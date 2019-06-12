В 14-й раз в Иркутске прошел шахматный турнир памяти Юрия Тена

Иркутск, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском Доме офицеров подвели итоги 14-го международного шахматного турнира памяти Юрия Тена.

Для состязания в «умном спорте» в столицу Приангарья прибыли участники из разных уголков Иркутской области, Казахстана и республики Корея. В отборочных соревнованиях приняли участие более двухсот юных шахматистов. В финале играли самые сильные. В течение недели шахматисты соревновались в разных возрастных категориях, от младших школьников до ветеранов.

Как сообщает пресс-служба благотворительного фонда имени Юрия Тена, в результате напряженной борьбы среди школьников победителем стал Алексей Круткин. Среди восьмилетних участников победитель определился только в последних играх. Им стал иркутянин Егор Тихоненко, который опередил участника из Кореи А. Чена на полтора очка.

Самыми юными чемпионами турнира стали сразу трое шестилеток – Тимофей Усов, Серафим Секунда и Тамара Басова, – а самым возрастным – 83-летний Михаил Марков.

Победили и участники награждены ценными призами, грамотами и медалями, которые подготовил для ребят благотворительный фонд имени Юрия Тена.