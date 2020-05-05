Акция «Бессмертный полк» в иркутском предместье Рабочее пройдет в новом формате

Иркутск, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Акция «Бессмертный полк» все же состоится в иркутском предместье Рабочее, но в этом году она пройдет в новом формате.

Над ней работают неравнодушные жители округа и бизнесмены совместно с депутатом думы Иркутска Алексеем Распутиным и командой его благотворительного фонда, сообщает пресс-служба представительного органа.

Шествие «Бессмертный полк» превратилось из массового мероприятия в две выставки фотографий. Их разместят в ТЦ «Торгсервис» и в школе №66.

– Из-за ограничений по коронавирусу мы оказались в новых условиях, и, конечно, для всех непривычно, что ко Дню Победы не будет шествий, митингов и прочих привычных для этого праздника мероприятий. Здоровье и безопасность людей, разумеется, превыше всего. Однако мы не хотели отказываться от желания выразить наше уважение людям, ковавшим Великую Победу, поэтому были придуманы такие выставки, – сказал Алексей Распутин.

На втором этаже торгового центра от жителей Рабочего до 8 мая принимают портреты их родственников – участников Великой Отечественной войны. Фотографии должны быть в формате А4. Затем из них будет составлена экспозиция, которая будет работать до июня. Уточнить информацию о мероприятии можно по телефону: 8 (3952) 43-65-10.

Вторую выставку подготовили ученики и педагоги школы №66 совместно с благотворительным фондом Алексея Распутина.

– Мы отработали дистанционно. Попросили учеников найти информацию о воевавших бабушках, дедушках, других родственниках. Депутат Алексей Распутин помог собрать портреты с информацией о наших дорогих фронтовиках в коллажи и напечатать баннеры, – рассказала замдиректора по воспитательной работе Светлана Сыроватская.

Баннеры размещены на территории основной и начальной школы. Акция также будет проходить в течение всего мая.