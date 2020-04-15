В штатном режиме: как работают поликлиники, травмпункты и роддома в Иркутской области в условиях самоизоляции населения

Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Поликлиники в Иркутской области в условиях распространения коронавируса продолжают работать в штатном режиме, однако, их деятельность переориентирована на обеспечение неотложных вызовов на дому. Об этом Телеинформу сообщили в региональном Минздраве.

Перемены в организации работы поликлиник, конечно же, внесены. За исключением медосмотров призывников остальные плановые мероприятия приостановлены. Это и профмедосмотры, и диспансеризация, и плановые визиты к врачу, в том числе и для плановой госпитализации. Однако экстренных пациентов специалисты продолжают принимать, в том числе, в медучреждениях.

– Экстренная медицинская помощь оказывается при внезапных острых заболеваниях и состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, – пояснили в Минздраве. – При наличии медицинских показаний при обострении, декомпенсации хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, подозрении на онкологические заболевания продолжается приемы узких специалистов.

Пациентов с симптомами любого острого респираторного заболевания максимально стараются обследовать на дому силами персонала кабинетов неотложной помощи. В самих поликлиниках, чтобы минимизировать риск возникновения очага заражения новой коронавирусной инфекцией, разводят потоки пациентов и каждому измеряют температуру при входе в учреждение.

Но для пациентов старше 65 лет любая помощь, в том числе, узких специалистов оказывается преимущественного на дому, а если есть показания к госпитализации, то организуется транспортировка в стационар.

Детские поликлиники также полностью остановили полностью плановые приёмы, врачи максимально стараются охватить своих юных пациентов визитами на дом. Более подробную информацию о режиме работы детских поликлиник можно узнать на их сайтах, отметили в Минздраве.

В обычном режиме, но с соблюдением всех противоэпидемических мер продолжают работать травмпункты. Что касается женских консультаций и роддомов, то в соответствии с распоряжением министерства здравоохранения Иркутской области, для них утверждены временные методические рекомендации по наблюдению и ведению беременных женщин в период подъёма заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе COVID-19.

В частности, беременным женщинам рекомендовано перейти на дистанционное наблюдение в женских консультациях. При неотложных состояние посещение медучреждений должно быть согласовано с акушером-гинекологом пациентки. Роддома же продолжают приём рожениц без изменений режима работы, но опять же с соблюдением всех мер безопасности.

Напомним, что касается стоматологических услуг, то, согласно указу губернатора, их можно оказывать только в экстренном случае.