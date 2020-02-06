«Абсолютно здоровых» в Иркутской области – не больше четверти населения

Иркутская область, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Диспансеризация и ежегодные профилактические осмотры показывают, что в Иркутской области первой группой здоровья могут похвастаться не более четверти детей и взрослых. Такая информация прозвучала на пресс-конференции в Иркутске 6 февраля.

Как пояснила советник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Иркутской области Татьяна Шеинская, в 2018 году в регионе профилактические осмотры прошли более 458 тысяч детей, в 2019 – свыше 466 тысяч.

– Наиболее часто мы выявляем новые случаи заболеваний желудочно-кишечного тракта, костно-мышечной системы и глаз – как самого глазного яблока, так и век, конъюнктивы, слезопродуцирующих и слезоотводящих органов, подкожной клетчатки. Количество случаев заболеваний глаз у детей в Иркутской области, к сожалению, ежегодно растет, – отметила специалист.

Напомним, у взрослых жителей Иркутской области чаще всего выявляются при медосмотре заболевания сердца, сосудов, органов дыхания.

С 2019 года в профосмотрах детей появилось новое направление: врачи целенаправленно осматривают подростков в возрасте 15-17 лет, особенно гинекологи (девочек) и урологи-андрологи (мальчиков). По словам Татьяны Шеинской, охране репродуктивного здоровья подростков уделяется все больше внимания.

– Данные показывают, что у 12-15% мальчиков в этом возрасте выявляются паховые грыжи и варикоцеле (расширение вен в яичках), которое, кстати, может привести к бесплодию, если его не лечить. Примерно у 20% девочек 15-17 лет наблюдаются отклонения в половом развитии, – пояснила специалист.

В целом же «абсолютно здоровых» детей в Иркутской области – не более 20-25% в зависимости от территории. Это так называемая первая группа здоровья. Ее, кстати, присваивают и в случаях, когда ребенку со второй группой здоровья вовремя проводили лечение, выполнялись все необходимые процедуры.

– Количество практически здоровых взрослых жителей Иркутской области примерно такое же – около 25%. В это число включены и те люди, у которых есть модифицируемый фактор риска – привычки, особенности образа жизни и показатели (например, уровень артериального давления или масса тела), которые возможно скорректировать без серьезного вмешательства, – рассказывает замминистра здравоохранения региона Елена Голенецкая.

В основном же, по ее словам, у жителей Иркутской области фиксируют группу здоровья 3А – это люди, страдающие хроническими неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ), которые требуют диспансерного наблюдения и высококвалифицированной медицинской помощи.