Сергей Тен принял участие в торжественном старте всероссийской акции «Снежный десант» в Иркутске

Иркутская область, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Всероссийская акция «Снежный десант» стартовала в Иркутске в пятый раз. По традиции от мемориала «Вечный огонь» самые активные ребята студенческих отрядов Иркутской области отправились в самые разные районы Приангарья.

В этом году география проекта расширилась до 20 муниципальных образований области, сообщает пресс-служба депутата Государственной Думы РФ от Иркутской области Сергея Тена. На протяжении десяти дней студенты будут оказывать помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, пожилым людям, проведут профориентационные и спортивные встречи в школах, в домах культуры организуют концертную программу. С напутственной речью перед ребятами выступил Сергей Тен.

– 2020 год – особый для нашей страны и объявлен Годом Памяти и Славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. У вас есть уникальная возможность пообщаться с ветеранами войны и тружениками тыла. Как говорится, из первых уст услышать истории тех, кто ковал победу на фронте и в тылу. С каждым годом количество участников «Снежного десанта» растет. Сегодня вас уже 250. Уверен, работа, которую вы проведете на местах, не оставит никого равнодушным, – говорит Сергей Тен.