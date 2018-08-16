Актуальные события игорной индустрии и интересные факты

Российская Федерация, Интернет, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Для воплощения в реальность проекта крымской игорной зоны стартовой точкой станет утверждение генплана Ялты. В настоящее время его еще нет, и поэтому определить расположение будущей игорной территории пока невозможно. Но внимание направлено все же на южный крымский берег. Реализация крымской игорной зоны Мнение экспертов по крымской зоне двоякое, одни считают, что проект экономически будет невыгоден, другие специалисты имеют противоположную точку зрения и делают ставки на международный туризм. Зато универсальность имеют в игорном сегменте виртуальные проекты, например, в онлайн-заведениях можно пробовать себя в игровые автоматы играть бесплатно. Желающих играть в интернет-клубах много, некоторые пользователи отдают предпочтение определенным заведениям и определенным типам игр. Доходы от спортставок в Нью-Джерси Спортивные ставки в Нью-Джерси имели в июле доходность почти в 4 миллиона долларов. Это касается лицензированных операторов. В июне, отмечают специалисты, показатель был выше. И это несмотря на то, что в июне деятельность осуществляли три лицензированных букмекера, а в июле пять. Это: - ипподромы Meadowlands и Monmouth Park; - казино Borgata, Bally’s; - Ocean Resort Casin. Это интересно Оказывается, почти 70% победителей лотерей снова продолжают в них участвовать. Этим они доказывают, что дело здесь не только в победе. Это азартное развлечение. Для кого-то оно может стать отличным шансом изменить свою жизнь, а некоторые могут попасть в своего рода зависимость. Довольно много выигравших в лотереи не покидали до этого события предел своей страны. После выигрыша такой возможностью воспользовались примерно 19%. Почти 40% победителей сразу поле выигрыша затевали переезд в другое место. Из них 75% меняли квартиры на частные домовладения, 24% выбрали для себя покупку недвижимости в других государствах.

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