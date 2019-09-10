«Спекуляция на насилии» или «опыт каждого»: буллинг в современной литературе обсудили в Иркутске на ИМКФ

Иркутск, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На Иркутском международном книжном фестивале, который прошел в столице Приангарья с 30 августа по 1 сентября, обсудили тему буллинга – школьной и не только травли. О том, что с этой проблемой делать, поговорили прозаики Евгения Некрасова, Анна Козлова и поэтесса Оксана Васякина. Как яркий пример заявленной темы модератор дискуссии, новосибирская журналистка Рита Логинова, привела инцидент в одной из омских школ, где в 2018 году восьмиклассника с подачи педколлектива подвергли травле за неисполнение трудовой повинности. Кстати, по информации ТАСС , сейчас директор гимназии, где учился мальчик, уволена, а сам ребенок был госпитализирован в неврологический стационар, а позднее перешел в другую школу. – В буллинге самая важная черта – это давление коллектива на одного человека. Мне кажется, это явление сейчас довольно часто освещается в медиа и литературе, – отметила Рита Логинова. – Поэтому сейчас хотелось бы обсудить, может ли литература как-то помочь выручить травимого в его «одиночестве против всех». Писатель и сценарист Анна Козлова считает, что литература – это, прежде всего, утешение, которое может быть как для человека пишущего, так и читающего. – В то, что литература может изменить мир, я не очень верю, но в то, что те вещи, которые мы читаем и которые заставляют о чем-то внезапно задуматься, могут менять конкретно нас, я верю просто потому, что со мной это происходило в жизни, – отметила она. Анна Козлова подчеркнула, что не специализируется на историях жестокости, но знает и видит, что мир достаточно жесток. Таковы отношения людей, какими бы они внешне не казались, а «толстый налет цивилизации» чаще оказывается шелухой. По мнению писателя, человек не может изменить свою природу. – Меня немного раздражает сама постановка вопроса, потому что тема буллинга, травли, жестокости не является самоценной и интересной в моих книгах, и это – не то, на чем я специализируюсь, и не то, что меня реально интересует, – сказала она. – Но жизнь многогранна, и эта грань в ней присутствует. Другое дело, что я никогда не видела необходимости лить сахарный сироп и обходить эти вещи в прозе и сценарной работе. Мне кажется, все, что существует, должно быть названо, взвешено и обозначено. Анна Козлова также пояснила, что сейчас заметен тренд «приторговывания» травмами, «полученными от жестокости мира». Он очень интересен с точки зрения социальной психологии, но для нее самой опять же не представляет интереса. – Есть какая-то грань, и этой гранью на самом деле является человек. Потому что он сам решает, что его определяет и кем он будет, и ничто не может на него повлиять, если он сам не хочет, – подчеркнула она. Другой участник дискуссии, писатель Евгения Некрасова, наоборот, глубоко погрузилась в тему буллинга. Изданная в 2019 году книга «Калечина-Малечина» – это как раз «роман об отчаянии и непонимании, о поиске сочувствия и милосердии, о том, что монстром стать легко – если тебя никто не любит» (из аннотации, – прим. ред.). Главная героиня книги – маленькая девочка, до которой никому нет дела и которую травят в школе. – Мне всегда очень хотелось написать текст, в первую очередь, об абсолютном, глобальном одиночестве. У меня не было конкретной задачи писать о травле, о школе, но так получилось, что это – одна из основных тем текста. Но не единственная, конечно. Мне очень не хватало той самой книги, которую написала. Этот текст я задумала восемь лет назад: сначала это был синопсис для сценария, потом сценарий, и три-четыре года назад я наконец написала прозаический текст, – рассказала она. Пару лет книга лежала «в столе», а когда вышла, оказалась, что общество наконец «созрело» для этой тематики. Независимо от спекуляции на тему травм люди наконец стали готовы разговаривать о буллинге, обсуждать собственный негативный опыт прошлого или настоящего. – Мне кажется, что о травле, по крайней мере, в Москве, начали говорить буквально в последние полтора года. Что касается какого-то целительного эффекта, мне кажется, это довольно странно, но больше мне пишут люди, благодарящие за «опыт, который был и у них», – отметила Евгения Некрасова. – Вообще, по статистике, 80% населения Земли так или иначе становилось жертвами травли так или иначе. Есть разные степени, даже травимые потом могут сменить роль и стать травящими. Однако не только дети оказываются в уязвимой позиции. Московская поэтесса и феминистка Оксана Васякина, в чьих текстах поднимается тема насилия над женщинами, поделилась трансформацией собственного опыта в поэзию на эту тему. – Я родилась в Усть-Илимске. Как вы представляете, в провинции вообще уровень нормализованных насилия и агрессии очень высок. Я в детстве часто защищала мальчиков и девочек, которых буллили, от травли, у меня было обостренное чувство справедливости. Но во взрослом возрасте я тоже подвергалась травле – информационной. В соцсетях преподаватель одного из крупнейших университетов России пытался доказывать мне, что я не профессиональная поэтесса и не феминистка: он же мужчина, ему же виднее, – рассказала она. – Что касается нашей темы – меняет ли что-то литература – и уже озвученного тренда, то меня на самом деле сейчас радуют все тренды, которые я наблюдаю не только в литературе и кино: они меняют матрицу сознания и этическую парадигму человека. По мнению Оксаны Васякиной, никакой выбор невозможен без альтернативы, поэтому разнообразие тем в литературе, включая названную Анной Козловой «спекуляцию на травме», дает возможность каждому выбрать что-то, близкое конкретно ему. – Мы сейчас живем в культуре насилия. И это то насилие, которое передается цепным путем – условно говоря, от матери к ребенку, от ребенка к собаке, от пятиклассника к первокласснику и так далее, – считает поэтесса. Участники дискуссии отметили, что российская литература несколько скуднее зарубежной в плане проблематики травли и насилия. Они припомнили «позднесоветскую классику» буллинга – фильм «Чучело» с Кристиной Орбакайте по одноименной повести Владимира Железникова – как один из немногих текстов на эту тему. При этом писатели отметили важность проговаривания темы травли с детьми, в чем как раз помогает литература – она «позволяет сделать эти вещи видимыми». – Видимость явления дает возможность работы с этим явлением. Флэшмоб #янебоюсьсказать [о насилии над женщинами], книги о буллинге – все сказанное, все проартикулированное попадает в социальную работу: мы люди, у нас есть язык, и мы можем говорить и вести диалог о том, что с нами происходит. Появление текстов и других видов искусства на эти темы дает возможность поработать с тем, что нас волнует, – отметила Оксана Васякина. Между тем, в современном мире – масса тем, язык для которых еще не разработан, и у литературы есть «огромная миссия, чтобы опыт приобрел язык описания себя», считает поэтесса. При этом, как отметила Анна Козлова, «история про травму» – хорошая сюжетообразующая конструкция с точки зрения техники создания текстов. – Я не хочу ни в коей мере оспаривать все сказанное до этого, – подчеркнула она, – но, мне кажется, невозможно не признавать и не видеть, что это очень богатая сюжетная основа, которая на самом деле точно так же щекочет нервы, как другие вещи, используемые в литературе – насилие, секс, травма, кровь… Но меня смущает, что качественного перехода не происходит, потому что читатель/зритель реагирует на прежний раздражитель: ему показывают очень стыдное, очень страшное и от этого очень привлекательное. Вместе с тем, литература о буллинге вряд ли сможет выступить профилактикой против насилия в тех же школах, будучи включенной в программу, считает Оксана Васякина: все зависит от подачи и интерпретации материала. Ее поддержала Евгения Некрасова, пояснив, что гораздо больше профилактики должно проводиться в социальной сфере – педагогами, школьными психологами. – Сначала надо взрослых обучить работе в классах, где есть ситуации буллинга, – отметила она. Как подытожили участники дискуссии, любая ситуация травли в детском коллективе появляется только тогда, когда ей позволяют существовать взрослые – родители, педагоги, руководство школы, любой взрослый коллектив. Поэтому профилактику буллинга, в первую очередь, стоит проводить среди них – с помощью разных инструментов, в том числе, и литературы. СПРАВКА: ИМКФ проводится фондом поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» и ассоциацией «Межрегиональная федерация чтения». Первый фестиваль состоялся в мае 2017 года. В нем приняли участие 50 писателей, поэтов, критиков, 90 издательств. На книжной ярмарке было продано 8 тонн книг. Мероприятия и площадки ИМКФ посетили 15 000 человек. На 7 площадках фестиваля за три дня состоялось сто мероприятий, включая встречи с известными писателями, автограф-сессии, мастер-классы, лекции, круглые столы и спектакли. В дни проведения ИМКФ на сцене Иркутского областного театра юного зрителя имени А. Вампилова состоялись показы спектаклей выпускников Школы-студии МХАТ, которые посмотрело 1500 зрителей. Фестиваль был признан одним из главных культурных событий Иркутска в 2017 году.

Фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» основан промышленником Олегом Дерипаской. Сегодня это одна из крупнейших в России организаций, работающих в сфере благотворительности, меценатства и волонтерства. Фонд решает социально значимые проблемы, поддерживает отечественное образование и науку, содействует сохранению культурно-исторического наследия России. При поддержке фонда реализовано 500 проектов в 50 российских регионах, его благополучателями стали 90 000 учеников, 4 000 учителей, 8 000 студентов вузов и техникумов, 4 000 ученых, 1 200 учреждений образования, науки, культуры, здравоохранения, спорта и других организаций.

Ассоциация «Межрегиональная федерация чтения» основана в 2014 году и занимается российскими и международными проектами в сфере книжной культуры. С 2011 года проходит организуемый ассоциацией «МФЧ» чемпионат России по чтению вслух «Открой рот», в котором принимают участие более 200 городов России. Чемпионат России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница», проходящий в 51 регионе России стал победителем конкурса грантов президента Российской Федерации. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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