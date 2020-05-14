В Иркутской области шесть человек с диагностированным коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

Иркутская область, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, по данным на утро 13 мая, у 380 человек официально диагностирована новая коронавирусная инфекция, из них шестеро находятся в тяжелом состоянии. Как отметила исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова 13 мая на заседании депутатского штаба Заксобрания региона, из шестерых тяжелых больных один находится в Братске и пятеро в Иркутске. Она сообщила, что сейчас заболеваемость коронавирусом в Иркутской области составляет 13,7 на 100 тысяч населения, тогда как в среднем по России этот показатель составляет 68. Темп прироста за сутки составил 7,3%. – При этом в среднем по РФ темпы прироста стали ниже – в пределах 6-6,2%, – подчеркнула Валентина Вобликова. Она также сообщила, что выздоровело 100 пациентов, скончались шесть. Амбулаторно лечилось 17 человек, часть из них продолжает лечиться дома с бессимптомной формой коронавируса. В основном это – медики. В стационаре находится 274 пациента. В основном они размещены в областной инфекционной больнице, а также их принимает иркутская городская клиническая больница №10. Кроме того, 13 человек госпитализировано в Усть-Илимскую городскую больницу, в Братской районной больнице (Вихоревка) восемь человек и в Братского городской больнице – 12 человек, один пациент госпитализирован в Киренскую ЦРБ. И.о. зампреда также рассказала, что среди вновь выявленных заболевших шесть человек прибыли из неблагополучных территорий для работы вахтовым методом. – Сейчас на исследовании тесты еще ряда вахтовиков, которые, скорее всего, вечером изменят картину в худшую сторону, – подчеркнула Валентина Вобликова. Она также сообщила, что сейчас преобладает местное распространение инфекции: – В 29% случаев инфекция завезена из других стран и регионов, в том числе 40 инфицированных пациентов выявлено в обсерваторах. В 13% заразились местные в результате контактов с прибывшими, а более 58% из 380 инфицированных – местное распространение. Валентина Вобликова также рассказала, что в 26 случаях инфекция выявлена у иностранных граждан, прибывших на территорию Иркутской области в течение апреля. Речь идет о гостях из Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана. В частности, именно из-за жителей этих стран, приехавших на стройку, возник крупный очаг заболевания в Усть-Куте. – У нас оттуда девять человек отправлено в Братскую ЦРБ, еще 23 туда планируем отправить, – отметила она. – Сейчас готовим еще один госпиталь на 40 коек для принятия пациентов со второго очага, пока ждем результатов тестов. Кроме того, позавчера мы приняли 45 вахтовиков с Чаяндинского месторождения в Якутии. Один был с температурой сразу после самолета, остальные помещены на изоляцию. – У 15% пациентов клиника внебольничной пневмонии, в 20% – ОРВИ, в 65% случаев коронавирусная инфекция протекает бессимптомно, – сообщила чиновница. – Это, конечно, неплохая цифра, по Российской Федерации этот показатель составляет около 43%, но она особенно опасна в плане передачи другим людям, особенно лицам старшего поколения. Валентина Вобликова сообщила, что сейчас под наблюдением находится 17 очагов с распространением инфекции и 241 единичный очаг без распространения. Также на контроле находятся очаги в организованных коллективах, в том числе в медицинских организациях. – Таких очагов сейчас девять, – отметила она, – в том числе четыре – по месту работы, три – в дошкольных образовательных учреждениях – к счастью, без инфицирования. И. о. зампреда также сообщила, что Иркутская область по трем, установленным федеральными властями показателям, вошла в числе 11 регионов, которым разрешено начать поэтапно снимать ограничения. – В случае ухудшения этих показателей мы будем возвращаться к ограничительным мероприятиям, – подчеркнула она. – Кроме того, на всех трех этапах выхода из ограничений будет сохранятся режим самоизоляции для старшего поколения и для людей с тяжелыми хроническими заболеваниями. Вице-спикер ЗС Лариса Егорова выразила обеспокоенность отсутствием защитных костюмов у врачей скорой помощи. Она отметила, что уже был прецедент, когда такие медики госпитализировали пациентку, у которой затем обнаружили COVID-19. Валентина Вобликова пообещала уделить внимание этой проблеме. Также она затруднилась ответить на вопрос, будут ли с выходом 14 мая многих родителей на работу детские сады и продлят ли до конца мая больничные работающим пенсионерам старше 65 лет. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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