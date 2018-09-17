Серпы, танцы и картошка: иркутские белорусы провели обрядовый праздник Дожинки

Баяндаевский район, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Баяндаевском районе в окрестностях села Тургеневка иркутские белорусы 15 сентября провели традиционный обрядовый праздник Дожинки. Мероприятие организовал иркутский клуб «Кривичи». Дожинки восходят своими корнями к древним языческим традициям славян. Это праздник, знаменовавший окончание сбора урожая. Таким образом отмечали удачное окончание жатвы, а заодно и благодарили землю за полученный урожай. То, что в Приангарье при определении места для проведения Дожинок выбор пал на поля под Тургеневкой – не случайно, это одно из поселений, основанный в Иркутской области белорусскими поселенцами во времена Столыпинских реформ, в следующем году деревня будет отмечать свое 110-летие. Гостей традиционно встречают хлебом-солью Само название Дожинок подразумевает окончание жатвы – «дожинание» полей. В этот день женщины и девушки – а жали традиционно только они, мужчины к этому делу не допускались – дожинали остатки пшеницы. Вот и под Тургеневкой и гости, и хозяева собрались в традиционных национальных костюмах жать по-старинке – серпами. Но для начала собравшихся по-традиции приветствовали хлебом-солью – испеченным специально по такому случаю одной из жительниц Тургеневки караваем, который следовало отведать всем присутствующим. Первой на поле под обрядовые песни выходит старшая жнея Потом старшая жнея отправилась первой начинать жать под старинные обрядовые приговоры и песни ансамбля «Кривичи». Затем и все остальные женщины присоединились к ней – даже те, кто до сих пор ни разу серпа в руках не держал, ведь в этот день, по традиции, каждая должна срезать хоть несколько колосков. Тут же гостей учили и правильно жать, и снопы вязать. Последним среди всех снопов жнеи собрали и связали Сноп-Господарь – он традиционно предназначался в дар хозяину поля, так же как его жене – венок из колосьев. Сноп-Господарь потом оставался в доме на весь год – считается, что он приносит благополучие и достаток. Женщины вяжут сжатую пшеницу в снопы Небольшой участок колосьев – так называемую «бороду» - традиционно оставили несжатым, перевязав красной лентой. Теперь настала очередь младшей жнеи – она рыхлит землю под пшеницей рукой, обернутой в лен – потому что если рыхлить голыми руками, то и следующий урожай будет «голым». Затем поливает землю и дожинает почти все, кроме нескольких колосков. В них заворачивают горбушку хлеба и закапывают во взрыхленную с помощью серпа землю. Это благодарность полю, земле за урожай и, одновременно, просьба и в будущем году быть такими же щедрыми. Младшая жнея с помощью серпа закапывает в землю горбушку хлеба, завернутую в несжатые колосья После этого финальной точкой обряда стал хоровод вокруг связанных снопов и вручение хозяевам поля венка и Снопа-Господаря. Затем началась празднично-развлекательная часть – старинные народные танцы и хороводы. Вокруг сжатых снопов под обрядовые песни водят хоровод Еще одной частью Дожинок стал традиционный обед в поле – как обедали предки, во время полевых работ. Это и сваренные прямо здесь, на костре картошка и каша из дробленой пшеницы с мясом, и горячий травяной напиток – звар, и привычная деревенская еда – драники, творог, сметана, яйца, сало, овощи. Затем снова танцы – и дорога домой, в Иркутск. Народные танцы - непременный элемент праздника Все гости остались довольны праздником, не пожалев, что отправились в дальний путь, и окунувшись в мир старинных преданий и обрядов. Долгая дорога и полевые условия не напугали даже гостей из дальнего зарубежья, благодаря которым, как отметил организатор Дожинок Олег Рудаков, мероприятие приобрело статус международного. Констанце Шпеть из Германии изучает русский язык и приехала в Иркутск на месяц в языковую школу, а Эмма Ханни из Италии будет жить в Приангарье до мая в семье по обмену. Они обе с большим интересом отнеслись к возможности поучаствовать в Дожинках и ничуть об этом не пожалели. Больше всего, рассказывают они, их увлек сам старинный обряд – ничего подобного в своих странах они не видели. А из предложенных во время застолья блюд особенно понравились драники и деревенская сметана. Прямо в поле на костре варят картошку и кашу, готовят травяной напиток - звар – Это очень вкусно, – говорит Констанца Шпеть, – у вас даже в магазинах сметана вкуснее, чем у нас. А драники хорошо готовит моя бабушка, она из России. Гостью из Германии не только не смутили поездка на ПАЗике, полевые дороги и хмурое небо – она еще и отважно попросила разрешения порулить УАЗиком-«таблеткой» и трактором «Беларусь», благополучно управившись в поле с русско-белорусской техникой. Как отметил Олег Рудаков, следующий обряд белорусы будут проводить в октябре – на Покров. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... баяндаевский район Тэги: View the discussion thread.