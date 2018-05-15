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15.05.2018

В Иркутске и Ангарске выделили самые опасные места для купания

Иркутск, Ангарск, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - При анализе происшествий на воде с 2010 года в ГИМС выделили наиболее опасные  для купания места массового отдыха людей. В Иркутске трагические случаи чаще всего отмечаются на «Квадратах», Теплых озерах, острове Малый Конный и озере Юннатка в Радищево. В Ангарске это прилегающие к реке Китой территории 99 микрорайона, 95 квартала, озера в районе поселка Цементный и ТЭЦ-10.

Как сообщил на пресс-конференции 15 мая главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам Дмитрий Миронов, в ближайшее время главам муниципалитетов предложат создать мобильные группы для прикрытия потенциально опасных мест на воде.

– За лето 2017 года на водоемах области погибли 104 человека, в том числе 21 ребенок. Наиболее сложная обстановка сложилась в Иркутске, Братске, Усть-Илимске, Тайшетском и Усольском районах, – напомнил представитель ГИМС.

Он отметил, что большая часть всех происшествий происходит по причине купания в состоянии алкогольного опьянения и безнадзорного купания детей. В мероприятиях по обеспечению безопасности на воде в этом году планируется задействовать 90 человек личного состава, оснащенных 40 плавсредствами и 38 автомобилями. Оправдавшая себя в прошлом году практика применения беспилотных летательных аппаратов для мониторинга обстановки на водных объектах также будет продолжена. Маршруты инспекторских рейдов скорректированы с учетом потенциально опасных мест гибели людей.

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