800 школьников со всей Иркутской области приняли участие в Губернаторской ёлке

Иркутск, 29.12.19 (ИА «Телеинформ»), - 27 декабря в Иркутском музыкальном театре имени Загурского состоялось традиционная Губернаторская ёлка.

В этом году в празднике приняли участие 800 детей в возрасте от 8 до 14 лет со всего региона, сообщает пресс-служба облправительства.

До начала новогоднего представления в холле театра были организованы весёлые игры и конкурсы, специалисты провели мастер-классы по изготовлению новогодних подарков и игрушек.

В хороводе у ёлки дети встретились с Дедом Морозом, Снегурочкой, сказочными персонажами. Лучшие новогодние костюмы были отмечены призами. Перед началом спектакля - а в этом году артисты Музыкального театра приготовили для маленьких зрителей постановку «Летучий корабль» - исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова поздравила детей с наступающим Новым годом, пожелав им успехов в учебе и веселых новогодних каникул. А также вручила подарки именинникам, отличникам учебы, победителям спортивных и творческих состязаний и научных олимпиад.

Первыми были отмечены двое школьников из Иркутского района — ученики 6 класса Марковской средней школы Дмитрий Поляков и Данил Степанчев. В апреле 2019 года подростки помогли потушить пожар возле садоводства в Иркутском районе. Сначала они своевременно позвонили в дежурную часть и сообщили о том, что возле садоводства на большой площади горит трава. Затем школьники помогали тушить кромку огня, чтобы пожар не распространился дальше.