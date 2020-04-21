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Общество
22.04.2020

Администрация Иркутска проверила продуктовые наборы, которые получают школьники

Иркутск, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Администрация Иркутска проверила продуктовые наборы, которые получают льготные категории школьников города. Департамент образования проконтролировал качество недельных продуктовых наборов по составу, а также сроки годности, отмечает пресс-служба мэрии.

На сегодня продуктовые наборы предоставляют шесть организаций, в том числе МУП «Комбинат питания Иркутска».  Наборы отличаются по стоимости и по составу в зависимости от категории льготы, возраста ученика, а также режима учебы – пяти или шестидневная рабочая неделя. Как пояснил председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников, калорийность выдаваемого недельного набора выше калорийности горячего питания, которое каждый школьник получил бы при посещении учебного заведения.

– Сегодня мы проверяли продуктовые наборы для младших школьников из малоимущей семьи. Но даже для одной категории они отличаются. Одни составлены из расчета на 7 дней, другие – на 12. Также организаторы питания вправе выбирать продукты из списка, рекомендованного правительством области. В частности, наш «Комбинат питания» старается чередовать состав на каждой неделе, чтобы не было переизбытка какого-то одного вида продукта, – пояснил председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска Виталий Барышников. – Контроль за качеством, сроками и целостностью упаковки должен быть всесторонним. Его обязаны осуществлять сами организаторы школьного питания, приобретая продукты у поставщиков; образовательные учреждения в процессе приемки и при необходимости заменять продукты во время выдачи. Мы, со своей стороны, будем также регулярно проводить подобные проверки.

Напомним, продуктовый набор, который выдается один раз в неделю в общеобразовательных учреждениях, является временной заменой горячего питания, которое ранее предоставлялось учащимся непосредственно в школах в форме завтрака или обеда. В основном в образовательные учреждения продукты поставляет МУП «Комбинат питания Иркутска», однако несколько школ пользуются услугами других поставщиков. Согласно постановлению правительства Иркутской области от 7 апреля 2020 года, в школьные наборы могут входить нескоропортящиеся продукты: крупы, бобовые, масло растительное, сахар, сгущенное молоко, соки, чай, какао, макаронные изделия, рыбные консервы, сухофрукты, мучные кондитерские изделия промышленного производства.

Решение о выдаче продуктовых наборов принято в Иркутской области в связи с необходимостью поддержки семей, дети которых уже относились к льготным категориям до мероприятий по снижению распространения коронавирусной инфекции. Подтверждения льготы какими-либо документами не требуется. Согласно поручению временно исполняющего обязанности губернатора Игоря Кобзева, со стороны органов местного самоуправления должен быть организован тщательный контроль качества школьных продуктовых наборов.

Всего в апреле бесплатные продуктовые наборы в городе Иркутске получат 19 тысяч школьников. Это дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных семей, дети-сироты, а также дети, находящиеся под опекой или в социально опасном положении, переселенцы.  Каждая категория также делится по возрастам и соответственно имеет свой вариант продуктового набора. Ознакомиться с графиком выдачи продуктовых комплектов можно на официальных сайтах образовательных учреждений.

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