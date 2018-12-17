|Общество
|18.12.2018
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Ушел из жизни директор иркутского Театра пилигримов Владимир Соколов
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Иркутск, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - После тяжелой болезни 17 декабря ушел из жизни художественный руководитель и директор Иркутского областного государственного бюджетного учреждения культуры театр-студия «Театр пилигримов», композитор, актер и режиссер Владимир Соколов.
Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Иркутской области.
Владимир Соколов родился 11 ноября 1952 года в Хабаровске.
В 1981 году он создал рок-группу «Пилигримы». Позже этим именем был назван основанный им экспериментальный музыкальный театр-студия. В 1991 году этот театр получает статус государственного учреждения культуры. Он получил широкую известность в России и за рубежом благодаря своим ярким и неординарным постановкам, плотной гастрольной деятельности и активной работе с творческими коллективами других театров Иркутской области и страны. В разные годы «Театр пилигримов» становился лауреатом фестивалей в Томске и Магнитогорске, выступал в Великобритании, показывал свои спектакли в рамках Всемирной Театральной Олимпиады в Москве.
– Владимир Игоревич Соколов – это человек, который всю жизнь преданно служил музыкальному и театральному искусству. Он был талантливым и неординарным музыкантом. В иркутской культуре его творческая деятельность всегда занимала особое место. Жизнь Владимира Соколова – это история становления созданного его стремлениями театра, появления совершенно нового театрального формата. Театр пилигримов – это, прежде всего, его личность, – сказала министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич.
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