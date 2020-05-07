Александр Якубовский принял участие в акции «Бессмертный полк онлайн»

Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На фоне непростой эпидемиологической обстановки большую часть традиционных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, перенесли в новые форматы. 9 мая любой человек может принять участие в акции «Бессмертный полк онлайн».

Как сообщает пресс-служба партии «Единая Россия», для этого необходимо поменять свои фотографии на аватарках в социальных сетях на фотографии своих родственников-участников Великой Отечественной Войны. Если нет фотографии близких родственников, можно использовать фото дальних родственников или изображения героев, память которых хотелось бы почтить. Фото можно сопроводить короткой историей о герое. Для поста необходимо использовать хештеги #ЗнатьЧтобыПомнить #ГеографияПодвига38 #ГодПамятиИСлавы

Одним из первых в акции принял участие руководитель Рабочей группы по защите прав дольщиков президиума Генсовета партии «Единая Россия», депутат Госдумы, член рабочей группы правозащитного центра партии Александр Якубовский.

Парламентарий уже несколько лет накануне Дня Победы меняет свою фотографию в соцсетях на фотографию деда - Виктора Александровича Якубовского, ефрейтора, старшего разведчика артиллерейской батареи.

– Это дань памяти. В этом году сделал это даже раньше, чем обычно. К сожалению, в этом году пройти в колонне «Бессмертного полка» с портретом деда или бабушки никто из нас не сможет. И когда другого варианта нет, «Бессмертный полк онлайн» - лучший выход. Это ведь наша семья, наша память. Её нужно хранить и передавать детям. Особенно в непростые времена, как сейчас, - рассказал Александр Якубовский.

Кроме того, пройдет акция «Окна Победы». Для участия жителям области предлагают разместить на окнах портреты своих близких – фронтовиков.