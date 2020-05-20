В Иркутске из-за коронавируса отменили массовые молитвы в честь Ураза-байрам

Иркутск, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске не будут проводить традиционную массовую утреннюю молитву в честь празднования религиозного мусульманского праздника Ураза-байрам, который выпадает на 24 мая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Решение приняли в связи с действующим на территории режимом самоизоляции и запретом на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса, подчеркнули в администрации Иркутска.

Имам-хатыб Иркутской Соборной мечети Фарид хазрат Мингалеев призывает всех мусульман с пониманием отнестись к принятым мерам, соблюдать масочный режим и провести празднование Ураза-байрама в удалённом режиме в кругу семьи.

Напомним, в Ураза-Байрам обычно с раннего утра начинается праздничная проповедь, затем – массовая праздничная молитва Ид намаз. В праздник разговения рекомендуется дарить подарки, обмениваться традиционными блюдами с ближайшими соседями, собираться вокруг праздничного стола. Предписано также поддерживать малоимущих.