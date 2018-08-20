С начала года рак выявили у 254 жителей Приангарья, прошедших диспансеризацию

Иркутская область, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Диспансеризацию в Иркутской области за семь месяцев 2018 года прошли около 225 тысяч взрослых жителей региона. У четырех тысяч из них нашли артериальную гипертензию, более 250 диагнозов – раковые заболевания, два случая туберкулеза. Всего в этом году по плану диспансеризации подлежат 503 тысячи человек. Об этом на пресс-конференции 21 августа рассказала начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава Иркутской области Ольга Лебедь. Она пояснила, что сейчас в регионе действуют два типа диспансеризации – плановая раз в три года для всех и дополнительная раз в два года для некоторых категорий населения. Так, каждые два года маммографию должны проходить женщины в возрасте от 51 до 69 лет, а жители в возрасте от 49 до 73 лет обоих полов должны сдавать кал на скрытую кровь. Ольга Лебедь рассказала также, что в настоящее время идут разговоры о том, чтобы сделать плановую диспансеризацию ежегодной, но пока что это «только стремление». – Решение о дополнительной диспансеризации каждые два года было принято в связи с тем, что не всегда удавалось распознать раковые заболевания на ранней стадии при диспансеризации раз в три года, – пояснила спикер. – С января по июль этого года плановую диспансеризацию у нас прошли 56,38% или более 217 тысяч человек. Тех, кто должен обследоваться раз в два года, пока немного – около 7%, это чуть больше восьми тысяч человек. Из всех прошедших диспансеризацию примерно у пяти тысяч человек выявили различные заболевания. Из этого количества около четырех тысяч диагнозов – артериальная гипертензия. Подозрения на онкологические заболевания выявили у 254 человек, 52% из них – на ранних стадиях. У двух человек нашли туберкулез. Как подчеркнула Ольга Лебедь, статистика по выявлению таких заболеваний снижается в Иркутской области, в том числе, и благодаря регулярной диспансеризации. – Примерно у 110 тысяч человек в ходе обследований обнаружили такие факторы риска хронической заболеваемости, как курение, излишний вес, гипергликемию [повышенный сахар в крови], злоупотребление алкоголем. Однако здесь тоже наблюдается в последнее время тенденция к снижению, – отметила Ольга Лебедь. Главврач иркутской городской клинической больницы №5 Ольга Клевцова дополнила, что люди и сами проявляют внимание к своему здоровью, интересуются изменениями в нем, следят за сроками диспансеризации. К слову, каждый житель Приангарья имеет право раз в год прийти в поликлинику на профилактический осмотр, не дожидаясь очереди на диспансеризацию. Там тоже предусмотрен комплекс исследований от флюорографии до забора анализов. Как сообщила начальник отдела организации ОМС территориального фонда общего медицинского страхования граждан Иркутской области Ольга Стрельцова, с 2013 по 2017 годы в Иркутской области диспансеризацию прошли более 1,7 млн жителей региона. – В Приангарье население информируют о предстоящих медицинских обследованиях как лично, так и дистанционно. В поликлиниках о диспансеризации рассказывают страховые представители, с начала 2018 года они рассказали о возможностях диспансеризации более чем 230 тысячам пациентов медучреждений. Идет информирование и через средства связи – более 87 тысяч человек получили сообщения через мобильные мессенджеры, свыше 21 тысячи – по телефону, около 92 тысяч – через смс-сообщения. Еще примерно 26 тысяч приглашений пройти диспансеризацию были разосланы почтой, – рассказала Ольга Стрельцова. В среднем у человека уходит два дня на то, чтобы пройти все основные обследования. Представитель Минздрава области отметила, что медицинские учреждения заинтересованы в том, чтобы люди проходили диспансеризацию – каждая из них оплачивается. – Сейчас на федеральном уровне идет обсуждение и того, чтобы для населения тоже сделать один оплачиваемый день для прохождения медобследований. Сейчас она идет раз в три года – значит, каждые три года, будет ежегодной – значит, каждый год, – сказала Ольга Лебедь. – Но для этого, конечно, потребуется внести поправки, как минимум, в Трудовой Кодекс. Участники обсуждения в заключение сообщили, что для прохождения диспансеризации нет ограничений – в удаленные территории выезжают специальные мобильные бригады, для людей с ограничениями в передвижении на дом тоже могут прийти специалисты, так как для большинства процедур в наличии переносные аппараты. С маломобильными гражданами, кстати, работа ведется по поликлиникам – участковые терапевты ведут учет таких пациентов и перечни передаются в отделения профилактики. СПРАВКА: На первом этапе диспансеризации проводятся анкетирование, измерение роста, веса, окружности талии, расчет индекса массы тела, по которому судят, есть ли у человека ожирение и в какой степени; измерение артериального давления; определяется общий уровень холестерина в крови (риск развития сердечно-сосудистых заболеваний), уровень глюкозы в крови (риск развития сахарного диабета); ЭКГ (мужчинам с 36 лет, женщинам с 45 лет); флюорография легких; гинекологический осмотр для женщин и маммография (для пациенток старше 39 лет); клинический анализ крови (гемоглобин, лейкоциты и т.д.); биохимический анализ крови (для граждан в возрасте 39 лет и старше с периодичностью 1 раз в 6 лет); общий анализ мочи; исследование кала на скрытую кровь (для граждан в возрасте от 48 до 75 лет); УЗИ органов брюшной полости и малого таза (для 39-летних и старше раз с периодичностью 1 раз в 6 лет); измерение внутриглазного давления (риск развития глаукомы у 39-летних и старше); прием (осмотр) врача-терапевта.

Второй этап диспансеризации включает осмотр врачами узких специальностей (врачом-неврологом; врачом-хирургом или врачом-урологом; врачом-колопроктологом; врачом-акушером-гинекологом; врачом-оториноларингологом; врачом-офтальмологом); расширенный биохимический анализ крови; УЗИ кровеносных сосудов на наличие атеросклеротических бляшек; эзофагогастродуоденоскопию; колоноскопию или ректороманоскопию и другие исследования в зависимости от выявленных симптомов заболевания; анализ крови на уровень содержания простатспецифического антигена у мужчин. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область Тэги: View the discussion thread.