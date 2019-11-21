В Иркутске стартовал благотворительный проект фонда имени Юрия Тена «Нити добра»

Иркутск, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Благотворительный фонд имени Юрия Тена при поддержке Совета ветеранов Свердловского округа Иркутска 15 октября запустил свой традиционный проект – «Нити добра».

Как сообщает пресс-служба фонда, пожилым иркутянкам передали 360 мотков пряжи, а 46 рукодельниц свяжут из них для детей теплые носки, шарфы, шапки и варежки. Через месяц воспитанники иркутских домов ребенка №1 и 3, санаторной школы-интерната №12, Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, получат в дар 300 изделий ручной работы.

– Сегодня мы получили пряжу, она превосходного качества. Вязать из такой – одно удовольствие. Думаю, что наши бабушки достаточно быстро справятся с поставленной задачей, и уже в начале декабря мы передадим в детские учреждения города теплые подарки, – подчеркнул председатель Совета ветеранов Свердловского округа Виктор Дубянский.

– Наши «Нити добра» стартуют в День матери и для Благотворительного фонда имени Юрия Тена – это особый день. Мы чествуем наших мам и бабушек, организуем для них концерты и чаепития. А они с легким сердцем помогают нам организовать праздник для ребятишек, вот так, наши «Нити добра» работают, сплетая нас в одну добрую и бескорыстную семью, – отмечает директор фонда Вера Гашова.

Впервые благотворительный фонд имени Юрия Тена запустил акцию «Нити добра» в 2015 году в преддверии своего 20-летия. За это время сотни детей, оставшиеся без попечения родителей, получили от активных участников совета ветеранов вязаные шапки, носки, шарфы и шапки.