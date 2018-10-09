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10.10.2018

Администрация Иркутска участвует в выставке «Сибздравоохранение. Стоматология 2018»

Иркутск, 10.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Департамент здравоохранения и социальной помощи населению администрации Иркутска участвует в выставке «Сибздравоохранение. Стоматология 2018», которая открылась в областном центре 9 октября.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в павильоне департамента также представлены подведомственные ему учреждения: муниципальное фармацевтическое предприятие «Иркутская Аптека» и муниципальное автономное учреждение «Консультативный центр «Дом семьи». На выставке специалисты проводят индивидуальное консультирование населения, распространяют информационные буклеты по вопросам профилактики хронических неинфекционных и социально значимых заболеваний, социально негативных явлений.

Для посетителей выставки организована беспроигрышная викторина. В павильоне работает ярмарка вакансий для молодых специалистов, желающих прийти на работу в медицинские организации Иркутска.

Большим успехом пользуется экспозиция Дома семьи: там дети могут порисовать карандашами, сделать аппликации и поделки из пластилина. Для родителей организована запись на прием к специалистам этого консультационного учреждения.

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