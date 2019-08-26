В Иркутске появится городской зоопарк

Иркутск, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская зоогалерея теперь будет называться городским зоопарком. Ее открытие на новом месте запланировано на 29 августа. Об этом журналистам рассказали заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников, генеральный директор компании «Фортуна» Михаил Замаратский и руководитель Иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина. Муки выбора Напомним, до последнего времени Иркутская зоогалерея располагалась в центре города – на территории бывшего ЦПКиО, а ныне – мемориального комплекса «Иерусалимская гора». Но именно при формировании новой концепции этого места – в виде мемориального комплекса и бывшего кладбища, а также в контексте процесса его благоустройства старейший иркутский зоопарк оттуда «попросили». Долго рассматривались и отбрасывались различные варианты нового размещения, пока к единому соглашению не пришли владельцы зоогалереи в лице Людмилы и Вадима Ивушкиных, администрация города и руководство компании «Фортуна». Последние взялись выделить землю под зоопарк и, собственно, его построить, причем безвозмездно. Правда, при этом помещения останутся в собственности «Фортуны», хотя зоопарк и получит их в безвозмездную аренду на ближайшие пять лет. Людмила Ивушкина и сурикат Кипиш Строительство велось ударными темпами – за три месяца была возведена первая очередь из трех – это примерно половина от общего объема работ. – Три месяца назад, когда мы только начинали этот проект, никто себе толком не представлял, что из себя будет представлять эта зоогалерея – по сути – уже полноценный зоопарк, – рассказывает Михаил Замаратский. – При строительстве мы руководствовались необходимостью создать комфортные и безопасные условия для животных и для посетителей. Люди, которые сюда приходят, должны чувствовать себя комфортно и безопасно. Старались скрупулезно подойти к каждой детали. Мы строили-строили… Он отметил, что сейчас завершается первая очередь строительства, в производстве уже находятся вторая и третья очереди: – Пока животные будут находиться в первой очереди в несколько стесненных условиях, но это временно. В течение ближайших двух месяцев они будут перемещены уже во вторую-третью очереди. Также мы заканчиваем работы по благоустройству – оформление входной группы, организацию удобной парковки для посетителей, в ближайшее время появится вывеска «Зоопарк», люди по ней смогут ориентироваться и находить это учреждение. Новый зоопарк находится на берегу Ушаковки Общая площадь закрытых помещений зоопарка по окончании всех этапов строительства составит около двух тысяч квадратных метров, еще 500-600 квадратов – открытые загоны для копытных и медведей. Руководитель «Фортуны» также подробнее рассказал о том, как шло строительство: – Сегодня предприятие вложило в этот проект уже 56 миллионов рублей. Это конструкция здания, включая инженерные коммуникации, подведенные специально для зоопарка – канализация, горячая вода, ливневка; пожарная сигнализация. Мы пошли на достаточно большое удорожание в связи с тем, что хотели сделать вольеры максимально открытыми для посетителей – на этом настаивали и хозяева, мы к ним прислушались. В результате вольеры максимально застеклены. Причем остекление безопасное, очень толстое, прочное и дорогостоящее. Но оно того стоит, и, думаю, посетители это оценят. Для водоплавающих подготовлены комфортные бассейны Михаил Замаратский выразил отдельную благодарность строителям и подрядчикам: – Проведена огромная работа в кратчайшие сроки. Все понимали, что это – социально значимый проект, и было соответствующее отношение к срокам и ценовой политике. – Здесь задействованы такие технологии, которые ранее в городе не использовались, – особо отметил Виталий Барышников. – Например, вот это большое стекло – триплекс, весом в десятки, а то и сотни килограмм, заказывалось специально по конкретным размерам. Оно абсолютно безопасно для животных и для посетителей. Иркутская зоогалерея становится зоопарком – Мы сюда действительно не вложили ни копейки, – отмечает Людмила Ивушкина. – При этом контролировали строительство постоянно, все наши пожелания были услышаны и учтены. Договор аренды на пять лет уже подписан, плата по нему составляет один рубль в год, первый рубль мы уже заплатили. И здесь финансируем только содержание самих животных. Даже с переездом помогают городские власти. Сложности переезда Животные постепенно перебираются на новое место жительства – светлое, просторное, с хорошей вентиляцией, соовтествующее всем требованиям безопасности. Но процесс это непростой – особенно, когда речь о крупных хищниках, таких как медведи и тигры. – Поскольку положено в новый дом запускать кота, сюда первым приехал пума – он цирковой, ему заходить в маленькую клетку и куда-то ехать – это вообще не проблема. Он безо всякого стресса перебрался – уже кушает, пьет, спокойно сидит – у него все нормально, – рассказывает Людмила Ивушкина. – А вот тигрица, которая была вторая на очереди для переезда, сказала – извините, ребята, нет, как-нибудь потом, – и отказалась заходить в клетку просто категорически. Хотя мы ее всячески заманивали в перегоночную клетку – поскольку у нас нет манеры делать все это насильно, мы с животными общаемся по-дружески. Первым на новое место въехал пума Она отметила, что уже «перевезли всю мелочевку, всех теплокровных»: – Там остались самые крупные – львы, леопард, медведи. По головам перевезли процентов 60, а по весу – процентов пять. При этом для многих животных переезд – это огромный стресс – незнакомое помещение, новые запахи. Поэтому пока что кто-то из новых обитателей плохо ест, кто-то – нервно мечется по вольеру. Но к 29 августа рассчитывают привезти если не всех, то почти всех. Именно на этот день запланировано официальное открытие городского зоопарка. Как пояснил Виталий Барышников, дата выбрана так, чтобы устроить горожанам, прежде всего – детям, праздник перед началом учебного года. Новый обитатель зоопарка - невонючий скунс При этом Людмила Ивушкина отметила, что у посетителей будет возможность, в том числе, увидеть новых обитателей зоогалереи – суриката по имени Кипиш, поскольку он появился у них в самый разгар переезда; скунса, который не пахнет – его подарили зоопарку в июне на его юбилей, но пока что шли карантинные мероприятия и животное в открытый вольер не высаживали. А вот временный обитатель зоогалереи бинтуронг, или кошачий медведь, по кличке Белль к великому сожалению руководства и всех сотрудников на новом месте проживет недолго – на днях он уже покинет Иркутск. – Бинтуронг не наш, находился на передержке – мы мечтали за лето накопить денег и ее выкупить, но переезд поломал все планы, поэтому она от нас уезжает, – говорит Людмила Ивушкина. К вящему сожалению руководства и сотрудников зоопарка бинтуронг там надолго не задержится Новые перспективы Она также уточнила, что в ближайшее время билеты в зоопарк будут продаваться по сниженной цене – пока не будут перевезены и с комфортом размещены все животные, не завершится оформление и благоустройство нового места. Лисы осваиваются на новом месте – График работы останется прежним, – пояснила Людмила Ивушкина. – Санитарных и выходных дней у нас нет, режим работы с 11 до 18. Хотя мы здесь уже ходим, смотрим на мощное освещение – и допускаем, что какие-то вечерние или ночные экскурсии введем, разработаем какие-то новые формы общения с посетителями, поскольку всем интересно – что животные делают ночью. Будем даже специально рассаживать наших обитателей по зонам, потому что некоторых из них в темное время суток беспокоить категорически нельзя – например, дневных птиц – они очень сильно пугаются. Уж к ночи в музее, которая проводится 18 мая, мы присоединимся точно. Дневным птицам ночные экскурсии противопоказаны Людмила Ивушкина и Виталий Барышников отметили, что слово «зоогалерея» теперь будет фигурировать только на бумаге. Само же заведение теперь будет называться «Иркутский зоопарк». Кстати, соответствующую вывеску планируют закончить и разместить уже к дню официального открытия – это должно упростить поиск пока еще неизвестного иркутянам здания зоопарка на берегу Ушаковки, по адресу Карла Маркса, 50. Кроме того, к открытию планируют заасфальтировать и оформить входную группу. А в течение ближайших двух недель «Фортуна» намерена полностью заасфальтировать ведущую туда дорожную ось. После этого городские власти рассмотрят возможность организации движения к зоопарку и общественного транспорта, тем более, что «Фортуна» в этом также заинтересована. Елена Петрова, Телеинформ, фото автора Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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