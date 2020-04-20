Академик РАН: для завершения пандемии коронавирусом должно переболеть большинство населения

Москва, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов считает, что пандемия может пойти на спад при одном условии: когда будут инфицированы 70-80 процентов популяции. Иначе мир ждет вторая волна эпидемии коронавируса, пишут argumenti.ru .

«Сейчас вирус разносят здоровые носители. Они выполняют функцию естественной вакцины и способствуют созданию коллективного иммунитета. С одной стороны это, казалось бы, хорошо, а с другой – очень опасно, потому что носители заражают и старых, и хронически больных, а эти люди не выдерживают такой вирусной нагрузки. Они умирают первыми», – отметил академик.

Ершов считает, что для проверки, переболел ли человек COVID-19, нужно проверять «системы интерферона на сигнал тревоги. Интерфероны не дают вирусу проникнуть в клетки, а если он уже проник, интерферон не позволяет ему размножаться. Врожденный иммунитет играет решающую роль в защите от коронавирусов».