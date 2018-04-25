Акция «Сохраним леса Прибайкалья!» собрала 400 иркутян

Иркутск, 25.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске состоялась экологическая акция «Сохраним леса Прибайкалья!». Она проводится уже 15 лет подряд. Мероприятие, в котором приняли участие около 400 человек, призвано привлечь внимание сибиряков к проблеме охраны леса и предупреждения лесных пожаров, сообщает пресс-служба мэрии.

Началось мероприятие в СКДЦ «Художественный», где представители школьных лесничеств, детских экологических и творческих объединений Иркутска, Иркутского и Шелеховского районов принимали участие в эколого-познавательной программе.

Для ребят был организован просмотр тематических фильмов, а также встреча со специалистами «Заповедное Прибайкалье», службы по охране природы и озера Байкал и сотрудниками отдела экологической безопасности и контроля департамента городской среды администрации города.

Затем на площади у дворца спорта «Труд» состоялся митинг в защиту леса, также там была продемонстрирована техника, применяемая при ликвидации пожаров. Завершилась акция флэш-мобом. Волонтеры в рамках акции «Сохраним леса Прибайкалья!» выстроились в надпись «Я люблю лес».

Организаторами мероприятия выступили областное отделение Всероссийского общества охраны природы, Дворец детского творчества Иркутска, администрация Иркутска, министерство лесного комплекса, министерство природных ресурсов Иркутской области, «Заповедное Прибайкалье», ГУ МЧС по Иркутской области.