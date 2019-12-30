Сергей Тен в рамках рабочего визита в Тулун посетил двух ветеранов Великой Отечественной войны

Тулун, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной думы РФ Сергей Тен, находясь с рабочим визитом в Тулуне, побывал в гостях у ветеранов Великой Отечественной войны – Василия Дмитриевича Автушко и Ильи Максимовича Гапоненко. Напомним, в 2020 году Россия отмечает 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Этот год объявлен Годом памяти и славы. – Ветеранов войны и тружеников тыла осталось в Иркутской области не так много, чуть более 9000 человек. И каждый из них должен быть уверен, что их самоотверженный подвиг не забыт, каждый из них должен почувствовать наше внимание и заботу. Поэтому уже сегодня, по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева мы поздравляем ветеранов с наступающим Новым 2020 годом, годом 75-летия Великой Победы, – рассказал депутат. Он отметил, что ветераны-тулунчане живут в одном доме, в одном подъезде, один – на первом, другой – на третьем этаже, оба вдовцы. – Они общаются между собой, дружат, помогают друг другу. Василию Дмитриевичу – 96 лет, Илье Максимовичу – 95. С немцами повоевать не успели. Один работал до 1943 года модельщиком на заводе имени Куйбышева в Иркутске. Был «под бронью», потом ушел в армию. Второй – служил в Монголии, укреплял обороноспособность Советского Союза на восточных рубежах против Японии. Ветеран рассказал нам, что во время войны у них из стрелкового полка в 2000 штыков, бойцов в полку осталось только на смену караула, 100 человек – стрелковая рота. Остальные все ушли на фронт. Представляю, что испытывали 100 молодых парней, находящихся в глубоком тылу, в Монголии, зная, что 1900 их товарищей проливают свою кровь на Великой Войне, – делится впечатлениями Сергей Тен. Однако повоевать им все же пришлось – уже после 9 мая 1941 года, с Японией. Потом в августе-сентябре 1945 года оба тулунчанина в составе Забайкальского фронта участвовали в боевых действиях на территории Маньчжурии. Ветераны награждены боевыми орденами и медалями. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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