Аллергия на продукты питания: Как она проявляется, чем опасна у детей

Российская Федерация, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Нередко у детей аллергия имеет наследственную предрасположенность, если родители крохи имеют те или иные формы реакций, у него стоит также ожидать кожных, пищеварительных или респираторных симптомов. Поэтому важны профилактические мероприятия по предупреждению аллергии еще при беременности, а затем в первые месяцы жизни. Если говорить о видах аллергии, то лидирующими среди них можно считать пищевые реакции, в основном, связанные с применением молочных смесей или ранним введением прикорма. Поэтому для аллергиков особенно важно грудное вскармливание и неторопливое, плавное введение прикорма, начиная с самых безопасных продуктов – гипоаллергенных овощей и безмолочных каш. Аллергия у младенцев Для того, чтобы у младенца развилась аллергия, одной только наследственной предрасположенности мало, даже если у него оба родители аллергики – это всего 60-70% риска аллергических реакций. Причем, чтобы они реализовались, необходимо еще и создание условий для сенсибилизации иммунной системы, чтобы она формировала извращенные реакции. То есть, необходим контакт с аллергеном, и в раннем возрасте подавляющее их число попадает с пищей. Наиболее аллергенными являются белковые соединения, но на белки грудного молока это не распространяется. Они не чужеродны крохе, и грудное молоко само по себе – не аллергенная пища. В него могут проникать химические аллергены из питания матери, если ее рацион далек от принципов здорового питания (фастфуды, колбаса, пищевая химия). Совсем иное дело – если это молочная смесь. Стандартные формулы создаются на основе коровьего молока как самого доступного дешевого сырья, и белки в них представлены двумя группами – казеином и сывороточными белками. Именно казеин, из-за своего небольшого размера, может легко, не расщепляясь, проникать через незрелую кишечную стенку крохи в плазму крови, и тогда он становится аллергенным для малыша, приводя к пищеварительным расстройствам и кожным реакциям. Наиболее ярко это проявляется на щеках и теле крохи в виде красной, сухой и раздраженной кожи. Прикормы как источник аллергенов Помимо стандартных молочных смесей, которые при наличии у ребенка аллергии заменяют на гипоаллергенные с частично расщепленным белком или гидролизаты (где белок расщеплен на аминокислоты), реакции могут вызывать и продукты прикорма. Особенно это вероятно, если родители торопятся знакомить ребенка с новыми продуктами, вводя соки, каши ил другие варианты ранее 5-6 месяцев. В этот период пищеварительный тракт еще окончательно не созрел, и поэтому может пропускать через кишечную стенку крупные и аллергенные молекулы. Опасными в плане аллергии становятся молоко и каши на молоке (особенно манка), а также фрукты, так как они не проходят термическую обработку перед употреблением. По мере созревания ферментов и нормализации работы кишечной стенки, ближе к полугоду, прикормы воспринимаются ребенком более благосклонно, аллергия на них менее вероятна (при условии, что они вводятся правильно и неторопливо). Пищевой дневник для контроля над аллергией Для детей с неблагоприятной наследственностью по аллергии с самого начала прикорма стоит вести пищевой дневник. Это блокнот, в котором записываются все продукты прикорма, которые последовательно даются ребенку. Если какие-то из них формируют негативные реакции, это фиксируется в записях, опасный продукт откладывается на пару месяцев. Затем проводится попытка ввести его еще раз – если реакции повторяются, этот продукт как аллергенный исключается из рациона примерно до 3-4 лет. Таким образом родители могут быстро и без труда определить, на какие продукты и группы реагирует малыш и скорректировать рацион ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.