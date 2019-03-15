В ангарской БСМП открылось отделение диализа

Ангарск, 15.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Отделение диализа открылось в Ангарской больнице скорой медицинской помощи. Первые пациенты уже проходят процедуру. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

В отделении диализа работают восемь аппаратов «искусственной почки». На их покупку из областного бюджета и собственных средств больницы потребовалось более 25 млн рублей. За свой счет на 4,1 млн рублей ангарская БСМП провела ремонт, а также установила оборудование по водоподготовке стоимостью 4,7 млн.

Главный врач БСМП Борис Басманов отметил, что в Ангарске наблюдаются около 60 человек с терминальной пятой стадией хронической почечной недостаточности. Ежегодно таких пациентов становится больше на 10%. Каждому нужно получать три процедуры в неделю.

Новое отделение способно обеспечить потребности жителей Ангарска, но пациентам из прилегающих районов этого не хватит. Поэтому планируется открытие второй очереди отделения диализа также на восемь аппаратов.

Министерство здравоохранения Приангарья отмечает, что в третьем квартале 2019 года отделение диализа откроют в Зиминской городской больнице, затем в планах три отделения в Братске и Иркутске. Помощь получат более 800 человек.