В Иркутской области всё больше сирот берут в семьи

Иркутская область, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Число сирот в России снизилось до рекордно низкого уровня. В федеральном банке данных осталось менее 50 тысяч детей, сообщают «Известия». В Иркутской области в региональном банке данных по состоянию на 1 июля 2018 года оставалось 1 тысячи 966 человек, сообщили Телеинформу в пресс-службе областного Минсоцразвития. За последние два с половиной года в ведомстве отмечают значительное сокращение числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так, в 2016 году в соцучреждениях находились чуть больше 2,6 тысяч детей, а в 2017 году – чуть больше двух тысяч человек. При этом всё больше детей уходят на удочерение или усыновление. В 2016 году новые семьи обрели 73 ребёнка, в прошлом году – на два больше, а с начала 2018 года родителям обзавелись 83 сироты. Вместе с теми, кого взяли под опеку, в этом году в замещающие семьи передали 766 детей, за весь 2017 год – 1 тысячу 950 человек. Кстати, как рассказали в Минсоцразвития Иркутской области, контроль за условиями жизни и воспитания усыновлённых детей проводится в течение трёх лет. В ведомстве отмечают, что случаи насилия над детьми являются исключительно редкими. – В таких случаях органами опеки и попечительства незамедлительно принимаются меры по защите прав несовершеннолетних, в том числе с привлечением узких специалистов и правоохранительных органов, – рассказали в ведомстве. Кроме того, органы соцопеки оформляет заключение о том, может ли эта конкретная семья усыновить ребёнка. Окончательное решение об этом принимается судом. Министерство не ведёт учёт отказов в усыновлении, но специалисты ведомства отмечают, что как правило, что если потенциальные приёмные родители получили от соцопеки заключение о возможности быть усыновителями возникает большая вероятность положительного решения в суде. Между тем, напомним, в России грядут перемены в правилах усыновления. Среди инициатив, озвученных в публичном пространстве, – ограничение числа детей в приёмной семье. Иркутские эксперты, ранее опрошенные Телеинформом, отмечают, что ограничение количества приёмных детей – это лишь верхушка айсберга и к вопросу надо походить очень осторожно. В Минсоцразвития Иркутской области Телеинформу подтвердили, что ведомство получило для ознакомления законопроект и подготовило на него отзыв. Как прокомментировала в ответе на запрос Телеинформа замминистра социальной защиты, опеки и попечительства Татьяна Плетан, учитывая, что на сегодняшний день проект федерального закона ещё проходит процедуру согласования, требует доработки и даже не внесён на рассмотрение в Госдумы, говорить о его негативных последствиях преждевременно. – Концепция проекта, в целом, направлена на защиту прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактику отказов опекунов (попечителей) от воспитания несовершеннолетних подопечных, отмены усыновления (удочерения). Необходимо отметить, что при ограничении законопроектом количества детей, принимаемых в семью, исключение составляют дети, имеющие братьев и сестер, а также дети, которые ранее находились под опекой или были усыновлены одним лицом или супругами и воспитывались вместе. Тем самым, законопроектом поддерживается уставленная семейным законодательством норма, предусматривающая необходимость передачи братьев и сестер в одну семью. Значит, законопроект не исключает возможность нахождение более трёх детей в одной семье, – говорит замминистра. По её словам, действующие на сегодняшний день нормы законодательства устанавливают обязанность потенциальных усыновителей пройти подготовку в школе приёмных родителей. Эти требования позволяют выявить склонности кандидатов в опекуны, попечители, приёмные родители, их истинные намерения, в целях ограничения ребёнка от предполагаемого насилия. Законопроект же предусматривает требования о прохождении подготовки в школе приемных родителей также близких родственников будущих усыновителей и действующих опекунов (попечителей). Раньше они этого делать были не обязаны, а новые требования отвечают интересам ребёнка, считает Татьяна Плетан. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... взгляд из иркутска

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