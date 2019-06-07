Акция иркутского Центра СПИД признана лучшей на всероссийском уровне

Москва, 9.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Акция Иркутского областного центра СПИД признана экспертами Министерства просвещения и Министерства образования РФ лучшей в стране образовательной профилактической практикой. Выставку о ВИЧ-инфекции «Чувствуй лучше» с технологией дополненной реальности назвали самым инновационным реализованным проектом по обучению населения здоровому образу жизни.
В Москве прошёл федеральный форум «Здоровье нации – основа процветания России», проводимый ежегодно Лигой здоровья нации под руководством Лео Бокерии при поддержке Министерства здравоохранения и правительства РФ. Трёхдневный съезд специалистов, учёных и волонтёров в области медицины, образования, культуры и спорта прошёл в Гостином дворе под стенами Кремля. Также в мероприятии принимали участие сотрудники и руководство крупных фармацевтических компаний и технологических гигантов, производящих товары для здоровья.
Прибайкалье на форуме представляли 15 ведущих медицинских организаций региона, в том числе государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (Центр СПИД). Специалисты по социальной работе Центра проводили бесплатное и анонимное массовое тестирование и консультирование среди участников научно-практического форума, а также посетителей Гостиного двора. Тест на ВИЧ сдала в том числе и приезжавшая в Москву заместитель губернатора Иркутской области Валентина Вобликова, призвав последовать своему примеру жителей региона и страны.
Как сообщает пресс-служба регионального Центра СПИД, в общей сложности через выездную медицинскую лабораторию и консультативный кабинет иркутян прошло порядка 250 человек. Свой ВИЧ-статус проверили 42 из них, положительных результатов не выявлено.
Центр СПИД также привёз с собой в Москву копию выставки «Чувствуй лучше» с приложением дополненной реальности, которое зрители загружали на свои смартфоны. Благодаря ему статичные стенды экспозиции буквально оживали на экранах, детально рассказывая посетителям простым языком об истории глобальной пандемии ВИЧ-инфекции, о современной ситуации с данным заболеванием в стране, о строении вируса иммунодефицита, о том, что такое иммунитет, и как действует антиретровирусная терапия. Подборка обучающих фильмов и аудиогид также развенчивали мифы о тотальной заразности людей с ВИЧ, напоминали об ограниченном числе путей его передачи. А «ожившая» анимированная модель вируса полностью до мельчайших деталей показывала, из чего он состоит и как прикрепляется к иммунным клеткам – то, что обычно скрыто от посторонних глаз обывателя.
- В течение 20 минут можно пройти полный и доступный для понимания даже на уровне детей и подростков ВИЧ-ликбез, получить всеобъемлющую информацию о проблеме, о том, как ей противостоять, и что уже делается, чтобы её решить, - комментирует главный врач Центра СПИД Юлия Плотникова, являющаяся также главным специалистом Минздрава РФ по вопросам ВИЧ-инфекции по СФО, – Вся информация научно обоснована и выверена таким образом, чтобы не причинить вреда нравственному развитию младшего поколения россиян. Кроме того, проект очень простой для тиражирования на разные территории и регионы - достаточно просто скачать мобильное приложение и распечатать плакаты, которые мы уже разработали.
Планшетную экспозицию посетила также комиссия Всероссийского конкурса «Здоровье нации», проходившего в рамках форума. В неё вошли специалисты Министерства просвещения РФ. Сотрудники Центра СПИД познакомили их со своим образовательным новшеством на базе приложения дополненной реальности. Представители федерального ведомства также пообещали содействие во внедрении универсального образовательного модуля на местах.
По результатам оценки компетентного жюри и экспертов проект иркутян был признан лучшей практикой в номинации «Учим здоровому образу жизни» Всероссийского конкура «Здоровье нации». За реализацию ноу-хау Центр СПИД наградили дипломом, статуэткой и знаком победителя состязаний инноваций.
Напомним, выставка «Чувствуй лучше» с приложением дополненной реальности была открыта в Иркутском областном краеведческом музее в декабре 2018 года. Её увидели более 300 иркутян и гостей города. Для работы экспозиции использовался также приобретённый Центром СПИД мощный смартфон последнего поколения компании “Apple”. Графический дизайн и программное обеспечение по заказу Центра СПИД разработало новосибирское ООО «Интернет-сервис».
В 2019 году выставка продолжит свою работу в музее. Также на её платформе планируется внедрение проекта «Чувствуй лучше. Школа здоровья» - интерактивных уроков для учеников областных школ и ссузов, а также их родителей.
КСТАТИ:
По данным на 1 мая 2019 года в Иркутской области постоянно проживает 29 411 человек с вирусом иммунодефицита. В каждых трёх случаях из четырёх причиной заболевания становятся незащищённые гетеросексуальные контакты.
Москва, 9.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Акция Иркутского областного центра СПИД признана экспертами Министерства просвещения и Министерства образования РФ лучшей в стране образовательной профилактической практикой. Выставку о ВИЧ-инфекции «Чувствуй лучше» с технологией дополненной реальности назвали самым инновационным реализованным проектом по обучению населения здоровому образу жизни.
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