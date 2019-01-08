7 января ушел из жизни известный иркутский ученый-радиофизик Александр Потехин

Иркутск, 8.01.19 (ИА "Телеинформ"), - 7 января 2019 года после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни Александр Павлович Потехин, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, руководитель научного направления по радиофизике Института солнечно-земной физики СО РАН, талантливый российский ученый-радиофизик, крупный специалист в области физики атмосферы и ионосферы, радиофизики, методов диагностики околоземного пространства. Об этом сообщает пресс-служба ИНЦ СО РАН.

Александр Павлович родился 23 февраля 1951 года в поселке Карымское Читинской области. Со школьных лет интересовался физикой, поэтому после окончания школы поступил в Иркутский госуниверситет на физический факультет. После окончания университета работал в НИИ прикладной физики ИГУ, откуда в 1976 году перешел работать в СибИЗМИР (с 1992 года - ИСЗФ СО РАН). Сначала работал научным сотрудником, потом защитил кандидатскую, докторскую диссертации. В 2010 году был избран директором ИСЗФ СО РАН и возглавлял Института до 2017 года.

Александр Павлович внес большой вклад в организацию ведущего в стране радиофизического комплекса зондирования ионосферы; им получены важные результаты в теории волноводного распространения высокочастотных радиоволн, организованы работы по радиолокационному контролю космических аппаратов и космического мусора.

Много внимания Александр Павлович уделял подготовке научных кадров и научно-организационной работе: он был членом докторских диссертационных советов при ИСЗФ СО РАН и ИГУ. Среди его учеников три кандидата наук. Он долгое время являлся членом Президиума СО РАН, заместителем председателя Президиума ИНЦ СО РАН, заместителем председателя Научного совета РАН «Распространение радиоволн», членом Объединенного ученого совета по физико-техническим наукам СО РАН, рабочей группы URSI по исследованиям верхней атмосферы методом НР.

За свои заслуги Александр Павлович награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени (2008 год), Почетной грамотой РАН и Профсоюза работников РАН (1999 год), Почетной грамотой губернатора Иркутской области (2010 год), Почетной грамотой мэра города Иркутска (2003 год). В 1999 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный ветеран Сибирского отделения РАН».

Уход из жизни Потехина Александра Павловича – большая утрата для Института, для его учеников, для Сибирского отделения РАН, для всей российской науки.

Гражданская панихида состоится 10 января 2019 года в 13 часов в здании Института по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова,126 А.