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10.09.2019

Сергей Тен: одна из главных задач экспедиции - это возращение имен погибших солдат

Иркутск, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске подвели итоги 5 международной молодежной экспедиции «Халхин-Гол. Пламя гордости за Победу», участники которой вернулись в Приангарье накануне. Об этом сообщает пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Сергея Тена.

Военный конфликт на Халхин-Голе происходил с весны по осень 1939 года и имел большое значение в международной политике. По официальным данным, потери советских солдат в тех боях составили свыше 10 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести, умершими от ран. Монголия потеряла 895 солдат.

В этом году участие в экспедиции принимали 50 юношей и девушек. С 17 августа по 4 сентября они преодолели маршрут Иркутск – Шелехов – Слюдянка – Байкальск (Иркутская область) – Улан-Удэ – Кяхта (Республика Бурятия) – Дархан – Улан-Батор – Халхин-Гол – Улан-Батор (Монголия) – Кяхта – Иркутск. Всего пройдено более 4600 километров. Участники экспедиции присутствовали на церемонии празднования 80-летия победы советских и монгольских войск на реке Халхин-Гол на площади Жукова в Улан-Баторе. Благодаря активности дружественной страны состоялись встречи с премьер-министром, министром обороны и президентом Монголии, а также с президентом России Владимиром Путиным.

Глава государства тепло поприветствовал участников и руководителей 5 международной молодежной экспедиции «Пламя гордости за Победу».

– Спасибо большое за вашу работу, это очень важно, это не только память, это фундамент наших побед в будущем, – подчеркнул Владимир Путин.

Участники экспедиции зажгли в тестовом режиме вечный огонь на мемориале «Зайсан». Впервые в этом году состоялась встреча не только молодежи двух стран, но и воинов-интернационалистов России и Монголии. Благодаря работе Международной молодежной экспедиции «Пламя гордости за Победу» был установлен подвиг уроженца города Байкальска Виктора Матвеева, который он совершил во время контртеррористической операции на Северном Кавказе.

– Главная часть работы экспедиции – это возращение имен погибших солдат во время военных действий на реке Халхин-Гол. Именно благодаря этой кропотливой работе, мы узнали о подвиге нашего земляка, Героя России Виктора Матвеева. И спасибо Фонду поддержки участников боевых действий «Ветеран», что они сделали и передали в дар общеобразовательной школы № 10 Байкальска мемориальную доску памяти героя, – подчеркнул глава оргкомитета экспедиции, депутат Государственной Думы РФ Сергей Тен.

Одним из итогов экспедиции стало решение ходатайствовать перед руководством Российской Федерации о присвоении Иркутску почетного звания «Города воинской и трудовой славы». А на малой Родине Виктора Матвеева решено поставить бюст героя.

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