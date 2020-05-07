ТЕМЫ
Архив
< Май 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
Общество
08.05.2020

Александр Якубовский принял участие в акции «Бессмертный полк онлайн»

Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На фоне непростой эпидемиологической обстановки большую часть традиционных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, перенесли в новые форматы. 9 мая любой человек может принять участие в акции «Бессмертный полк онлайн».

Как сообщает пресс-служба партии «Единая Россия», для этого необходимо поменять свои фотографии на аватарках в социальных сетях на фотографии своих родственников-участников Великой Отечественной Войны. Если нет фотографии близких родственников, можно использовать фото дальних родственников или изображения героев, память которых хотелось бы почтить. Фото можно сопроводить короткой историей о герое. Для поста необходимо использовать хештеги #ЗнатьЧтобыПомнить #ГеографияПодвига38 #ГодПамятиИСлавы

Одним из первых в акции принял участие руководитель Рабочей группы по защите прав дольщиков президиума Генсовета партии «Единая Россия», депутат Госдумы, член рабочей группы правозащитного центра партии Александр Якубовский.

Парламентарий уже несколько лет накануне Дня Победы меняет свою фотографию в соцсетях на фотографию деда - Виктора Александровича Якубовского, ефрейтора, старшего разведчика артиллерейской батареи.

– Это дань памяти. В этом году сделал это даже раньше, чем обычно. К сожалению, в этом году пройти в колонне «Бессмертного полка» с портретом деда или бабушки никто из нас не сможет. И когда другого варианта нет, «Бессмертный полк онлайн» - лучший выход. Это ведь наша семья, наша память. Её нужно хранить и передавать детям. Особенно в непростые времена, как сейчас, - рассказал Александр Якубовский.

Кроме того, пройдет акция «Окна Победы». Для участия жителям области предлагают разместить на окнах портреты своих близких – фронтовиков.

Тэги:
 
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Другие новости раздела «Общество»:
Иркутская область будет выходить из режима повышенной готовности в три этапа08.05.2020
2020-05-08-08-25-16
Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Возможное снятие ограничений, действующих в рамках режима самоизоляции, после майских праздников будет во многом зависеть от развития эпидобстановки в регионе, подчеркнул врио губернатора Игорь Кобзев 8 мая во время заседания оперативного штаба. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Александр Якубовский принял участие в акции «Бессмертный полк онлайн»08.05.2020
Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На фоне непростой эпидемиологической обстановки большую часть традиционных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, перенесли в новые форматы. 9 мая любой человек может принять участие в акции «Бессмертный полк онлайн».
Суды Иркутской области с 12 мая будут работать в полном объеме08.05.2020
Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Суды Иркутской области с 12 мая будут работать в полном объеме и в составе работников, определенном штатным расписанием. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского областного суда.
Артисты Музтеатра Загурского исполнили желание 11-летней Насти Прищеповой из Иркутска08.05.2020
Иркутск, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Артисты Музтеатра Загурского исполнили желание 11-летней Насти Прищеповой из Иркутска. Девочка – участник акции «Мечты победителей» Всероссийского благотворительного проекта «Мечтай со мной». В год 75-летия Победы юная иркутянка хотела попасть на торжественный парад и послушать песни военных лет. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Фотографии «Бессмертного полка» помогут распечатать волонтеры Иркутской области08.05.2020
Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Акция «Бессмертный полк» 9 мая состоится в телеформате при поддержке исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и регионального правительства. Фотографии участников войны, тружеников тыла и всех тех, кто внес свой вклад в Победу, будут транслироваться в течение всего дня пятиминутными блоками в эфире областного телеканала АИСТ.
Новости финансовой сферы08.05.2020
Российская Федерация, 08.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Гендиректор ДОМ.РФ В. Мутко заявил, что по льготной ипотечной программе (под 6,5%) будет выдано примерно 240 тысяч кредитов. Деньги предназначены на приобретение стандартного жилья в новостройках. Такую ипотеку можно будет взять до 1 ноября, а процентная ставка сохранится на весь период кредитования. Привлекают граждан, к слову, и предложения по онлайн-кредитам. И чтобы подбор оптимального варианта не был затруднителен, можно при поиске обратиться к сервису krednal.ru. На выбор здесь предложено несколько кредитных программ, онлайн-заявку можно оформить не выходя из дома. Оформление кредита не займет много времени, в рамках проекта действуют только надежные финансовые организации.
Волонтеры «Единой России» Приангарья доставили врачам 3200 бесплатных продуктовых наборов08.05.2020
Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Волонтерский центр «Единой России» собрал 3200 продуктовых наборов для сотрудников 13 медицинских учреждений Иркутской области, которые борются с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Более 100 дел о нарушении режима самоизоляции рассмотрели суды Иркутской области08.05.2020
-100-
Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В судах Иркутской области рассмотрено более ста материалов в отношении граждан и организаций, не соблюдающих режим самоизоляции. Об этом 7 мая доложил начальник управления губернатора и правительства Иркутской области по оборонной и правоохранительной работе Геннадий Терехов на заседании оперативного штаба под председательством врио главы региона Игоря Кобзева.
В Иркутской области прибавилось 16 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом08.05.2020
-16-
Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области прибавилось 16 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Общее количество инфицированных к утру 8 мая составляет 271 человек.
В Швеции протестуют против ужесточения правил для гемблинг-операторов, предложения от Вулкан 24 и другие новости азартной индустрии07.05.2020
------------24-----
Российская Федерация, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Онлайн-казино широко распространены по всему миру и более доступны, чем наземные заведения. Для игры достаточно иметь компьютер или даже обычный смартфон. Известный клуб Вулкан 24 предоставляет возможность играть бесплатно, запустив демо-версию понравившегося слота. При этом можно не проходить регистрацию, но для игры на реальные деньги всё же понадобится авторизоваться в системе. Это необходимо для обеспечения безопасности счетов клиентов казино. Все личные данные надёжно защищаются и можно не бояться взломов аккаунтов при использовании онлайн-казино Вулкан 24. Выбирая наземные казино, многие клиенты сталкиваются с рядом проблем и более жесткими требованиями.
О смене владельца гослотереи Космолот и принципах работы игрового клуба07.05.2020
2020-05-07-13-16-44
Украина, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - После смены руководства геймеры всё ёщё могут играть в Космолот со своих компьютеров и смартфонов. Чаще всего смена правительства страны приводит к новой расстановке руководителей многих сфер. Это коснулось и игорного рынка. Летом 2019 года стало известно о закрытии гослотереи Космолот, о чём сообщила Украинская национальная лотерея (УНЛ). Однако, постоянные пользователи обнаружили, что официальный сайт cosmolot.com.ua продолжает работать. Администраторы подтвердили это заявив, что Космолот просто перешёл к другой лотерейной сети МСЛ, конкурирующей с УНЛ и были закрыты только наземные пункты, так как у них другой владелец.
Унисекс парфюм Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540: история и особенности 07.05.2020
Российская Федерация, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Духи Месон Франсис Куркджян Баккара Руж 540 были разработаны в честь 250-летнего юбилея известного хрустального дома Баккара. Восточные ароматы – верх соблазна, перед которым не может никто устоять.
В Иркутской области 8 и 9 мая прогнозируют высокую и чрезвычайную пожароопасность лесов07.05.2020
Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - По информации иркутского УГМС, 8 мая местами по области ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-20 м/с, дожди, грозы. Также 8-9 мая местами в северных, верхнеленских и Ольхонском районах прогнозируется высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.
Депутат Виктор Ильичев почтил память погибших в годы войны работников Лисихинского кирпичного завода07.05.2020
Иркутск, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат думы Иркутска Виктор Ильичев почтил память иркутян, которые работали на Лисихинском кирпичном заводе и погибли в годы Великой Отечественной войны. Накануне мемориал привели в порядок, а сегодня, 7 мая, к нему возложили цветы. Мероприятие проводится каждый год по инициативе депутата, сообщает пресс-служба думы.
Жителей Приангарья приглашают присоединиться к международной акции «День Победы на разных языках»07.05.2020
Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Международная акция «День Победы на разных языках» пройдет 9 мая. Жители регионов России и других государств 9 мая будут исполнять легендарную песню «День победы» на своих родных языках. Старт этой акции дал самый известный исполнитель песни – Лев Лещенко.
До 11 мая в Приангарье должны разработать региональный план поэтапного выхода из режима ограничений07.05.2020
-11-
Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Региональный план поэтапного выхода из режима ограничений в Иркутской области разработают до 11 мая. Он будет опираться на федеральный план, подготовленный Роспотребнадзором, сообщет пресс-служба губернатора Приангарья.
Депутаты Заксобрания Приангарья и общественники почтили память павших в Великой Отечественной войне07.05.2020
Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь Славы» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Депутаты Законодательного собрания Иркутской области запустили акцию «Память жива»07.05.2020
Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области дали старт акции «Память жива», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Стихи и песни о войне исполняют дети и внуки парламентариев. Также и сами депутаты принимают участие в творческой акции.
Иркутская область входит в топ-10 российских регионов по количеству застрахованных Сбербанком от укуса клеща07.05.2020
Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область вошла в ТОП-10 субъектов РФ по количеству людей, застрахованных по онлайн-программе «Защита от клеща» дочерней компании Сбербанка «Сбербанк страхование».
В Приангарье двух человек госпитализировали с подозрением на клещевой энцефалит07.05.2020
2020-05-07-05-00-48
Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала сезона активности клещей зарегистрировано 1309 обращений по поводу присасывания паразитов, из них 332 – среди детей.
В Черемховском районе восстановили захоронение бойца Великой Отечественной войны07.05.2020
2020-05-07-04-10-22
Черемховский район, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В селе Бельск Черемховского района привели в порядок могилу Николая Степановича Черных, погибшего во время Великой Отечественной войны. Это первое воинское захоронение, которое восстановили в Иркутской области в рамках ФЦП «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы».
В Иркутской городской больнице №1 введен карантин из-за вспышки коронавируса07.05.2020
-1-
Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Все медики Иркутской городской больницы №1 будут обследованы на коронавирус до конца недели. Такое решение было принято на санитарно-эпидемиологической комиссии.
В Иркутской области за сутки прибавилось 18 новых случаев заболевания коронавирусом07.05.2020
-18-
Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на утро 7 мая официально подтверждено 255 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Прирост к предыдущим суткам составил 18 человек.
На базе Братской районной больницы заработал инфекционный госпиталь для больных коронавирусом07.05.2020
Братский район, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Братской районной больнице 5 мая начал функционировать инфекционный госпиталь для приема больных COVID-19. В случае увеличения числа заболевших коронавирусной инфекцией в Братске, Братском и других районах севера Иркутской области, госпиталь сможет принять на лечение до 180 человек. Сейчас в учреждении пациентов нет.
Автохимия: ей поддержат водителей-волонтеров, виды средств и популярное – антидождь07.05.2020
2020-05-07-02-07-29
Российская Федерация, Украина, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - По всем городам Украины набирает обороты благотворительная акция «Подвези медика». Инициатива актуальна, так как в стране приостановлена, как сообщает портал Auto.Today, работа общественного транспорта. Чтобы медработники могли без проблем добраться к месту своей работы, их подвозят неравнодушные автовладельцы. К этому движению присоединилась также и компания Liqui Moly. Она запустила проект, цель которого уже поддержка активных водителей-волонтеров. Им бесплатно будет предоставлена автохимия.
Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников07.05.2020
Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
Министр культуры РФ Ольга Любимова заразилась COVID-1907.05.2020
Москва, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Днем в среду, 6 мая, стало известно, что министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова заразилась коронавирусом нового типа.
Иркутянам предлагают новый формат акции «Бессмертный полк»07.05.2020
Иркутск, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянам предлагают поддержать акцию «Бессмертный полк» в новом формате.
Более 500 протоколов составлено в отношении нарушителей правил самоизоляции за праздничные дни в Иркутской области06.05.2020
Иркутская область, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - С 1 по 5 мая за нарушение режима самоизоляции 528 жителей Иркутской области привлечены к административной ответственности по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ.
В Иркутской области появились билборды с изображениями ветеранов-победителей06.05.2020
Иркутская область, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Двадцать два ветерана Великой Отечественной войны из Иркутской области стали героями фотопроекта «75 правил жизни победителей», который был организован Общероссийским народным фронтом и Роспатриотцентром.
Акция «Бессмертный полк» в иркутском предместье Рабочее пройдет в новом формате06.05.2020
Иркутск, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Акция «Бессмертный полк» все же состоится в иркутском предместье Рабочее, но в этом году она пройдет в новом формате.
Игорь Кобзев потребовал обеспечить госпитали для коронавирусных больных психологами06.05.2020
2020-05-06-07-42-10
Иркутская область, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На заседании оперштаба 6 мая временно испольняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев обратил особое внимание главных врачей больниц, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией, на психологическую работу с больными и их родственниками.
Для муниципалитетов Приангарья закупят около 4,5 тонны дезинфицирующих средств06.05.2020
Иркутская область, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Из резервного фонда Иркутской области выделено 7,6 миллионов рублей на закупку дезинфицирующих средств для муниципальных образований.
Пополнение в Иркутском зоосаде: у семьи барсуков родился малыш06.05.2020
2020-05-06-04-20-27
Иркутск, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - У обитателей Иркутского зоосада случилось пополнение семейства. У барсуков Нюши и Марика родилась дочка. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
В Иркутской области 9 мая пройдут акции, приуроченные к 75-летию Победы06.05.2020
Иркутская область, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 9 мая запланированы акции, приуроченные к 75-летию Победы. Они будут дистанционными или состоятся в онлайн-формате и при этом смогут объединить тысячи человек.
Читать все новости раздела «Общество»
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Регистрационный номер — ИА № ФС 77 - 75717, выдан 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске