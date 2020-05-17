Александр Дубровин передал Братской районной больнице около 1,5 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты

Братский район, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - По поручению регионального исполкома партии «Единая Россия» в Братскую районную больницу были доставлены средства индивидуальной защиты.

Около 1,5 тысяч комплектов одноразовых перчаток и медицинских масок передал член партии, заместитель председателя думы Братска Александр Дубровин, сообщает пресс-служба «Единой России».

Как отметила главный врач районной больницы Марина Середкина, перчатки и маски медикам необходимы каждый день, их расход очень большой.

– В рамках партийной акции «Спасибо врачам» передал сегодня столь необходимые средства защиты, – отметил Александр Дубровин. – Мы очень благодарны нашим медикам, ведь они днем и ночью продолжают борьбу с коронавирусом. Только объединившись мы сможем его победить.

Напомним, в Иркутской области под руководством секретаря регионального отделения партии Сергея Сокола действует волонтерский центр. С начала открытия центра добровольцы оказали адресную помощь 3777 жителям региона. За правовой поддержкой на номер «горячей линии» обратилось 102 человека.

Также силами волонтерского центра «Единой России» для больниц Иркутска удалось приобрести транспорт. Кроме этого, на прошлой неделе были доставлены продуктовые наборы для сотрудников 14 медицинских учреждений области.

Волонтеры по мере сил стараются наиболее оперативно реагировать на поступившие обращения. Помощь оказывается во всех муниципальных образованиях Приангарья. Для того, чтобы получить помощь, жителям Иркутской области необходимо позвонить по номерам: 89149557533, 8 (3952) 34-38-12, 8 (3952) 24-02-73, 8 (3952) 24-08-59. Далее добровольцы на возмездной основе доставят из магазинов или аптек нужные товары. Связаться с юристами-волонтерами можно по номеру 89140051905.