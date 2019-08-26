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Общество
26.08.2019

В Иркутске появится городской зоопарк

Иркутск, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская зоогалерея теперь будет называться городским зоопарком. Ее открытие на новом месте запланировано на 29 августа.

Об этом журналистам рассказали заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников, генеральный директор компании «Фортуна» Михаил Замаратский и руководитель Иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина.

Муки выбора

Напомним, до последнего времени Иркутская зоогалерея располагалась в центре города – на территории бывшего ЦПКиО, а ныне – мемориального комплекса «Иерусалимская гора». Но именно при формировании новой концепции этого места – в виде мемориального комплекса и бывшего кладбища, а также в контексте процесса его благоустройства старейший иркутский зоопарк оттуда «попросили».

Долго рассматривались и отбрасывались различные варианты нового размещения, пока к единому соглашению не пришли владельцы зоогалереи в лице Людмилы и Вадима Ивушкиных, администрация города и руководство компании «Фортуна». Последние взялись выделить землю под зоопарк и, собственно, его построить, причем безвозмездно. Правда, при этом помещения останутся в собственности «Фортуны», хотя зоопарк и получит их в безвозмездную аренду на ближайшие пять лет.

Людмила Ивушкина и сурикат Кипиш

Людмила Ивушкина и сурикат Кипиш

Строительство велось ударными темпами – за три месяца была возведена первая очередь из трех – это примерно половина от общего объема работ.

– Три месяца назад, когда мы только начинали этот проект, никто себе толком не представлял, что из себя будет представлять эта зоогалерея – по сути – уже полноценный зоопарк, – рассказывает Михаил Замаратский. – При строительстве мы руководствовались необходимостью создать комфортные и безопасные условия для животных и для посетителей. Люди, которые сюда приходят, должны чувствовать себя комфортно и безопасно. Старались скрупулезно подойти к каждой детали.

Мы строили-строили…

Он отметил, что сейчас завершается первая очередь строительства, в производстве уже находятся вторая и третья очереди:

– Пока животные будут находиться в первой очереди в несколько стесненных условиях, но это временно. В течение ближайших двух месяцев они будут перемещены уже во вторую-третью очереди. Также мы заканчиваем работы по благоустройству – оформление входной группы, организацию удобной парковки для посетителей, в ближайшее время появится вывеска «Зоопарк», люди по ней смогут ориентироваться и находить это учреждение.

Новый зоопарк находится на берегу Ушаковки

Новый зоопарк находится на берегу Ушаковки

Общая площадь закрытых помещений зоопарка по окончании всех этапов строительства составит около двух тысяч квадратных метров, еще 500-600 квадратов – открытые загоны для копытных и медведей.

Руководитель «Фортуны» также подробнее рассказал о том, как шло строительство:

– Сегодня предприятие вложило в этот проект уже 56 миллионов рублей. Это конструкция здания, включая инженерные коммуникации, подведенные специально для зоопарка – канализация, горячая вода, ливневка; пожарная сигнализация. Мы пошли на достаточно большое удорожание в связи с тем, что хотели сделать вольеры максимально открытыми для посетителей – на этом настаивали и хозяева, мы к ним прислушались. В результате вольеры максимально застеклены. Причем остекление безопасное, очень толстое, прочное и дорогостоящее. Но оно того стоит, и, думаю, посетители это оценят.

Для водоплавающих подготовлены комфортные бассейны

Для водоплавающих подготовлены комфортные бассейны

Михаил Замаратский выразил отдельную благодарность строителям и подрядчикам:

– Проведена огромная работа в кратчайшие сроки. Все понимали, что это – социально значимый проект, и было соответствующее отношение к срокам и ценовой политике.

– Здесь задействованы такие технологии, которые ранее в городе не использовались, – особо отметил Виталий Барышников. – Например, вот это большое стекло – триплекс, весом в десятки, а то и сотни килограмм, заказывалось специально по конкретным размерам. Оно абсолютно безопасно для животных и для посетителей.

Иркутская зоогалерея становится зоопарком

Иркутская зоогалерея становится зоопарком

– Мы сюда действительно не вложили ни копейки, – отмечает Людмила Ивушкина. – При этом контролировали строительство постоянно, все наши пожелания были услышаны и учтены. Договор аренды на пять лет уже подписан, плата по нему составляет один рубль в год, первый рубль мы уже заплатили. И здесь финансируем только содержание самих животных. Даже с переездом помогают городские власти.

Сложности переезда

Животные постепенно перебираются на новое место жительства – светлое, просторное, с хорошей вентиляцией, соовтествующее всем требованиям безопасности. Но процесс это непростой – особенно, когда речь о крупных хищниках, таких как медведи и тигры.

– Поскольку положено в новый дом запускать кота, сюда первым приехал пума – он цирковой, ему заходить в маленькую клетку и куда-то ехать – это вообще не проблема. Он безо всякого стресса перебрался – уже кушает, пьет, спокойно сидит – у него все нормально, – рассказывает Людмила Ивушкина. – А вот тигрица, которая была вторая на очереди для переезда, сказала – извините, ребята, нет, как-нибудь потом, – и отказалась заходить в клетку просто категорически. Хотя мы ее всячески заманивали в перегоночную клетку – поскольку у нас нет манеры делать все это насильно, мы с животными общаемся по-дружески.

Первым на новое место въехал пума

Первым на новое место въехал пума

Она отметила, что уже «перевезли всю мелочевку, всех теплокровных»:

– Там остались самые крупные – львы, леопард, медведи. По головам перевезли процентов 60, а по весу – процентов пять.

При этом для многих животных переезд – это огромный стресс – незнакомое помещение, новые запахи. Поэтому пока что кто-то из новых обитателей плохо ест, кто-то – нервно мечется по вольеру. Но к 29 августа рассчитывают привезти если не всех, то почти всех. Именно на этот день запланировано официальное открытие городского зоопарка. Как пояснил Виталий Барышников, дата выбрана так, чтобы устроить горожанам, прежде всего – детям, праздник перед началом учебного года.

Новый обитатель зоопарка - невонючий скунс

Новый обитатель зоопарка - невонючий скунс

При этом Людмила Ивушкина отметила, что у посетителей будет возможность, в том числе, увидеть новых обитателей зоогалереи – суриката по имени Кипиш, поскольку он появился у них в самый разгар переезда; скунса, который не пахнет – его подарили зоопарку в июне на его юбилей, но пока что шли карантинные мероприятия и животное в открытый вольер не высаживали. А вот временный обитатель зоогалереи бинтуронг, или кошачий медведь, по кличке Белль к великому сожалению руководства и всех сотрудников на новом месте проживет недолго – на днях он уже покинет Иркутск.

– Бинтуронг не наш, находился на передержке – мы мечтали за лето накопить денег и ее выкупить, но переезд поломал все планы, поэтому она от нас уезжает, – говорит Людмила Ивушкина.

К вящему сожалению руководства и сотрудников зоопарка бинтуронг там надолго не задержится

К вящему сожалению руководства и сотрудников зоопарка бинтуронг там надолго не задержится

Новые перспективы

Она также уточнила, что в ближайшее время билеты в зоопарк будут продаваться по сниженной цене – пока не будут перевезены и с комфортом размещены все животные, не завершится оформление и благоустройство нового места.

Лисы осваиваются на новом месте

Лисы осваиваются на новом месте

– График работы останется прежним, – пояснила Людмила Ивушкина. – Санитарных и выходных дней у нас нет, режим работы с 11 до 18. Хотя мы здесь уже ходим, смотрим на мощное освещение – и допускаем, что какие-то вечерние или ночные экскурсии введем, разработаем какие-то новые формы общения с посетителями, поскольку всем интересно – что животные делают ночью. Будем даже специально рассаживать наших обитателей по зонам, потому что некоторых из них в темное время суток беспокоить категорически нельзя – например, дневных птиц – они очень сильно пугаются. Уж к ночи в музее, которая проводится 18 мая, мы присоединимся точно.

Дневным птицам ночные экскурсии противопоказаны

Дневным птицам ночные экскурсии противопоказаны

Людмила Ивушкина и Виталий Барышников отметили, что слово «зоогалерея» теперь будет фигурировать только на бумаге. Само же заведение теперь будет называться «Иркутский зоопарк». Кстати, соответствующую вывеску планируют закончить и разместить уже к дню официального открытия – это должно упростить поиск пока еще неизвестного иркутянам здания зоопарка на берегу Ушаковки, по адресу Карла Маркса, 50.

Кроме того, к открытию планируют заасфальтировать и оформить входную группу. А в течение ближайших двух недель «Фортуна» намерена полностью заасфальтировать ведущую туда дорожную ось. После этого городские власти рассмотрят возможность организации движения к зоопарку и общественного транспорта, тем более, что «Фортуна» в этом также заинтересована.

Елена Петрова, Телеинформ, фото автора

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