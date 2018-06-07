Москва, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В сентябре в Госдуме пройдет выставка, посвященная 100-летию ИГУ. Фракция «Единая Россия» в Государственной Думе поддержала соответствующую инициативу Сергея Тена, сообщает пресс-служба парламентария.

По решению совета президиума фракции, выставка «Иркутский государственный университет: 100 лет высшему образованию в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке» состоится с 10 по 14 сентября в фойе второго этажа Государственной Думы.

– Спасибо коллегам по фракции за поддержку. Считаю, что это хорошая федеральная площадка для обсуждения многих вопросов, связанных с развитием высшего образования и вузовской науки в Иркутской области. Нам есть чем гордиться. Юбилей наш классический университет встречает уверенно, с большим потенциалом. Развивается мегасайенс-проект по строительству гамма-обсерватории на Тункинском астрофизическом полигоне, находит поддержку проект по мониторингу Байкала, на самом высоком уровне обсуждается возможность создания центра НТИ по направлению «Технология сенсорики» на базе НИИ биологии ИГУ. Есть и масса менее масштабных, но от этого не менее перспективных и интересных проектов, которые обеспечат университету устойчивое развитие как одного из важнейших центров исследований, инноваций и качественного образования в Восточной Сибири.

Убежден, столетие Иркутского университета должно стать событием года в Иркутской области. Сильная высшая школа – это и здоровая экономика, и высококвалифицированные молодые кадры, и сохранение в регионе интеллектуальных ресурсов, – подчеркнул Сергей Тен.