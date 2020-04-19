Акция #ОставайсяДонором проходит в Приангарье

Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область присоединилась к трехдневному марафону #ОставайсяДонором, который проходит по всей России с 20 по 22 апреля.

Акция организована государственной программой развития Службы крови и молодежным движением Общероссийского народного фронта «Молодежка ОНФ», приурочена к национальному дню донора, сообщает пресс-служба губернатора.

Старт марафона была дан 20 апреля на площади перед правительством региона, где работала мобильная станция переливания крови. Как рассказал главный врач Иркутской областной станции переливания крови Максим Зарубин, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, сдавать кровь по-прежнему нужно. Станции переливания в регионе продолжают работать.

– Нехватки крови нет, но она нужна всегда. В ней нуждаются пациенты с различными травмами и заболеваниями, – отметил Максим Зарубин.

Всего в мобильном пункте кровь сдали 20 человек, в том числе, и активисты ОНФ.

– Такие марафоны очень важны, поэтому мы тоже присоединились к акции. Как говорят врачи, одна донация спасает три жизни, – подчеркнул член регионального штаба ОНФ в Иркутской области Илья Яковенко.