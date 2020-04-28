Александр Ведерников и Лариса Егорова передали партию антисептиков в дом престарелых в Маркова

Иркутский район, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Партию антисептических средств в Марковский геронтологический центр передали сегодня глава Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников и вице-спикер Лариса Егорова совместно с представителями ООО НПК «Атомхим». Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

– Мы знаем, что люди пожилого возраста наиболее уязвимы и подвержены риску заболевания коронавирусной инфекцией. И хорошо, что в это непростое время есть неравнодушные предприниматели, которые безвозмездно откликаются на предложения депутатов поддержать старшее поколение и оказывают помощь, – подчеркнул Александр Ведерников.

Спикер также заметил, что персонал центра, работающий с пожилыми людьми, тоже находится в зоне риска, поэтому необходимо максимально соблюдать меры предосторожности и беречь свое здоровье.

Директор Марковского геронтологического центра Александр Савин рассказал, что в учреждении на сегодняшний день проживает 290 постояльцев, из них 272 – категория 65+. Кроме того, в центре работает около 260 человек. Он отметил, что помощь, которая предоставлена областным парламентом совместно с представителями бизнеса, очень необходима и востребована, антисептики требуются в больших количествах.