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02.02.2020

2ГИС выяснил, кухни каких народов популярнее всего в Иркутске

Иркутск, 2.02.20 (ИА «Телеинформ»), - 2ГИС изучил все точки общественного питания в Иркутске и выяснил, кухни каких народов популярнее других в столице Приангарья.

Так, сообщает пресс-служба компании, традиционная русская кухня занимает почетное первое место – 23% кафе и ресторанов примут желающих отведать русских борщей и вареников.

«Серебро» у аутентичной местной бурятской кухни – буузы, бухлер и другие блюда предлагают 6% заведений. Замыкает тройку японская кухня – попробовать роллы и суши можно в 5% точек общественного питания в Иркутске.

Также в городе популярны рестораны, где подают итальянские, китайские, грузинские, узбекские блюда.

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