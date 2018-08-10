В иркутской зоогалерее откроют «Котейню»

Иркутск, 9.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутской зоогалерее в ближайшее время запустят новый проект под названием «Котейня». Теперь посетители смогут общаться с хвостатыми животными в отдельной сенсорной комнате. Об этом Телеинформу рассказала координатор минизоопарка Людмила Ивушкина.

– «Котейня» – это наша новая форма работы. Кошки с нами были всегда, с начала открытия зоогалереи. Но в последнее время они стали постоянно пропадать в парке (зоогалерея находится на территории ЦПКиО – прим. ред.), несмотря на то, что у всех у них есть наши ошейники. Самовыгула теперь не будет. Кроме того, посетители постоянно интересуются форматом контактного зоопарка. Мы себе это позволить не можем, слишком любим наших животных, а у кошек будет право выбора: общаться с людьми или нет, – поделилась Людмила Ивушкина.

Для «Котейни» отвели одно из помещений, пострадавших во время пожара зимой 2016 года. Сейчас в нём завершается ремонт, работы осталось примерно на неделю. «Котейня» находится рядом с вольером шимпанзе Леи, которая, кстати, сама водит дружбу с котами. Помещение расположится за стеклянной стеной, доступ будет свободным, по возрасту посетителей ограничений не введут, возможно, только по единовременному количеству гостей «Котейни».

Для максимального комфорта животных создадут все условия. Здесь появятся лотки, игрушки, а под самым потолком обустроят лежанки, где коты смогут уединяться, если людское общество хвостатым и усатым надоест. На воздух доступ у них тоже будет: для животных обустраивают закрытый двор. На первых порах в «Котейне» поселятся семь питомцев. Это особенно дружелюбные кошки, приученные к людям. Все животные привиты и прошли необходимые медицинские процедуры.

В планах – проводить в «Котейне» различные мастер-классы по рукоделию. Для этого в помещении поставят несколько стульев и стол. Побывать в «Котейне» можно будет по общему билету в зоогалерею, отдельной платы за её посещение брать не будут.