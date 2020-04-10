Светлана Семенова: в Иркутской области с каждым годом снижается рождаемость

Иркутская область, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В последние годы в Иркутской области постоянно происходит снижение рождаемости. Об этом депутатам Законодательного собрания региона сообщила уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семенова. Так, в 2015 году в регионе родилось 37 тысяч 593 ребенка, в 2016 году – 35 тысяч 914, в 2017 году – 32 тысячи 229, в 2018 году – 31 тысяча 214, в 2019 году – 28 тысяч 531 ребенок. На начало 2019 года в Иркутской области проживало 1 млн 290 тыс. женщин, что составляет 53,8% населения региона. Численность населения Приангарья, в том числе и женщин, непрерывно сокращается с 1993 года в связи с естественной убылью и миграционным оттоком. Распределение женского населения по основным возрастным группам на начало 2019 года сложилось следующим образом: до 15 лет – 19,7%, в трудоспособном возрасте – 49,9%, женщин старше 55 лет – 30,3%. Средний возраст жительницы Иркутской области составляет 40 лет и она на пять лет старше мужчины. – При анализе причин снижения рождаемости установлено, что количество женщин фертильного возраста за последние три года сократилось на 3,5 % и составило 24,3 % от численности постоянного населения Иркутской области (на 1 января 2015 года – 609 тысяч 964 женщины, на 1 января 2019 года 588 тысяч 227 женщин). На начало 2019 года число женщин фертильного возраста уменьшилось на 3 тысячи 214 человек или на 0,2% по сравнению с 2018 годом, – сообщает омбудсмен. Наибольший вклад в абсолютное число рождений имеют вторые по очередности дети, отмечено в докладе. Так, первыми у матерей в 2019 году родилось 9 тысяч 922 ребенка (35%), вторыми – 10 тысяч 473 ребенка (37%), третьими – 5 тысяч 274 ребенка (18,6%). Изменилось репродуктивное поведение женщин различных возрастных групп. По сравнению с 2000-м годом доля детей, родившихся у матерей в возрасте 20-24 лет (наиболее оптимальном для рождения первого ребенка), снизилась в два раза, а у женщин в возрасте старше 30 лет, напротив, в 2,5 раза увеличилась. Средний возраст матери в 2018 году составлял 28,5 лет, в 2019 году – 28,7 лет; при рождении первого ребенка средний возраст женщины составляет 27,7 лет. Для стимулирования рождения первого ребенка у молодых мам, уполномоченный рекомендует правительству Иркутской области рассмотреть возможность по предоставлению из средств областного бюджета дополнительных мер поддержки в виде единовременной выплаты молодым мамам, родившим первого ребенка в возрасте от 20 до 26 лет. Например, в Пермском крае такая выплата составляет 60 тысяч рублей; в Санкт-Петербурге и Татарстане – 50 тысяч рублей. Светлана Семенова также отмечает, что сохраняется неблагоприятная ситуация с беременностями, абортами и родами в детском и подростковом возрасте. Количество абортов среди несовершеннолетних по-прежнему высоко, несмотря на снижение в 2018 году, в 2019 году их число незначительно, но возросло. Количество родов с каждым годом увеличивается, за три года оно возросло на 16,7%. Так, в 2019 году четыре ребенка родились у матерей в возрасте до 14 лет, 351 – с 15 до 17 лет. В 2017 году несовершеннолетние совершили 119 абортов и родили 304 раза, в 2018 году – 89 абортов и 347 родов. В 2019 году – 92 аборта и 355 родов. Светлана Семенова также отметила в своем докладе, что на территории Иркутской области зарегистрировано снижение показателя младенческой смертности до 5,9 на 1000 живорожденных, что ниже показателя в сравнении с 2018 годом на 16,9% (7,1 на 1000]. Но при этом показатель младенческой смертности в 17 муниципальных образованиях региона выше областного показателя. Наиболее высокий он в Куйтунском районе (12,5), Тулуне (12,9), Аларском (13,7), Зиминском (17,6), Жигаловском (18,5), Катангском районах (21,7). Омбудсмен предложила для эффективности проводимой на территории Иркутской области демографической политики на период до 2025 года правительству региона разработать и утвердить план мероприятий по улучшению демографической ситуации с учетом специфики каждого муниципального образования Иркутской области. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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