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27.01.2020

Трудолюбие и бережливость – ольхонский шаман о наступившем годе крысы

Иркутская область, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Новый год по восточному календарю наступил 25 января – ольхонский шаман рассказал, чего ждать от года крысы. За прогнозами на наступивший год Телеинформ обратился к известному шаману Валентину Хагдаеву.

– Новый год – год мыши или крысы. Мышь бережливая, хозяйственная, а крыса – воинственная, защищает себя, – говорит шаман. – В этом году людям надо быть бережливыми, трудиться, быть готовыми к неожиданным ситуациям. Этот год – для тех, кто трудится, старается – будет хорошим. А вот лентяям вряд ли повезет.

Он также оценил перспективы года крысы для Иркутской области:

– Год крысы-мыши должен быть в целом удачным для нашего региона, главное – не стоять на месте – кто ищет, тот всегда найдет. Надо трудиться, идти вперед, не унывать, не падать духом – это самое важное.

Что касается политической ситуации в регионе, то шаман считает – новый глава региона будет делать то, что скажет Москва. И отмечает, что руководитель как региона, так и страны в принятии решений должен руководствоваться исключительно народным благом, а не политическими и партийными принадлежностями.

Рассказал Валентин Хагдаев и о своем видении ситуации в целом в России и мире.

– Если мир переживет этот год – то все будет нормально, – считает он. – Внешняя политика нашей страны – нормальная. С нами сближается Европа, Турция, другие страны Ближнего Востока – то есть вектор политики постепенно меняется. Думаю, в этом или следующем году постепенно Россия выйдет из санкций. Хотя я считаю, что санкции даже хорошо – бизнес начинает обращать внимание на местных производителей, развивается свое производство. России сейчас надо выживать и занимать свое достойное место. Она сейчас становится третейским судьей в спорах других государств, все более уважаемой в мире.

А вот с внутренней политикой в стране, по словам шамана, дела обстоят далеко не так хорошо:

– Она ухудшилась, или, по крайней мере, слабовата по сравнению с внешней. То, что мы поддерживаем Венесуэлу, Ливию, Сирию – это, может, и хорошо с точки зрения геополитики, но нужно смотреть и внутрь страны, как живет народ. Отправляем в другие страны караваны машин с гуманитарными грузами – народ возмущается – «я тут еле выживаю, а продукты и вещи везут куда-то за границу». Раньше народ пил больше, а сейчас пьяных почти не видно – пить не на что, люди выживают на последние деньги.

Существовавшие при СССР колхозы развалили, люди остались без работы. Только около 10% из них стали фермерами – им государство помогает. А остальные 90% им завидуют, это приводит к росту неприязни и противостоянию. У молодежи нет работы. Окончил вуз и работает дворником. Надо поднимать экономику, сельское хозяйство, субсидировать его, как в Швейцарии и других странах. Нужно поддерживать своего производителя во всех сферах экономики. Когда своих производителей нет, мы зависим от производителей других стран.

Шаман предрекает, что если федеральные власти не пересмотрят свои подходы, это может плохо закончиться:

– Проводят пенсионную реформу, поднимают налоги – народ молчит, он очень терпелив. Но если он не выдержит и взбунтуется, то сметет все – это опасно.

Узнал Телеинформ у шамана и о том, были ли у него видения о будущем Байкала – удастся ли сохранить священное озеро с учетом современных угроз ему.

– Мне духи не так часто посылают видения, – говорит шаман. – Но Байкал – важное достояние всего мира, однако прежде всего оно важно для коренных народов, которые его всегда боготворили и сохранили в первозданной красоте и чистоте до наших времен. Загрязняться оно стало только после того, как стали строить города и промышленные объекты на его берегу. Этого нельзя было допускать. При этом у нас в Ольхонском районе проблема – Центральная экологическая зона. Национальный парк внезапно стал диктовать условия – строить нельзя, надо проходить экспертизу. Запрет на свободный выпас коров – как это так? Мы всю жизнь были скотоводами. Это ярмо не нужно нашему району, должно сохраняться традиционное землепользование коренных народов. В районе должны быть и туризм, и скотоводство. А вот комбинаты, заводы, фабрики должны быть вдали от Байкала и впадающих в него рек. Именно попадающие в реки отходы составляют большую угрозу для Байкала. А то, что коровы, бараны ходят – это естественно, так было всегда. А чистоту Байкала надо поддерживать всем – и гостям, и местным жителям.

Отметил Валентин Хагдаев и проблему лесных пожаров:

– Чтобы лес не горел, надо восстановить все лесничества – они всегда его оберегали, охраняли, сажали деревья. Тайга – это дыхание природы. Да и ее обитатели – кабаны, лоси, кабарга и так далее должны нормально, комфортно жить, к ним не нужно лишний раз вторгаться. Нужно жить в гармонии с собой и со всей окружающей природой. Надо соблюдать законы природы, тайги, животного мира. Детям со школы нужно объяснять, что можно, чего нельзя, проводить экологическое просвещение. А те, кто специально поджигают лес – страшные люди. Для них самое важное – деньги. Но кроме денег есть еще достоинство, честь, нравственность, которые должны быть важнее всего. У нас, кочевников, именно честь и достоинство всегда были превыше всего – ведь много вещей мы не могли накопить, их с собой не увезешь. А любовь, сострадание, милосердие – суть всех религий, как говорит далай-лама.

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Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
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