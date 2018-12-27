Виктор Кузеванов - о самых значимых событиях и тенденциях уходящего года

Иркутск, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ вместе с представителями экспертного сообщества продолжает подводить итоги года. Свое видение самых значимых для Иркутской области и Иркутска тенденций и событий представил кандидат биологических наук, помощник ректора Иркутского государственного университета Виктор Кузеванов. По мнению Виктора Яковлевича, в этом году заметно поднялось самосознание и экологическая активность гражданского общества. – Вижу, что у людей начался новый подъем в защиту и охрану Байкала, лесов вокруг озера и малых рек. В частности, лесов вокруг реки Кая, прибрежной полосы рек Иркут и Ушаковка. Это касается, в том числе, и возврата к теме БЦБК. Сейчас мы видим общий всплеск внимания к оставшимся после закрытия комбината проблемам. Это лишний раз доказывает, что роль общественности и неравнодушных людей стала постоянным фактором влияния на жизнь и решения в Иркутской области, – отмечает собеседник агентства. В ближайшее время тема ликвидации и нейтрализации все еще экологически опасных отходов БЦБК будет решаться исключительно с участием общественности, гражданской экспертизы, уверен Виктор Кузеванов. Как показывает практика, кулуарных решений чиновников совсем недостаточно для урегулирования спорных вопросов вокруг Байкала и БЦБК. По словам эксперта, на второй план ушли такие недавно горячие темы, как «массовое размножение спирогиры» на Байкале и обмеление озера, так как проявление этих феноменов – всего лишь естественные циклы. – Байкал живет своей жизнью с многолетними природными колебаниями, а мы иногда слышим по этому поводу много излишнего шума, – говорит Виктор Кузеванов. В этом году, отмечает он, власти региона активно занимались вопросами организации туризма на Байкале, но получалось это не всегда успешно. Была и останется актуальной тема запрета вылова омуля, тема строительства рядом с Байкалом. Эти проблемы, несомненно, будут занимать умы людей в ближайшие годы. Значимым событием для региона стало и то, что в Иркутской области создали первый в России участок леса со статусом национального наследия. Он находится на территории Катангского лесничества и представляет собой абсолютно новый феномен не только для региона, но и страны. Это перспективное направление, а тема сбережения национального природного и культурного наследия будет архиважной в 21 веке, в том числе, и для урбанизированных территорий, утверждает Виктор Кузеванов. – В Иркутске этот год, во многом, прошел под знаком вовлечения общественности в выработку различных решений, в их совместное обсуждение и принятие. Например, благоустройство множества озелененных общественных пространств, скверов, островов Юность и Конный, защита рощи Синюшиной горы. Городская администрация очень активно вовлекала общественность не просто в формальные слушания, а именно в разработку и поиск лучших решений. Причем в обсуждении участвовали молодежь и школьники. Если раньше центры принятия решений по обустройству общественных пространств города были сосредоточены в кабинетах, то сейчас они вышли в общественное пространство, в том числе, на площадки школ – считает эксперт. По его словам, очень активно развивается тема придания статуса охраняемой территории «Птичья гавань» на ново-ленинских болотах, тема благоустройства парка имени Парижской коммуны, которая территориально совпадает с уникальным Глазковским некрополем. Это участок мирового культурного наследия. Сейчас разрабатывается проект создания эко-парка нового типа. – Общественная палата Иркутска очень активно взялась за широкий спектр тем городской жизни и комфортной среды. В обсуждении участвуют люди всех уровней: и чиновники, и общественники, и эксперты, и известные ученые. Совместно с мэрией Общественная палата предлагает решения для городских социально-экономических и экологических современных вызовов. Необходимо урегулировать проблему, связанную с Генеральным планом Иркутска и с землями, собственность на которые не разграничена. Если между областной и городской властью и с общественностью не будет найден консенсус, то это приведет к далеко идущим последствиям, связанным с конфликтами, – убежден Виктор Кузеванов. Большое достижение уходящего года – строительство модернизированной школы №19 в Иркутске. – Ее снесли и построили удивительно быстро. И вдобавок ко всему там создали собственный планетарий. Это уникально не только в масштабах города и региона, но и страны, – отмечает собеседник агентства. Еще одно значимое событие уходящего года – столетие ИГУ. Без верно развивающегося классического университета у региона и у Иркутска не может быть достойного и хорошего будущего, считает эксперт. По его словам, классический университет – архиважная часть будущего Байкальской Сибири. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... байкал

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