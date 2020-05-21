В Иркутске частично закрыты на карантин четыре больницы

Иркутск, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на карантин из-за угрозы распространения коронавируса закрыты некоторые отделения четырех медицинских учреждений. Об этом Телеинформу сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, закрыты два отделения областного онкологического диспансера – торакальное и абдоминальное.

Кроме того, по несколько отделений закрыты на карантин в городских больницах №1 и №10, а также в иркутской областной клинической больнице.

Как подчеркнули в региональном правительстве, все эти медучреждения закрыты не полностью и продолжают работать, за исключением некоторых отделений.