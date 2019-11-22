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22.11.2019

Сколько стоит собачья жизнь – в Иркутской области ищут решение проблемы безнадзорных животных

Иркутская область, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области предлагают создать государственный или муниципальные приюты для бездомных животных.

Такие предложения прозвучали в ходе обсуждения проблемы отлова и содержания бездомных животных на муниципальном часе в ходе сессии Законодательного собрания Иркутской области.

А был ли пес?

Существующую проблему обозначил спикер думы Иркутска Дмитрий Ружников. Он отметил, что сегодня невозможно проконтролировать, как исполняется подрядчиком договор по отлову безнадзорных животных. Кроме того, сумма, выделяемая на отлов и содержание одной собаки, – 2,9 тысячи рублей – крайне мала, особенно с учетом того, что существующий закон предполагает 30 дней передержки.

– Неоднократно контракты нарушались, депутаты выезжали на место, а там не то, что несоответствующие условия содержания, а вместо якобы отловленных 300 собак 20 клеток, вокруг никаких сотрудников, объясняют это тем, что всех уже отпустили, – заявил депутат.

Дмитрий Ружников отметил, что с учетом новых правил отлова и содержания животных, скоро вообще ни одна организация не будет за это браться.

– И без того организации, которые ответственно подходят в отлову и содержанию собак, понимают, сколько это на самом деле стоит, не идут на конкурс, поскольку на выделяющиеся суммы выполнить задание невозможно, – говорит он. – Нирам приходится каждый раз сидеть и уговаривать кого-то участвовать в конкурсе, например, «Пять звезд» соглашался только при условии, если фактически отловленное количество собак будет намного меньше, чем в договоре.

Руководитель питомника «К-9» Вячеслав Славин отмечает ситуацию, когда по документам у приюта «Пять звезд» должно было быть отловлено четыре тысячи собак.

– Когда их спрашивают, где они, отвечают, что усыпили, – говорит он. – Но это должно было быть 40 КаМАЗов трупов, куда бы их дели? У нас в регионе просто нет мест для захоронения или сжигания такого количества тел животных.

Жизнь на 10 рублей в день

При этом, по словам Дмитрия Ружникова, объем заявок на отлов в городе такой, что сумма субвенции полностью расходуется уже к началу лета.

Начальник государственной службы ветеринарии Иркутской области Борис Балыбердин сообщил, что с 1 января 2020 года сумма субвенций из областного бюджета на отлов и содержание собак увеличится и составит 3,6 тысячи рублей. Это приведет к увеличению расходов областного бюджета на 7,8 млн рублей. При этом сам же Борис Балыбердин сообщает, что по имеющимся расчетам после оплаты отлова, стерилизации и так далее на содержание собак в приюте, включая их питание, будет оставаться 10 рублей в день. Главный ветеринар области уверен, что этого вполне достаточно.

Стоит отметить, что субвенция будет рассчитываться, исходя из стоимости двух месяцев содержания собаки. Напомним, по закону отлову подлежат, прежде всего, агрессивные собаки. Ранее их можно было усыплять, что зачастую и делалось. Сейчас же новые нормы собачью эвтаназию разрешают лишь в том случае, если речь идет о больном животном. Агрессивным же собакам положено теперь обеспечить пожизненное содержание.

У Бориса Балыбердина простое объяснение того, почему средства закладываются лишь на два месяца:

– Потом животное или погибнет, или ему выправят психику и найдут новых хозяев, ведь агрессивной ни одна собака не рождается, ее такой сделали люди.

Напомним, с нового года отлов безнадзорных животных станет обходиться дороже еще и потому, что теперь закон обязывает по каждой собаке вести видеофиксацию. Это, с одной стороны – упростит контроль, с другой – потребует дополнительные силы и средства от подрядчика.

Вопрос полномочий

Дмитрий Ружников также отметил некорректность существующего мониторинга количества безнадзорных животных:

– Эти цифры в разы занижены, и мы не совсем понимаем, как они формируются, – говорит депутат. – По городу бегает много животных, и их не становится меньше.

При этом он отмечает, что многие муниципалитеты не создают комиссии по контролю за отловом безнадорных животных, хотя обязаны это делать. Он поинтересовался, что предпринимает в связи с этим регион, поскольку именно он выделяет субвенции.

– Мы стараемся с ними разговаривать, но нас не все муниципалитеты слушают, – поясняет глава службы ветеринарии.

В то же время исполнительный директор Ассоциации муниципальных образований Зоя Масловская напомнила, что по законодательству у муниципалитетов есть только функция организации отлова и содержания безнадзорных собак и кошек, а контролирующей функции в этой сфере у них нет.

– По закону это полномочие государственных органов, – подчеркивает она.

– У нас никогда не будет такого бюджета, чтобы отловить всех собак, – утверждает Борис Балыбердин.

И вообще, по его словам, проблема не в безнадзорных собаках, а в безответственных хозяевах.

– Мы ежегодно отлавливаем 8-9 тысяч собак, но при этом укусов не становится меньше, – отметил он.

Так, по словам главного ветеринара региона, в 2016 году было зафиксировано 4470 случаев собачьих укусов, в 2017 году – 4760, в 2018 году – 4758. Речь только о тех случаях, когда пострадавшие обращались к врачу. Однако эта статистика не позволяет отделить укусы домашних собак и уличных. К тому же люди виноваты в том, что не стерилизуют своих питомцев, что приводит к пополнению рядов обитателей улиц.

В связи с этим, по мнению Бориса Балыбердина, «заниматься проблемой безнадзорных животных должно все общество».

Кто поймает собаку?

Однако депутаты уверены, что для начала нужно просто организовать работающую схему отлова и содержания собак, а также выделять на это адекватные средства. Реальными называют суммы от 6-7 тысяч рублей на одну собаку.

Причем если в крупных городах проблема безнадзорных собак решается плохо, то в малых городах и районах положение вообще критическое. Там нет организаций, готовых и способных взяться за такой контракт, муниципальный заказ не очень велик, а суммы, выделяемые на одно животное, чересчур малы, чтобы кто-то взялся за организацию отлова и приюта. В результате единственный выход – заключать контракт с иркутскими организациями. Например, в ситуации с Бодайбо это означает – оплатить вывоз животных авиатранспортом в Иркутск, а потом – возврат части из них в места обитания. Стоить это будет, безусловно, намного дороже.

Председатель бюджетного комитета Наталья Дикусарова отметила подобную ситуацию в Чунском районе:

– Сколько раз люди писали обращения, звонили – никто не приезжает и не отлавливает.

Правда, глава службы ветеринарии уверил депутата, что из резервного фонда области Чунскому району как пострадавшему от паводка выделены и будут направлены дополнительные средства на отлов животных. То же самое и с другими территориями, попавшими летом в зону наводнения, где из-за этого оказалось много беспризорных животных, лишившихся дома и хозяев. Но при этом не предполагается никакого решения по остальным муниципалитетам.

Зоя Масловская отметила, что многие муниципалитеты вынуждены возвращать деньги на отлов обратно в областной бюджет, так как на эти суммы разыграть конкурсы невозможно. Исполнительный директор АМО напомнила, что еще в 2014 году при принятии закона, наделяющего полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных именно местные власти, все муниципалитеты были против. Ведь вместе с полномочиями для их исполнения не выделялось даже ни одной штатной единицы на всю область.

– И с каждым годом сумма субвенции снижается, – отметила она. – С 2014 года она сократилась в два раза. Сейчас средств, заложенных в проект бюджета-2020, недостаточно. С такими субвенциями выполнять полномочия, заложенные в новом федеральном законе, будет просто невозможно.

Трудное решение

Борис Балыбердин предлагает брать пример с Усть-Илимска – там крупные предприятия взяли на себя отлов собак на своей территории, а в результате улучшилась ситуация и в городе в целом. Однако главному ветеринару парламентарии напомнили, что отлов – это муниципальные полномочия, субсидируемые из областного бюджета, и никто не может и не должен обязывать крупный бизнес решать такие вопросы.

Депутаты предложили Службе ветеринарии сформулировать, что именно можно сделать в сложившейся ситуации, какие необходимы дополнительные средства – областной парламент готов содействовать в их выделении. Однако внятного ответа не получили.

В ходе обсуждения также несколько раз прозвучала инициатива по созданию муниципального или межмуниципального приюта (с учетом близко расположенных Иркутска, Ангарска и Шелехова), с большой площадью, собственными ветеринарами. Это позволило бы решить проблему и отыгрывания конкурсов, и стоимости содержания животных. Также интерес вызвало предложение по разделению полномочий – оставить отлов за муниципалитетами, а полномочия по содержанию передать области. И в этом случае можно говорить уже о создании государственного питомника.

Вопрос оказался настолько сложным, что депутаты отложили принятие по нему резолюции. Тему поручено еще доработать профильному комитету и окончательно сформировать предложения по этой теме к следующей сессии.

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