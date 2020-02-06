Александр Дубровин: в школах Братска необходимо официально запретить никотиносодержащие смеси, вейпы и их аналоги

Братск, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - На комиссии по вопросам правовой и социальной защиты населения депутаты думы Братска рассмотрели вопрос о запрете использования и употребления в образовательных учреждениях города вейпов, снюсов, никотиносодержащих смесей и их аналогов.

Обсуждение прошло с участием представителей полиции, прокуратуры и департамента образования, сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия».

Учащихся, которые используют в школе, например, испарительные устройства для имитации курения табака, наказать очень непросто. Сейчас не вся продукция, в том числе никотиносодержащая, подпадает под запрет федерального законодательства.

Братские депутаты подготовили рекомендации для департамента образования администрации города. Народные избранники предложили проводить систематическую разъяснительную работу с учениками и их родителями о вреде использования вейпов, снюсов и прочих смесей, сформировать школьные дружины для выявления таких случаев, запрет на их употребление необходимо официально внести в уставы образовательных учреждений.

– Проблема очень острая, поэтому я вынес этот вопрос на обсуждение. Сейчас у школьников стали модными вейпы, «Айкос», снюсы и прочее. Поэтому необходим федеральный закон, ограничивающий не только их продажу детям и подросткам, но и употребление, а также использование подобных приборов в образовательных учреждениях. В ближайшее время будет подготовлено обращение к депутатам регионального и федерального уровня, чтобы инициировать поправки в соответствующие законодательные акты, – отметил заместитель председателя городской думы, член партии «Единая Россия» Александр Дубровин.