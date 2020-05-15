Сергей Тен принял заочное участие в Марше готовности студенческих отрядов

Иркутская область, 16.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной Думы Сергей Тен поздравил бойцов студенческих отрядов с началом нового трудового сезона на Марше готовности-2020. В этом году марш посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 60-летию образования студенческого движения Приангарья.

Как сообщает пресс-служба депутата, мероприятие прошло 16 мая в онлайн-формате. Ребята на своих страницах в социальных сетях организовали флешмобы, прямой эфир, который посвящен началу трудового сезона.

– Хорошей традицией стало для студенческих отрядов проводить Марш готовности. Для меня этот день особенный. У истоков возрождения студенческого трудового движения в Иркутской области стоял мой отец Юрий Михайлович Тен. Важно, что сегодня движение студенческих отрядов продолжает развиваться на территории всех субъектов Российской Федерации, – отметил Сергей Тен.

В Иркутске действует свыше 50 студотрядов, а это более 1800 человек. Строительные, педагогические, медицинские, сервисные отряды, отряды проводников. Сегодня, помимо работы по профессиональным направлениям во время трудового семестра, бойцы стройотрядов участвуете и в волонтерской деятельности.

– Поэтому отдельное спасибо хочу сказать тем, кто помогал в устранении последствий паводка в Тулунском районе – расчищал проезды, восстанавливал важные социальные объекты, помогал сотрудникам МЧС. Ребята привлекаются к реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды», к подготовке иркутского Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта, участвуют в акции «Снежный десант». Благодарю каждого бойца за живое продолжение славной традиции наших отцов и дедов, которой уже 61 год. Вы по-прежнему полны энергии и сил, здорового оптимизма, искреннего желания приложить свои таланты и знания в мирных целях. Желаю вам высоких целей и ежедневного вдохновения! – поздравил ребят Сергей Тен.