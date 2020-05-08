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08.05.2020

Звезда Героя за штурм Сапун-горы: крымский подвиг иркутского стрелка Василия Жукова

Иркутск, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в двух концах города есть топонимы, которые появились благодаря фамилии Жуков. Улицы, впрочем, носят имена двух разных героев. В новом материале проекта Телеинформа «Улицы имени Победы» – история одного из них: иркутского Героя Советского Союза Василия Жукова, погибшего в другом конце страны ровно за год до безоговорочной капитуляции Германии во Второй мировой войне.

В памяти городка авиастроителей

Во Втором Иркутске – районе, который всегда мыслился как отдельный городок со своей архитектурой и историческим бэкграундом – есть свой мемориал с именами павших на той войне. На протяжении более нескольких десятков лет гранитные плиты стояли в Комсомольском парке, а в 2005 году переехали на новое место. Туда, откуда на фронт ушли более трёх с половиной тысяч человек. Большая часть так и не вернулась домой. Вот уже 15 лет 14 чёрных долеритовых плит с 356 фамилиями и центральной стелой, на которой выбиты имена трех Героев Советского Союза, стоят на площади у проходной Иркутского авиационного завода.

Звезда Героя за штурм Сапун-горы: крымский подвиг иркутского стрелка Василия Жукова

Мемориал, как пишет Наталья Пономарёва в книге «Мемориальные доски и памятники, памятные знаки, скульптуры и образцы техники г. Иркутска», возводили в три этапа, начиная с 1968 года по инициативе комсомольцев завода. Сначала появилась стела с 338 фамилиями. Затем, в середине 1970-х годов, мемориал получил тот вид, который и знают большинство жителей Иркутска-2: центральная стела и по семь пилонов по бокам. В 2005 году мемориал реконструировали, перенесли, и перед центральной стелой появилась модель вечного огня.

Среди имён на ней – и имя Василия Фроловича Жукова, командира роты, которая первой пошла в наступление на немцев при штурме одной из высот Сапун-горы при освобождении Севастополя. Человека, который вместе с тремя бойцами ворвался на гребень Сапун-горы и первым водрузил Красное знамя.

Герой из Поливанихи

Впрочем, упоминание о том, что Василий Жуков был одним из заводчан, ушедших на войну, не совсем верно. Будучи уроженцем Мосальского уезда Калужской губернии (ныне Барятинский район Калужской области), в Иркутск он приехал в 20-летнем возрасте. По данным Севастопольского военно-исторического музея-заповедника, в Сибирь Василия Жукова закинуло по комсомольской путёвке.

– После окончания четырех классов сельской школы работал пастухом в родном селе, кочегаром на бумажной фабрике, рабочим на станции Вязьма, строителем в Москве. В 1934 году приехал в Иркутск и поступил рабочим на Иркутский авиационный завод. Сначала работал каменотесом в каменном карьере, потом десятником на стройке, – рассказывает в своей исследовательской работе ученик школы №34 Александр Матюхин.

Звезда Героя за штурм Сапун-горы: крымский подвиг иркутского стрелка Василия Жукова

Строительство завода, кстати, было делом тяжёлым, на объекте отмечалась высокая текучка кадров. В книге Натальи Пономарёвой «Дворец: история рождения и преображений» отмечается, что только в 1932 году было принято на работу 6,7 тысяч человек, а уволили 5,6 тысяч. Причина проста – рабочим элементарно негде было жить, самые везучие устраивались на постой к местным жителям, но многим приходилось жить буквально в землянках и наспех возводимых бараках. Работали и по ночам в свете костров, при этом труд фактически полностью был ручной. Лопата, кирка, тачка, топор и пила – вот и все инструменты. Первостроителям, чтобы вырыть котлованы, приходилось стоять по пояс в болотной жиже.

В 1934 году завод запустили, но строительные работы продолжались. На стройке требовался лес и, как пишет в своей книге «Защищая Отечество» военный историк Илья Кузнецов, Василия Жукова отправили экспедитором на лесопильный завод на станции Китой. Это произошло в 1936 году, а уже через год 23-летнего юношу призвали в армию, служба в которой принесла ему самое настоящее боевое крещение. В конце 30-х годов на юге Приморья произошли стычки между СССР и Японией из-за территориального спора вокруг озера Хасан. Военная операция завершилась в пользу Красной Армии. Василий Жуков, приобретя бесценный опыт участия в боевых действиях, вернулся в Иркутск. Демобилизовавшись, он устроился кладовщиком Ушаковского леспромхоза в посёлке Поливаниха. Отсюда будущего героя Великой Отечественной войны и призвали на фронт.

Два ранения и первый орден

Немецкое вторжение в СССР застало Василия Жукова в 27-летнем возрасте. Мирной жизни после армии ему выпало всего год, в 1941 году его снова призвали в ряды Красной Армии. По данным Угранского районного исторического музея, он участвовал в боях под Москвой на Можайском направлении сначала рядовым красноармейцем, а затем командиром отделения. Но 1 февраля 1942 года Василия Жукова тяжело ранили в бедро под Гжатском Смоленской области. Данные об этом ранении подтверждаются и в информации из наградных листков к орденам, к которым был представлен иркутянин.

Звезда Героя за штурм Сапун-горы: крымский подвиг иркутского стрелка Василия Жукова

– Фронтовые письма приходили редко. Ольга Акимовна (супруга Василия Жукова – прим. ред.) думала, уж, конец, сложил Вася голову где-нибудь на полях Подмосковья. И вдруг – радость: жив, только ранен. Лежит в госпитале, в Свердловске. Врачи выходили, на ноги поставили. Это было в сорок втором. После лечения побывал Василий дома всего несколько дней, – приводятся воспоминания супруги Жукова в статье газеты «Правда» от 21 ноября 1968 года, скриншот которой в своей исследовательской работе представил ученик школы №34 Александр Матюхин.

Осенью Василия Жукова снова призвали в армию. Но сначала были курсы младших лейтенантов, на которые его отправили, учитывая боевой опыт за плечами. Их Василий Жуков прошёл на станции Дивизионная в Забайкалье, указывается в книге Ильи Кузнецова «Защищая Отечество». После окончания трехмесячных курсов свежеиспечённый офицер убыл на Южный фронт.

– Воевал комсомолец В.Ф. Жуков с апреля 1943 года в 172-й стрелковой дивизии на Украине командиром стрелкового взвода, а с октября 1943 – в 55-й гвардейской Иркутской дивизии на Таманском полуострове. Со своим стрелковым взводом 3 ноября он высадился на Крымской земле и участвовал в завоевании плацдарма, – рассказывается в книге Ильи Кузнецова «Защищая Отечество».

В начале 1944 года (по данным из наградных листков - награду Жуков получил в марте) снова ранение, снова госпиталь, после которого в родную Иркутскую дивизию уже не вернулся, но стал командиром роты гвардейского полка гвардейской Таманской дивизии. В полк Василий Жуков прибыл 10 апреля, а уже на следующий день началась операция по освобождению Крыма. За неё лейтенант получит орден Отечественной войны II степени.

Звезда Героя за штурм Сапун-горы: крымский подвиг иркутского стрелка Василия Жукова

– В боях с немецкими оккупантами на Керченском полуострове показал себя храбрым и мужественным командиром роты. При прорыве вражеской обороны в ночь на 11 апреля 1944 года его рота, поднявшись первой, стремительным броском овладела первой и второй траншеями противника, где было уничтожено 23 фрица, – отмечается в наградном листке. – Умело руководил ротой, проявляя инициативу. Под его руководством рота вела интенсивный огонь, истребляя гитлеровцев. В этом бою товарищ Жуков был ранен, но не оставил поле боя и продолжил командовать ротой.

При контратаке бойцы «дружным огнём отразили все попытки гитлеровцев». Выбрав удобный момент, командир роты поднял своих подопечных на немцев и в короткой рукопашной схватке противник был отброшен, рота прочно удерживала отвоёванный рубеж.

Вечером того же дня в районе одного из аэропортов противник снова попытался оказать сопротивление. В ответ на это Василий Жуков посадил роту на трофейные машины, под огнём автоматов и миномётов «дерзко выбросил десант позади укрепления немцев», врага удалось смять. Более 50 офицеров во главе с командиром немецкого батальона сдались в плен.

Первый на Сапун-горе

Прорвав фашистскую оборону в районе Керчи, гвардейская армия за восемь суток с боями прошла триста километров. Уже 19 апреля 1944 года завязались бои на внешнем обводе Севастопольского укрепления. За 12 километров от города на пути красноармейцев встала Сапун-гора. Немцы, назвав её «воротами в Севастополь», превратили в сплошной дот, рассказывается в книге «Защищая Отечество». Бои шли изнуряющие и по началу не очень удачные для советской армии. Наступил май, началась подготовка к решающему штурму Севастополя. Как сообщается на сайте Минобороны России со ссылкой на сотрудника Научно-исследовательского института военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Анну Цепкалову, 7 мая в 10:30 при массированной поддержке всей авиации фронта советские войска начали генеральный штурм Севастопольского укрепленного района.

Лейтенант первым поднял свою роту на захват одной из высот Сапун-горы под названием Безымянная. Своих солдат Василий Жуков к бою готовил тщательно.

– Василий Фролович требовательно добивался от бойцов отличного овладения боевым оружием. Своим личным примером, мужеством и отвагой он воодушевлял бойцов в самые тяжёлые минуты боя. Верил в людей, и бойцы шли за ним, – приводит Илья Кузнецов в книге «Золотые звёзды иркутян» слова санинструктора роты Риммы Подыманской. – Готовясь к штурму Сапун-Горы, наша рота вначале находилась на переднем крае. Лейтенант каждую ночь обходил все расчёты пулемётчиков, беседовал с каждым из них, проверял исправность пулемётов и лично добивался устранения всех неполадок. Командир был нетерпим к тем, кто содержал оружие в плохом состоянии. Интересовался и знал о настроении каждого бойца, о том, что пишут из дома.

Звезда Героя за штурм Сапун-горы: крымский подвиг иркутского стрелка Василия Жукова

Поднявшись в бой, Василий Жуков вместе со своими автоматчиками первым ворвался в траншеи неприятеля, уничтожив гранатами и стрелковым оружием до 50 солдат немецкой армии. Под градом пуль командир вместе с гвардейцами первыми достигли гребня Сапун-горы и водрузили там Красное знамя, говорится в наградном листке к Герою Советского Союза.

– Командир роты Жуков, старший лейтенант, очень храбрый парень был. Мы уже собирались дальше, а он попал под обстрел, был раненый, ему девушка-санинструктор хотела оказать помощь, а он отказался. Я, говорит, пока Севастополь не возьмём, никуда не уйду, – вспоминал в 2016 году командир разведотряда 32-й гвардейской стрелковой дивизии Иван Патук.

По словам ветерана, у Василия Жукова было серьезное ранение, ему перебило рёбра. Но на Севастополь иркутский стрелок, несмотря на это, всё равно пошёл.

«Погиб в бою, Крым»

Наступление продолжалось и 8 мая. Бойцы лейтенанта успешно выполнили задание и захватили совхоз №10. Иван Патук вспоминал, что когда его отряд вышел в район Панорамы – окраины Севастополя, рота Василия Жукова уже была там. Гвардейцам удалось уничтожить около 200 фашистов. Между ними завязалась уличная схватка. В этот момент командир был с двумя бойцами. В рукопашном бою раненый лейтенант смог одолеть семерых человек. Но сам получил смертельное ранение, от которого скончался 9 мая. В «Книге памяти Иркутской области» напротив фамилии Жукова потом разместят подпись «Погиб в бою, Крым».

В этот же день войска фронта ворвались в Севастополь и освободили город. Остатки немецкой 17-й армии, преследуемые 19-м танковым корпусом, отходили на мыс Херсонес, где были окончательно разгромлены. На мысе было взято в плен 21 тыс. солдат и офицеров противника, захвачено большое количество техники и вооружения, пишет Анна Цепкалова.

Звезда Героя за штурм Сапун-горы: крымский подвиг иркутского стрелка Василия Жукова

На этом Крымская наступательная операция завершилась. А Василий Жуков за бой за высоту 172,7 посмертно получит сначала орден Отечественной войны I степени, а потом и Героя Советского Союза с орденом Ленина и медалью «Золотая звезда». Решение об этой награде будет принято спустя почти год со дня смерти лейтенанта, в марте 1945 года.

Похоронен Василий Жуков на братском кладбище воинов Приморской армии в селе Черноречье Балаклавского района города Севастополя.

Панно в честь героя

На кладбище в Черноречье находится надгробный памятник командира роты 32 гвардейской стрелковой дивизии. В самом Севастополе одна из улиц носит имя Василия Жукова. На Сапун-горе в 1959 году открылось здание диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года». На её полотне изображён подвиг лейтенанта: вот он, с пистолетом в руке поднимает бойцов своей роты навстречу контратакующему противнику.

В шести тысячах километрах от города-героя, на другом конце страны, память о Василии Жукове бережно хранят. Его память увековечили не только в названии улицы, но и в панно размером 4 на 6 метров, размещённом на торце жилой пятиэтажки на пересечении улиц Мира и Жукова. С его автором ученик школы №34 Александр Матюхин встречался лично.

Звезда Героя за штурм Сапун-горы: крымский подвиг иркутского стрелка Василия Жукова

– Автором этого монументального живописного панно является иркутский художник Квасов Юрий Николаевич. С его слов, это произведение написано им более 20 лет тому назад. Администрация Ленинского района попросила его написать портрет Героя Советского Союза В.Ф. Жукова, который строил в период с 1932 по 1934 годы авиазавод и затем – заводской поселок, – пишет в своей исследовательской работе школьник. – В ходе написания портрета он старался сохранить подобие образа героя своего произведения с изображением на фотографии. Тем не менее, как автор, он стремился показать русского воина-богатыря, изображенного в военной форме на фоне битвы.

Улица же носит свое название с 1967 года. Как пишет в своей работе Александр Матюхин, в улицу Жукова была переименована улица Новая. Данные об улице с таким названием во Втором Иркутске приводятся и в книге Натальи Пономарёвой «По улицам нашего детства». Но там же она рассказывает о том, что в 1939 году на углу Сибирских Партизан по проекту архитектора Бориса Кербеля построили 53-квартирный дом. Его южный фасад заложил направление безымянной улицы, которая в будущем получит имя Василия Жукова. В 1941 году по соседству введут ещё один жилой многоквартирный дом г-образной формы, который боковым фасадом будет выходить на улицу Украинская. За ней находилось поселковое кладбище.

Эти два дома со своей уникальной архитектурой – самые старые на улице Жукова. Деревянные дома барачного типа возвели уже после войны, в 1957 году, судя по данным Фонда капремонта Иркутской области. В 1960 годах появятся панельные дома, которые на улицу выходят торцом, в том числе и тот, где размещено панно с изображением Жукова. Школа №49, в которую упирается улица, появилась в 1965 году, следует из исторической справки на сайте учреждения. Больничный комплекс с роддомом с другой стороны улицы на территории кладбища начали возводить в начале 1960 годов и закончили в 1973 году, сообщается на сайте МСЧ ИАПО. В 1930 году здесь разбили сквер, который восстановили в прошлом году.

Звезда Героя за штурм Сапун-горы: крымский подвиг иркутского стрелка Василия Жукова

Василий Жуков в Иркутске увековечен не только в панно и названии улицы. По данным Александра Матюхина, на закрытой территории Иркутского авиационного завода, на здании одного из цехов установлена мемориальная доска из литого чугуна, на которой вписано имя Василия Жукова. Упомянут он и на мемориального комплекса «Иркутяне в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» возле Вечного огня на Нижней набережной реки Ангара. А в 2015 году, в честь 70-летия Победы, памятник Герою Советского союза появился и на заимке Поливаниха.

Форпост Памяти

Школа №34, в которой учится Александр Матюхин, находится на улице имени великого педагога Антона Макаренко. Здесь школьники помогают сохранить наследие своих предков, благодаря им, их родителям и педагогу дополнительного образования Анне Петровой, в архиве учреждения есть уникальные исследования не только о Василии Жукове, но и о Марии Цукановой, санитарке, геройски павшей от рук немцев, и о зверски замученном фашистами Юрии Смирнове.

Работа коллектива учеников и учителей находит отклик и у прямых потомков героев Великой Отечественной войны. В 2007 году, например, на электронную почту учреждения пришло письмо от сына Василия Жукова – тоже Василия. Друг друга они так и не увидели никогда.

– Из сайта вашей школы мне стало известно, что при проведении классного часа по теме: "Улицы героев города Иркутска» было уделено внимание светлой памяти моего отца Жукова Василия Фроловича. Я благодарен руководству и учителям школы, которые вокруг его имени ведут живую работу по формированию у молодых иркутян гражданской позиции и патриотического сознания, – напишет Василий Васильевич, с этого момент и завяжется переписка.

Сын героя пронёс наследие своего отца через всю жизнь. Выросший в Иркутске, Василий Васильевич Жуков, который решил связать свою жизнь с армией, после учёбы попал в часть, в которой воевал его отец, где стал командиром взвода отцовской роты, а затем – и командиром всей роты...

Звезда Героя за штурм Сапун-горы: крымский подвиг иркутского стрелка Василия Жукова

Но и сама школа №34, храня воспоминания о подвигах, во время войны была одним из самых важных тыловых объектов. Школу открыли в 1938 году, а в годы войны тут развернулся эвакогоспиталь № 1836. Профиль у него был общехирургический, раненых солдат тут принимали до 1944 года.

До конца 1941 года все госпитали Иркутска, отмечается в статье Юрия Колмакова «Эвакогоспитали Иркутска в годы Великой Отечественной войны» в журнале «Земля Иркутская», находились в резерве. Первый санитарный поезд с большим количеством раненых во время оборонительных боёв под Москвой пришёл в Иркутск 13 января 1942 года. Большая часть из них были с тяжелыми травмами: воспалениями всех слоёв костей и костного мозга, огнестрельными переломам рук, ног, костей лица. Многие перенесли газовую инфекцию. Многие были с ранениями груди и брюшной полости, травмами глаз, повреждениями нервной системы.

Всего, как отмечается в материалах музея школы, в эвакогоспитале № 1836 размещалось до 500 раненых солдат и офицеров. В архивах музея школы №34 хранятся уникальные артефакты того времени, а также воспоминания свидетелей тех событий.

– В госпитале было тяжело. Раненых привозили ночью, мы принимали их на первом этаже, по распоряжению врача поднимали на носилках в палаты. Размещали больных по 10-16 человек в палате. Летом раненых выносили в ДК на кинокартины и концерты, а ходячие передвигались сами – на костылях. Солдаты выздоравливали и возвращались на фронт, – приводятся в материалах музея слова санитарки госпиталя № 1836 Клавдии Кузнечиковой.

Из архивных документов удалось установить, что в госпитале № 1836 за всё время было всего два смертельных случая. В память о медицинском подвиге школы в год 40-летия Победы в 1985 году на стене здания установили мемориальную доску, на которой указано, что с ноября 1941 по февраль 1944 годы здесь размещался эвакогоспиталь.

Алёна Кашпарова, Телеинформ. Фото собственное, из книги И. Кузнецова «Защищая Отечество», портала «портала «Подвиг народа», материалов школы №34 и Севастопольского военно-исторического музея-заповедника

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О смене владельца гослотереи Космолот и принципах работы игрового клуба07.05.2020
2020-05-07-13-16-44
Украина, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - После смены руководства геймеры всё ёщё могут играть в Космолот со своих компьютеров и смартфонов. Чаще всего смена правительства страны приводит к новой расстановке руководителей многих сфер. Это коснулось и игорного рынка. Летом 2019 года стало известно о закрытии гослотереи Космолот, о чём сообщила Украинская национальная лотерея (УНЛ). Однако, постоянные пользователи обнаружили, что официальный сайт cosmolot.com.ua продолжает работать. Администраторы подтвердили это заявив, что Космолот просто перешёл к другой лотерейной сети МСЛ, конкурирующей с УНЛ и были закрыты только наземные пункты, так как у них другой владелец.
Унисекс парфюм Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540: история и особенности 07.05.2020
Российская Федерация, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Духи Месон Франсис Куркджян Баккара Руж 540 были разработаны в честь 250-летнего юбилея известного хрустального дома Баккара. Восточные ароматы – верх соблазна, перед которым не может никто устоять.
В Иркутской области 8 и 9 мая прогнозируют высокую и чрезвычайную пожароопасность лесов07.05.2020
Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - По информации иркутского УГМС, 8 мая местами по области ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-20 м/с, дожди, грозы. Также 8-9 мая местами в северных, верхнеленских и Ольхонском районах прогнозируется высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.
Депутат Виктор Ильичев почтил память погибших в годы войны работников Лисихинского кирпичного завода07.05.2020
Иркутск, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат думы Иркутска Виктор Ильичев почтил память иркутян, которые работали на Лисихинском кирпичном заводе и погибли в годы Великой Отечественной войны. Накануне мемориал привели в порядок, а сегодня, 7 мая, к нему возложили цветы. Мероприятие проводится каждый год по инициативе депутата, сообщает пресс-служба думы.
Жителей Приангарья приглашают присоединиться к международной акции «День Победы на разных языках»07.05.2020
Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Международная акция «День Победы на разных языках» пройдет 9 мая. Жители регионов России и других государств 9 мая будут исполнять легендарную песню «День победы» на своих родных языках. Старт этой акции дал самый известный исполнитель песни – Лев Лещенко.
До 11 мая в Приангарье должны разработать региональный план поэтапного выхода из режима ограничений07.05.2020
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Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Региональный план поэтапного выхода из режима ограничений в Иркутской области разработают до 11 мая. Он будет опираться на федеральный план, подготовленный Роспотребнадзором, сообщет пресс-служба губернатора Приангарья.
Депутаты Заксобрания Приангарья и общественники почтили память павших в Великой Отечественной войне07.05.2020
Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь Славы» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Депутаты Законодательного собрания Иркутской области запустили акцию «Память жива»07.05.2020
Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области дали старт акции «Память жива», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Стихи и песни о войне исполняют дети и внуки парламентариев. Также и сами депутаты принимают участие в творческой акции.
Иркутская область входит в топ-10 российских регионов по количеству застрахованных Сбербанком от укуса клеща07.05.2020
Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область вошла в ТОП-10 субъектов РФ по количеству людей, застрахованных по онлайн-программе «Защита от клеща» дочерней компании Сбербанка «Сбербанк страхование».
В Приангарье двух человек госпитализировали с подозрением на клещевой энцефалит07.05.2020
2020-05-07-05-00-48
Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала сезона активности клещей зарегистрировано 1309 обращений по поводу присасывания паразитов, из них 332 – среди детей.
В Черемховском районе восстановили захоронение бойца Великой Отечественной войны07.05.2020
2020-05-07-04-10-22
Черемховский район, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В селе Бельск Черемховского района привели в порядок могилу Николая Степановича Черных, погибшего во время Великой Отечественной войны. Это первое воинское захоронение, которое восстановили в Иркутской области в рамках ФЦП «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы».
В Иркутской городской больнице №1 введен карантин из-за вспышки коронавируса07.05.2020
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Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Все медики Иркутской городской больницы №1 будут обследованы на коронавирус до конца недели. Такое решение было принято на санитарно-эпидемиологической комиссии.
В Иркутской области за сутки прибавилось 18 новых случаев заболевания коронавирусом07.05.2020
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Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на утро 7 мая официально подтверждено 255 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Прирост к предыдущим суткам составил 18 человек.
На базе Братской районной больницы заработал инфекционный госпиталь для больных коронавирусом07.05.2020
Братский район, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Братской районной больнице 5 мая начал функционировать инфекционный госпиталь для приема больных COVID-19. В случае увеличения числа заболевших коронавирусной инфекцией в Братске, Братском и других районах севера Иркутской области, госпиталь сможет принять на лечение до 180 человек. Сейчас в учреждении пациентов нет.
Автохимия: ей поддержат водителей-волонтеров, виды средств и популярное – антидождь07.05.2020
2020-05-07-02-07-29
Российская Федерация, Украина, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - По всем городам Украины набирает обороты благотворительная акция «Подвези медика». Инициатива актуальна, так как в стране приостановлена, как сообщает портал Auto.Today, работа общественного транспорта. Чтобы медработники могли без проблем добраться к месту своей работы, их подвозят неравнодушные автовладельцы. К этому движению присоединилась также и компания Liqui Moly. Она запустила проект, цель которого уже поддержка активных водителей-волонтеров. Им бесплатно будет предоставлена автохимия.
Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников07.05.2020
Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
Министр культуры РФ Ольга Любимова заразилась COVID-1907.05.2020
Москва, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Днем в среду, 6 мая, стало известно, что министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова заразилась коронавирусом нового типа.
Иркутянам предлагают новый формат акции «Бессмертный полк»07.05.2020
Иркутск, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянам предлагают поддержать акцию «Бессмертный полк» в новом формате.
Более 500 протоколов составлено в отношении нарушителей правил самоизоляции за праздничные дни в Иркутской области06.05.2020
Иркутская область, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - С 1 по 5 мая за нарушение режима самоизоляции 528 жителей Иркутской области привлечены к административной ответственности по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ.
В Иркутской области появились билборды с изображениями ветеранов-победителей06.05.2020
Иркутская область, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Двадцать два ветерана Великой Отечественной войны из Иркутской области стали героями фотопроекта «75 правил жизни победителей», который был организован Общероссийским народным фронтом и Роспатриотцентром.
Акция «Бессмертный полк» в иркутском предместье Рабочее пройдет в новом формате06.05.2020
Иркутск, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Акция «Бессмертный полк» все же состоится в иркутском предместье Рабочее, но в этом году она пройдет в новом формате.
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