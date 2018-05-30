В костюмированном шествии в День города в Иркутске примет участие рекордное количество команд

Иркутск, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На участие в костюмированном шествии в День города иркутяне подали 139 заявок, сформировано 125 колонн численностью от 50 до тысячи человек.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, это рекордное количество команд за время проведения карнавала.

По традиции шествие начнется 2 июня в 14.00. Колонны пройдут по улице Карла Маркса: от пересечения улиц Франк-Каменецкого и до памятника Александру Третьему. Трибуны для жюри, ветеранов и инвалидов установят возле Иркутского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова.

Как рассказал начальник управления культуры, туризма и молодежной политики администрации города Виталий Барышников, главными площадками для проведения мероприятий 2 июня станут сквер имени Кирова, площадь графа Сперанского, площадь у памятника Александру Третьему, острова Юность и Конный.

Среди нововведений в программе массовый заезд велосипедистов и проведение мероприятий для детей на островах Конный и Юность. Заезд стартует в 12.45 на площади Труда у цирка. Участники проедут по маршруту: улица Желябова – улица Декабрьских событий – улица Халтурина – улица Франк-Каменецкого – улица Карла Маркса – улица 5-ой армии – парковка под Глазковским мостом.

Детская игровая программа на острове Юность начнется в 11.00. В ее рамках пройдут гала-концерт конкурса «Весенняя капель», выступление циркового дуэта «Fil a retorde» (Франция) и фокусников, шоу мыльных пузырей, фокусники и так далее. На острове Конный в 10.00 стартует большой фестиваль футбола «Ты в игре».

На площади у Александра Третьего в 10.00 начнется утренняя зарядка, и далее пройдут спортивные состязания. В 15.00 запланирован концерт коллективов ИГУ «Имениннику от юбиляров в подарок», в 16.30 пройдет финал конкурса «Голос моего города» от радио «МСМ», в 18.30 - концерт рэпера Luxor и в 19.30 - дискотека от радио «МСМ».

Как сообщил программный директор радио «МСМ-Иркутск» Иван Вильчинский, подготовка к конкурсу «Голос моего города» началась несколько месяцев назад. Были проведены кастинги участников конкурса в трех номинациях: «Мужской вокал», «Женский вокал» и «Детский вокал».

– Шоу будет живым, абсолютно настоящим, и, я надеюсь, нашим горожанам понравится, – отметил он.

На главной сцене на площади графа Сперанского с 19.00 начнется концертная программа «С днем рождения. Иркутск!». Участие в ней примут городские коллективы и специальные гости – народный артист РФ, известный джазмен Игорь Бутман и популярный современный исполнитель Тимати.

– Программа концерта насыщенная. У горожан есть прекрасная возможность посмотреть и послушать звезд мировой эстрады и получить удовольствие от праздника, – подчеркнул шоумен, ведущий концерта на главной площади Денис Гук.

Также ведущий концертной программы в День города Игорь Бялоус призвал горожан оставить свои автомобили на парковках и прогуляться по центру пешком.

Завершится День города праздничным восьмиминутным салютом на Нижней Набережной в 22.45. На радио «МСМ» будет транслироваться его звуковое сопровождение.

2 июня правоохранительные структуры и коммунальные службы города будут работать в усиленном режиме.