Иркутск, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной Думы Сергей Тен провел в Иркутске личный прием граждан. Это первый прием парламентария в 2020 году.

Для решения своих проблемных вопросов к депутату обратились жители Иркутска, Шелехова и Большого Голоустного, сообщает пресс-служба депутата. В частности, депутат думы Шелеховского района Валерий Постников просит помочь разобраться в ситуации вокруг электросетей города.

– Сейчас оборудование принадлежит Шелеховской энергосетевой компании, – рассказывает Валерий Постников, – Она уже на протяжении почти полутора лет на стадии банкротства. Чтобы оценить оборудование для дальнейшей продажи необходимо провести полную инвентаризацию. Сегодня только 80 процентов сетей прошли аудит, на завершение работ нет средств.

Сергей Тен принял обращение в работу, по нему будет подготовлен депутатский запрос, который направят в администрацию муниципалитета, правительство региона и энергетикам.

Преподавателя НИИрГТУ, профессора Елену Зелинскую интересовало, на какой стадии сегодня находятся вопросы экологической защиты озера Байкал, что делается в этом направлении. Парламентарий рассказал о деятельности в Государственной Думе межфракционной рабочей группы «Байкал», которая занимается совершенствованием природоохранного законодательства. К примеру, одна из инициатив касается ограничения продажи моющих средств с содержанием фосфатов и фосфонатов в центральной и буферной экологических зонах Байкальской природной территории.

За два часа приема граждан удалось рассмотреть шесть вопросов от жителей Иркутской области.

– Сегодня я не услышал ни одной проблемы, в решении которой не смог бы помочь людям, – отметил Сергей Тен.