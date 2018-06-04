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05.06.2018

140 детей сотрудников ИркАЗа отдохнут в оздоровительных лагерях по льготным путёвкам

Шелехов, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - 140 детей сотрудников Иркутского алюминиевого завода отдохнут на летних каникулах в детских лагерях и базах отдыха по льготным путевкам. Родители оплатят только 15% стоимости, еще часть компенсирует Минсоцразвития региона, более половины стоимости берет на себя РУСАЛ.

Заезды в лагеря начались в конце мая и продлятся до середины августа. Ребят ждут в оздоровительных лагерях «Металлург», «Голубые ели», «Орленок», «Лукоморье», «Звездный» и в других центрах детского отдыха.

– Забота компании о сотрудниках касается и их семей, – отмечает генеральный директор ИркАЗа Олег Буц. – Мы стремимся обеспечить детям сотрудников полноценный отдых в период школьных каникул, подарить им новые впечатления. В лагерях ребят ждет общение со сверстниками, насыщенная образовательная и развлекательная программа.

По сообщению пресс-службы ИркАЗа ОК РУСАЛ

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