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13.01.2020

Визиты, ёлка и благотворительность: как иркутяне отмечали Новый год до Революции и после

Иркутск, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Новогодние праздники в России подходят к концу, осталось отметить неофициальное торжество – старый Новый год, который приходится на ночь с 13 на 14 января. К этому времени уже многие убирают на антресоли елочные игрушки, входят в рабочую колею и забывают о недавнем разгулье. А как праздновали Новый год иркутяне в 19 веке? Этому посвятили новую программу в Музее городского быта.

Дом на Декабрьских Событий

На пересечении улиц Декабрьских событий и Фридриха Энгельса в Иркутске расположился уникальный ансамбль исторических деревянных зданий. Амбар, переделанный под современные нужды, резной Дом Европы, где расположилась Общественная палата областного центра, а внутри двора – парк городов-побратимов Иркутска. А на первой линии Декабрьских Событий – одноэтажная усадьба конца 19 века некогда принадлежавшая ресторатору и гостиновладельцу Фёдору Полканову, хозяину одной из старейших гостиниц областного центра «Континенталь» на углу улиц Богдана Хмельницкого и Дзержинского. По соседству – еще один пример типичной средовой застройки Иркутска, где сейчас находится Музей чая и туристско-информационный центр.

Фёдор Полканов приобрёл усадьбу за 11 млн рублей (ныне эта сумма равна 11 млрд рублей) в 1906 году. Это было жилой дом, флигель и службы. Вместе со своей семьёй – женой Еленой Михайловной и сыном Михаилом – ресторатор владел ей до 1924 года. Затем советская власть устроила в доме Полканова коммуналку, а в середине 1980-х годов в здании разместилась контора Байкало-Ленского заповедника.

Визиты, ёлка и благотворительность: как иркутяне отмечали Новый год до Революции

– Дом основательный, он не потерял своего вида, построен был из лиственницы, потому не покосился, даже нет гнили нигде. В 2000 году здесь решили устроить музей. Девять лет шла реконструкция, дом перевезли с Декабрьских Событий, 47 на Декабрьских событий, 77. Венцы дома остались те же, в одном месте только заменили кусочек, где обнаружилась гниль. В остальном венцы остались родные, восстановлена резьба и планировка. Вся мебель тут конца 19-начала 20 веков, – рассказывает научный сотрудник Музея городского быта Виктор Антоник.

Именно на примере дома Полканова можно и увидеть типичный быт зажиточных иркутян конца эпохи Российской империи, и представить, как проходили новогодние праздники в позапрошлом веке.

Чудо Рождества

Главной комнатой в доме, где принимали посетителей и проводили досуг семьи, конечно же, была гостиная. Тут же разворачивались и праздничные развлечения. В гостиной обязательно стоял ломберный столик для игр в карты и настольные игры, было место, где потанцевать под граммофон или пианино. В Музее городского быта сейчас представлен оригинальный музыкальный инструмент производства Отто Гессе. Пианино, которому уже больше ста лет, никогда не покидало пределы Иркутска и до сих пор находится в рабочем состоянии, хотя и не настроено.

Именно в гостиной и наряжали ёлку. Обычай приносить в дом деревце и украшать его россияне переняли от немцев в середине 19 века. Сначала эта традиция закрепилась в Санкт-Петербурге, тогдашней столице России, затем распространилась на всю страну.

– Немцы ставили ёлку в расчёте на детское веселье. Она была сопряжена и с хороводами, и с угощениями, которые на неё вешались. В первую очередь, ёлка украшалась самодельными игрушками, но главное – конфетами, яблоками, золочёными орехами, пряниками. Для этого кондитеры изготавливали специальные наборы, – рассказывает Виктор Антоник.

Визиты, ёлка и благотворительность: как иркутяне отмечали Новый год до Революции

Поскольку ёлка считалась детской радостью, то наряжали её без младших домочадцев. Утром дети радовались не только новогоднему деревцу, но и подаркам. Презенты, конечно, зависели от благосостояния родителей. В многодетных семьях, например, дарили подарки «в передачу»: сначала коробку распаковывал старший ребёнок, затем она переходила младшим детям, для которых тоже были приготовлены свои свёртки. Мальчикам, как правило, дарили оловянных солдатиков, а девочкам – по дорогой бусине, чтобы к совершеннолетию у неё было жемчужное ожерелье.

Кроме того, среди состоятельных людей было принято одаривать на Рождество малоимущих. Причём делалось это тайно, без огласки, поскольку считалось, что таким образом подарки бедным семьям через руки богатых делал Бог. Обычно презент ставили на крыльцо, стучали в дверь и уходили.

Под конец 19 века, примерно в 1890-х годах, в Россию пришла ещё одна европейская традиция – обмениваться открытками. В Музее городского быта представлена целая коллекция этой полиграфической продукции. На дореволюционных «открытых письмах» изображались херувимы, рождественские ёлки, дети, библейские персонажи.

Визиты вежливости

Особым элементом рождественских празднеств были визиты вежливости. Их обязательно наносил хозяин дома. Для этого даже заказывали извозчика, если в своём дворе не было выезда. Перед Рождеством хозяин составлял список тех, кого нужно посетить, ранжировался перечень в зависимости от статусности и старшинства тех, кому нужно было нанести визит. Так отдавалась дань уважения родственникам, друзьям, сослуживцам. В конец списка обычно ставились те, кто не обидится, если визитёр будет себя вести не очень адекватно.

– Никого нельзя забыть, в определённом порядке посетить и не спутать имени хозяйки. Визит занимал 15-20 минут, гость в лучшем случае мог снять валенки и тулуп и присесть в столовой. Бывало, что и к порогу хозяйка выносила рюмочку и холодную закуску, – говорит Виктор Антоник.

Визиты, ёлка и благотворительность: как иркутяне отмечали Новый год до Революции

Кстати, пока хозяин дома наносил визиты, именно хозяйка принимала тех, кто приходил к ним самим. На её плечах лежала ответственность за рождественский стол, который был накрыт вплоть до 2 января. Угощений должно было быть вдоволь и для домочадцев, и для гостей. На стол, к слову, все приготовленные яства никогда не ставились в чугунках. У зажиточных иркутян в запасе было по два-три кухонных сервиза, это был показатель достатка, посуда вместе со столовыми приборами передавались по наследству или в приданое дочерям. В Рождество  стол устилали соломой как символом хлева, в котором родился Христос. Обязательно подавались фаршированный поросёнок и курица.

Всего же считалось, что на рождественском столе должно быть 12 блюд, по количеству месяцев в году. Это могла быть рыба, салаты, студень, красный борщ, свиной и телячий окорока, блины, клюквенный кисель и другое. Ставился дополнительный прибор для случайного гостя, иркутяне того времени верили, что в его образе к столу могу прийти Бог. Неизменно трапеза завершалась чаепитием.

Русский чай как символ единения

Население в Иркутске 19 века было весьма разношёрстным, уровень благосостояния весьма разнился. Но что объединяло горожан, так это самовар. Этот предмет быта стоял в каждой столовой города, да и страны в целом. В том числе и на Рождество было принято пить чай. Этому напитку посвящён целый Музей чая, который расположился по соседству с Музеем городского быта.

Иркутяне покупали китайский чай, который собирали в юго-восточных и южных провинциях соседней страны. В Иркутск он попадал по Великому чайному пути, который начинался в Калгане, где формировались караваны. Отсюда маршруты расходились в разные направления, но миновать Кяхту и Иркутск было невозможно. В 18 веке именно Кяхта стала главным торговым центром на востоке России. Её называли «городом-миллионером»: продавать здесь продукцию разрешалось купцам первой гильдии, в разные годы число торговых домов варьировалось от 50 до 100. Объём товарооборота на Кяхту достигал 30 млн рублей, по нынешним деньгам это 30 млрд рублей. Город давал по всей России 40% таможенного сбора.

Изначально чай транспортировали россыпью. Его упаковывали в цыбики – ящики, обшитые изнутри мехом и бамбуковыми листьями. Байховый чай везти было накладно, кроме того, результатом транспортировки была высокая наценка на товар на прилавках. Потому чаеторговцы придумали более удобный способ перевозить продукцию: её прессовали. Говорят, что идея принадлежит иркутскому купцу Павлу Пономарёву.

Визиты, ёлка и благотворительность: как иркутяне отмечали Новый год до Революции

– Чай за весь сезон давал три урожая. Первый сбор – это молодые листочки. Он назывался императорским, в продажу не поступал, попадал сразу к аристократии. Чай второго сбора тоже был хорошего качества и дорогой. По цене этот чай стоил дороже такого же объёма водки. А вот все могли себе позволить «народный» чай третьего сбора, который был в четыре-пять раз дешевле. Его форма напоминала кирпич, иногда его называли «кирпичным», – рассказывает Виктор Антоник.

Качество чая в цыбиках на таможне проверяли савошники, основной инструмент работы которых были савки. Им пробивали ящик, доставая из самой середины немного чая. После проверки товар переупаковывали для дальнейшей транспортировки.

Из китайского чая в российской столовой получался «русский» чай. Таким он становился во время приготовления. Если на Востоке напиток заваривается в одном чайнике и все гости и домочадцы пьют один и тот же чай, то в русской традиции всё иначе. До сих пор в российских семьях существует традиция сначала готовить заварку – густой терпкий настой. Затем его хозяйка разбавляет водой, потому за одним столом каждый из гостей может пить разный чай. Ещё русский чай нельзя было пить «пустым». К напитку обязательно предлагали и конфеты, и выпечку, и молоко, и сахар.

От Рождества к Новому году

Рождество в России испокон веков до прихода советской власти праздновали 25 декабря. В ночь на эту дату ставилась и ёлочка. Это было логично, поскольку 25 декабря заканчивался 40-дневный пост, наступало разгулье для всех. Затем отмечали и Новый год, празднования проходили вплоть до Крещения.

Официально Рождество исчезло из российских календарей в 1929 году. До того момента большевики пытались низвести религиозный подтекст праздника до светского, позиционируя его как обычное зимнее торжество. Вместе с Рождеством исчезла и ёлка, и открытки, а 25 декабря стало рабочим днём.

Традиция отмечать Новый год вместе с ёлкой и Дедом Морозом вернулась лишь шесть лет спустя. В декабре 1935 года советский деятель Павел Постышев выступил с речью о необходимости вернуть детям веселье, восстановить ту самую ёлку как символ Нового года. Тогда же в первый раз в России и отметили этот праздник.

Кстати, становление Деда Мороза как канонического обязательного персонажа новогодних торжеств произошло тоже в советские годы, хотя известен он был и раньше. Образ зимнего волшебника перешёл из европейской в русскую культуру вместе с традицией наряжать ёлку.

Визиты, ёлка и благотворительность: как иркутяне отмечали Новый год до Революции

– У них он называется Санта Клаус, в нашей транскрипции это Святой Николай. Но в русской ментальности не принято просто так использовать слово «Святой». В славянской традиции Мороз был персонифицирован, но воспринимался как хмурый и злой старик, что для праздника, конечно, не подходило. Потому он постепенно трансформировался в доброго Дедушку Мороза, – рассказывает Виктор Антоник.

А вот возвращение в обиход открыток затянулось на более долгий период. Второе дыхание эта традиция получила после Великой Отечественной войны, когда красноармейцы начали возвращаться из Европы на родину. Тогда-то полиграфия и развернулась в полную силу. Помимо традиционных новогодних сюжетов в виде зверюшек, Деда Мороза со Снегурочкой и ёлочки на открытках начали изображаться и ракеты, и ЭВМ, и другие достижения советской науки и промышленности.

По сей день в России Новый год отмечается 31 декабря. Рождество православные празднуют 7 января, а 13 января – неофициальный праздник, Старый Новый год, о котором знают все. Разброс дат тоже объясняется исторически. До Октябрьской революции Россия жила по юлианскому календарю, но в 1918 году страну перевели на григорианский, в котором 14 января соответствует 1 января по старому стилю. Русская православная церковь по-прежнему следует ему, потому даты праздников в России так сдвинулись, а Старый Новый год стал ещё одной доброй традицией.

Алёна Кашпарова, Телеинформ, фото собственное и из открытых источников

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