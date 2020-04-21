Юрий Смирнов: неизвестная иркутская улица памяти забытого героя

Иркутск, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Ленинском округе Иркутска есть улица Юрия Смирнова. Названа она в память солдата, зверски замученного фашистами, которому посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Многие уже забыли это имя, но иркутская школьница решила провести свое исследование, чтобы сберечь память героя. Подробности - в материале Телеинформа, подготовленном в рамках проекта "Улицы имени Победы". Страна помнит героев? Есть в Иркутске улица Юрия Смирнова. Скорее не улица даже, а улочка, бывший переулок. Преимущественно она проходит через частный сектор. Когда-то она называлась Авиационным переулком, затем стала переулком имени Юрия Смирнова, а чуть позже переулок получил статус улицы. Вот только большинство иркутян и даже жителей самой улицы понятия не имеют, в честь кого она названа. А вот школьница София Марайкина задалась этим вопросом. Все началось с того, что девочке попались старые семейные фотографии – бабушки, прабабушки. И все они связаны с домом, где и сейчас живет ее семья. Для Софии открытием стало, что это не просто жилье, а родовое гнездо для нескольких поколений семьи. А исследование истории дома привело ее и к следующему вопросу – а почему именно так называется улица, на которой он стоит? Улица Юрия Смирнова в Иркутске О том, что улица названа в честь героя Великой Отечественной войны, девочке рассказал отец. А София Марайкина с помощью руководителей проекта из иркутской школы №34 решила провести исследование, чтобы узнать – кем же он был и что совершил, этот Юрий Смирнов. В газете «Правда» от 29 июня 1945 года писали: «Удивительно ли, что это поколение в годы войны выдвинуло из своей среды подлинных рыцарей без страха и упрека, героев, богатырей духа, таких людей, как Николай Гастелло, Зоя Космодемьянская, Александр Матросов, Юрий Смирнов?!» Но сегодня последнее из названных имен гораздо менее известно, чем остальные перечисленные. Хулиган с мечтой о коннице Юрий Смирнов родился 2 сентября 1925 года в деревне Дешуково Макарьевского района Костромской области. Его отец работал лесным объездчиком, мать – в торговле. Юра был третьим ребенком в семье. Старше его были две сестры Антонина и Людмила. В 1933 году семья Смирновых переехала в город Макарьев и поселилась на Кладбищинской улице. В этом же году Юрий поступил учиться в первый класс Макарьевской средней школы. Рос мальчик отчаянным хулиганом и беззаветно любил лошадей. – Юра рос своенравным, озорным мальчишкой, – приводятся на сайте «Бессмертного полка» воспоминания учительницы истории из Макарьевской школы Павлы Ивановны Беловой. –Озорство его было отчаянное: как-то раз парнишка въехал на школьный двор на коне без седла, сидя задом наперед. И ладно бы просто въехал – ворвался галопом, по пути перепрыгнув далеко не низенький школьный забор! Вообще, он рано научился ездить верхом, лошадей искренне любил, и на вопрос «Кем хочешь быть?» неизменно отвечал – «Красным командиром, кавалеристом!». Однажды он утащил из школьной библиотеки портрет Буденного. Биография «красного маршала» всегда его занимала, и виновника исчезновения фотографии вычислили быстро. – А я все равно конником стану! – только и заявил мальчик, когда его «пробирали» за проступок на пионерском собрании, – а фото вернуть хотел, только когда для себя перерисую. «Следующим рискованным приключением Юрки стало путешествие ранней весной по реке Унжа – с шестом, на отколовшейся во время ледохода льдине... В газетах как раз прошло известие об очередном рекорде советских полярников, вот Юрка и решил на личном опыте проверить – каково это – на льду дрейфовать. Слава богу, на переправе льдину остановили паромщики и отправили «героя полярной экспедиции» домой – сушиться и греться. Даже простудой дело не закончилось», – рассказывается в статье о Юрии Смирнове на том же сайте. Сестра Люся, Людмила Васильевна Смирнова-Морданова, позже вспоминала, что школьная программа Юрке была скучна. Но все изменилось, когда мальчишка начал бегло читать: отныне книги стали его лучшими друзьями. Причем, в числе любимых книг оказались и приключенческая литература, и рассказы про Гражданскую войну, и воспоминания полярника Папанина, и тяжелый для детского чтения «серьезный» справочник по коневодству. Мечты всю жизнь иметь дело с лошадьми парень так и не оставил. Но даже любовь к чтению не сделала из сорванца отличника – и после шести классов он попал в профучилище, став за год неплохим электросварщиком. А завтра была война… А затем началась война. В конце 1942 года под Сталинградом погиб отец Юры. И после этого у парня была лишь одна цель – отомстить за его смерть фашистам. Он порывался тогда же, в декабре 1942 года отправиться на фронт добровольцем – но 17-летнего парня не взяли. Весной 1943 года он попал в «учебку», а в ноябре отправился на фронт – к величайшему сожалению Юры в конные войска он не попал. Юрий Смирнов в одном из первых боев врукопашную убил троих немцев, сам был ранен, пролежал два месяца в госпитале и вновь вернулся на фронт. После тоже неоднократно проявлял себя в боях и в разведке. В 1944 году он уже командовал отделением 77-го гвардейского стрелкового полка 26-й гвардейской стрелковой дивизии, которая во время операции «Багратион» входила в состав 11 гвардейской армии 3-го Белорусского фронта. В боях под Оршей В июне 1944 года он воевал под Оршей. Задачей Советского командования было прорвать «неприступный бастион», как называл сам Гитлер непроходимые болота, минные поля и 17 линий траншей с проволочными заграждениями, за которыми укрывалась 78 штурмовая дивизия SS под командованием генерала Фон Траута, и овладеть севернее Орши трассой Москва – Минск. За два дня кровопролитных боев 22-23 июня 1944 года советские войска не смогли продвинуться ни на версту. В результате решено было организовать танковый прорыв, посадив на бронированные машины десантников. Юрий Смирнов вызвался в числе добровольцев для десанта. «Обвешанный патронными сумками и гранатами, Юрий занял место на бронированной машине 119, – пишет в своей работе София Марайкина. – Под отвлекающий грохот советской артиллерии, под прикрытием темноты, наши танки двинулись вперед. Они прорвались через траншеи, миновали рвы и атаковали артиллерийские позиции немцев. Но Юры Смирнова среди товарищей не было. Сбитый вражеской пулей с танковой брони, он упал на опушке рощи около деревни Шалашино, недалеко от штабных блиндажей 78 немецкой штурмовой дивизии». Распятый солдат В это время немецкое командование, узнав о прорыве, потребовало от своих подчиненных во что бы то ни стало узнать о конечной цели, куда направляются советские танки. И фашисты, обнаружив раненого Юрия Смирнова, решили выпытать у него эту информацию. Над ним издевались почти до рассвета, но замученный боец умер, так и не сообщив им ничего. Из презентации, подготовленной Софией Марайкиной Комсорг 2-го стрелкового батальона 79-го гвардейского стрелкового полка гвардии старший лейтенант Петр Кустов в официальном акте писал: «Я, находясь в боевых нарядах своего полка, прорвавшего оборону немцев вблизи деревни Шалашино, зашел в один из немецких блиндажей. (…) Взглянув на правую стену, я увидел прислоненного, как мне показалось, человека, обнаженного, с раскинутыми в сторону руками. Подойдя ближе, я разглядел, что человек этот прибит гвоздями к доскам блиндажа. Тело его было распято на специальной крестовине из досок, одна доска проходила вдоль спины, а вторая поперек, на высоте плеч. Так что получился крест. Руки человека были прибиты к этому кресту гвоздями. Гвозди были большие и загнаны по самые шляпки. Два гвоздя торчали во лбу, представляя собой костыли без шляпок. Они пронизывали голову насквозь, повыше глаз. Ноги распятого были пробиты гвоздями со шляпками в подъеме. Ноги были в носках, а весь труп раздет и почернел видимо от ударов. На груди виднелись разрезы и ножевые раны. Лицо распухло. Оно было обезображено ударами холодного оружия. Оглядев помещение внимательней, я увидел на столе красноармейскую книжку и раскрытый комсомольский билет. Я прочитал эти документы и установил, что они принадлежат гвардии рядовому Ю. В. Смирнову 1 батальона 77 гвардейского стрелкового полка…». Позже взятый в плен немецкий генерал-лейтенант Ганс Август Юлиус Фон Траут на допросе сообщил, что Юрия Смирнова допрашивали по его приказу, его пытали до рассвета, когда цель атаки русских танков уже стала очевидна, но пленный солдат так и не рассказал ничего. Указом президиума Верховного Совета СССР «за образцовое выполнение боевого задания командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» Юрию Смирнову 6 октября 1944 года посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Сберечь память о герое В Макарьеве профучилище, где обучался Юрий Смирнов, названо его именем, в этом же городке установлен и памятник герою, в Костроме его имя выбито среди других на Мемориале славы. В нескольких городах России именем погибшего солдата названы улицы. Михаил Матусовский написал стихотворение, посвященное подвигу Юрия Смирнова. Школьница сама сделала памятную табличку на своей улице Сделав несколько запросов в архивы, проведя исследования в краеведческом разделе библиотеки, София Марайкина выяснила, что Авиационный переулок в переулок имени Юрия Смирнова переименовали в 1950 году. А в 1951 году переулок стал улицей. Школьница провела опрос одноклассников и соседей, чтобы узнать, что им известно о названии улицы и человеке, в честь которого она названа. Оказалось, что большинство одноклассников о Юрии Смирнове ничего не знает. Среди жителей улицы о том, в честь кого она названа, знает лишь половина, а о том, какой именно подвиг совершил герой – менее трети людей. Девочка с помощью научного руководителя и родителей сделала памятную доску, закрепив ее на заборе своего дома. Однако частный сектор – не тот район, где такие рукотворные вещи долго сохраняются. В прошлом году родители Софии Марайкиной при поддержке соседей обратились в администрацию Ленинского округа с просьбой установить официальную мемориальную доску – более долговечную и надежную. Представители муниципалитета обещали приехать, изучить место, чтобы определиться, где ее лучше разместить. Но их до сих пор так и не дождались. Хотя жители улицы не оставляют надежды, что хотя бы в год 75-летия Победы об обещании установить памятный знак на улице имени героя вспомнят. Елена Петрова, Телеинформ Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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