы Иркутской области организует в галерее Виктора Бронштейна новогоднюю мультимедийную выставку «Энергия света».
Иркутские кадеты приняли участие в Международном благотворительном кадетском балу18.12.2019
Москва, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Гостином дворе в Москве 17 декабря состоялся четвертый Международный благотворительный кадетский бал, приуроченный к отмечавшемуся 9 декабря Дню Героев Отечества и в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и окончания Второй мировой войны. Восемь воспитанников Иркутского кадетского корпуса имени Скороходова приняли участие в мероприятии при поддержке местного отделения «Единой России».
В Иркутской области с 27 декабря введут особый противопожарный режим18.12.2019
Иркутская область, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в связи с новогодними праздниками введут особый противопожарный режим.
РУСАЛ поддержит 63 социальных проекта в рамках конкурса «Помогать просто»18.12.2019
Братск, Шелехов, Тайшет, Москва, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, подвёл итоги грантового конкурса «Помогать просто». На реализацию 63 лучших волонтерских инициатив компания направит более 2,8 млн рублей.
En+ Group провела в Иркутске волонтёрскую акцию «Шар желаний» на острове Конный18.12.2019
2019-12-18-05-13-51
Иркутск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, совместно с движением «Живи на Байкале» провела волонтёрскую акцию на острове Конный. Сотрудники энергетических предприятий En+ Group в Иркутске украсили деревья новогодними игрушками и открыли гигантскую ледяную скульптуру «Шар желаний».
В период новогодних праздников в Иркутской области пройдет свыше четырех тысяч мероприятий18.12.2019
Иркутская область, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В период подготовки и проведения новогодних праздничных мероприятий правительство региона совместно с правоохранительными органами и органами местного самоуправления реализует комплекс мер по обеспечению общественного порядка и безопасности.
Осторожно, Новый год! Ученые назвали самые опасные алкогольные напитки18.12.2019
Интернет, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье. Об этом он сообщил Daily Mail, пишут argumenti.ru.
Подробнее о автобетононасосах при строительно-монтажных работах17.12.2019
2019-12-17-10-50-05
Российская Федерация, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - При строительно-монтажных работах используются разные виды техники. Например, автобетононасосы можно использовать не только для заливки бетона на большой высоте, но и при возведении удаленных горизонтальных архитектурных элементов.
Криптовалютный мир: события и любопытные факты, связанные с биткоином17.12.2019
Интернет, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - За последние шесть месяцев курс биткоина, первой в мире криптовалюты, обвалился на 50%. Актив стоит в данный момент около 7400$. Свои прогнозы относительно дальнейшего поведения криптовалюты дают разные эксперты. Один из утешительных – от трейдера Александра Бояринцева. Знаток рынка считает, что ситуация патовой не является и цена биткоина может возрасти. Трейдер называет здесь планку до 10000$. А в следующем году прогнозирует возможность подорожания актива вдвое – до 20000$. Исходя из таких предположений, эксперт советует держателям криптовалюты биткоин не торопиться с его реализацией. Приумножить капитал поможет в данном случае терпение.
Лазерная обработка металла – актуальное и востребованное технологическое решение17.12.2019
Российская Федерация, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Современные технологические решения в части металлообработки активно применяются в строительстве и производственной сфере. Одно из них – нарезка деталей при помощи лазерной установки. Такой комплекс, к примеру, могли увидеть посетители предприятия Ростсельмаш в рамках проекта «Один день на РСМ» или побывавшие на заводе компании CNH Industrial в Набережных Челнах в День открытых дверей.
В Гранаде открыли первое казино за последние 100 лет17.12.2019
Гранада, Интернет, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Отношение к азартным играм у всех разное. Кто-то стремится разбогатеть, сорвав главный джек-пот, а кто-то хочет просто отвлечься от трудовых будней. Несмотря на большой выбор онлайн-казино, опытные геймеры предпочитают пользоваться услугами проверенных сайтов, к таковым относится и https://admirallkasino.co/. Используя карманные казино, можно не зависеть от обстоятельств и играть в удобное для себя время, дома или по дороге на работу. Казино Адмирал учитывает потребности клиентов и старается создать максимально комфортные условия для игры.
В Иркутске определили лучших резчиков по дереву17.12.2019
2019-12-17-07-57-28
Иркутск, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутской Усадьбе Сукачева подвели итоги первого всероссийского конкурса резного искусства «Сказка в дереве». В нем приняли участие 20 профессиональных и самодеятельных художников-резчиков, пятеро из которых младше 14 лет, всего было представлено более 110 работ.
Россиянам рассказали об истории и традициях празднования Нового года17.12.2019
Интернет, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Почему на Новый год россияне едят «Оливье» и мандарины и наряжают ёлку? А когда праздник стал общенациональным и как трансформировался со времен Древней Руси? Об этом рассказали «Аргументы недели».
В Иркутске 225 семейных пар поздравили с золотой свадьбой16.12.2019
Иркутск, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), -  «Золотые пары» Иркутска поздравил мэр Дмитрий Бердников на торжественной церемонии чествования юбиляров семейной жизни, сообщает пресс-служба горадминистрации.
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