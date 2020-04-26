Акция «География подвига» проходит в Приангарье

Иркутская область, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Жители Иркутской области принимают участие во всероссийской акции «География Подвига», приуроченной ко Дню Победы.

Для участия в акции «География Подвига» любой желающий до 9 мая может выложить в любой социальной сети пост с фотографией или видео места или символа памяти в своем регионе, и рассказать, как оно связано с историей Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба «Единой России». Это может быть дом, поле, дорога, мемориал, цех завода, место отправки на фронт.

Так, исполнительный секретарь Усть-Кутского местного отделения партии «Единая Россия» Елена Липарева написала у себя на странице в социальной сети:

«Несмотря на режим самоизоляции, мы не должны забывать о подвиге нашего народа, совершенного 75-лет назад. Для нас, местных жителей, памятник «Родина-мать» – это место святое. Здесь мемориал памяти тех, кто погиб на фронтах Великой Отечественной Войны. На стеле записаны имена и фамилии 1027 человек. Памятник «Родина-мать» появился в нашем городе в 1975 году. Тогда стела с фамилиями была из обычного ДВП. Это место – как братская могила. И каждый год 8 мая вечером, со свечами люди приходят со всего города и ставят свечи, поминают. А 9 мая каждый год весь город собирается здесь, приносит цветы, венки, и конечно здесь место поклонения, поминовения».

Фото или видео можно выложить в любой социальной сети, в конце указав регион и адрес места. А также сопроводить свой пост хэштегами #ГеографияПодвига, #9мая, #ПобедаРодиласьЗдесь.